РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9518 посетителей онлайн
Новости
9 676 134

Гражданство России хотят давать украинцам и белорусам по "самоидентификации", - Госдума рассмотрит закон

Гражданство России хотят давать украинцам и белорусам по

Авторы законопроекта считают, что после его принятия в Россию могут переехать жить "миллионы" украинцев.

Текст законопроекта о репатриации опубликован на официальном сайте Государственной Думы РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Его авторы предлагают выдавать гражданство РФ гражданам Беларуси и Украины по факту "самоидентификации". Отказываться от собственного гражданства при этом не потребуется. Не обязательно иметь и родственников в России.

Читайте: Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова

Согласно тексту документа, законопроект определяет процедуру "возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину – в Российскую Федерацию в порядке репатриации".

Таким образом авторы инициативы хотят сохранить "общероссийскую культурную идентичность", а также "предотвратить ассимиляцию, прежде всего в государствах, законы и практика которых создают проблемы для удовлетворения национальных прав и интересов российских соотечественников".

Также читайте: Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ

Один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что реализация закона может "привлечь в страну миллионы соотечественников", прежде всего из Украины.

Автор: 

гражданство (1314) россия (95441) двойное гражданство (161)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
я тільки за.
обов'язковою умовою повинно стати відмова від українського громадянства і виїзд з території України
показать весь комментарий
11.06.2021 18:47
+22
Просто. Потому шо ты, русский, живешь среди русских.
показать весь комментарий
11.06.2021 18:52
+19
Да пусть вата валит! Принять закон по которому наличие гражданства страны агрессора автоматически лишает украинского гражданства и всё!!! За сокрытие российского гражданства 10 лет тюрьмы.
показать весь комментарий
11.06.2021 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Добровольное оформление в рабы! =)))
Будет здорово, если лишнехромосомов украинского или белОруССкого происхождения будут забирать в кацапоармию или переподготовку )))
PS: Этих кацапов, необходимо срочно на родену, 15 минут на сборы и в теплушку на выгребную яму-404, по сраленски, а если не хотят то свадебном рефрижераторе с плюсиками 200!!!
показать весь комментарий
11.06.2021 19:20 Ответить
Гражданство россии хотят давать украинцам и белорусам по "самоидентификации"

І хай ...дують до кацапстану на "самоізоляцію"
показать весь комментарий
11.06.2021 19:34 Ответить
Хороша ідея. Було б чудово, коли б виїхали з України кілька мільйонів "самоідентифікованих", тоді б майже всі проблеми вирішилися. Але ж вони навіть з Прибалтики з паспортом "негражданина" не виїжджають, щоб створювати там проблеми.
показать весь комментарий
12.06.2021 07:53 Ответить
почитайте рос СМИ , это Писец что они там строчат
показать весь комментарий
11.06.2021 19:42 Ответить
ця повія ще жива?
показать весь комментарий
11.06.2021 19:48 Ответить
Нет, ну ты посмотри, ну нет покоя ********, нет ******** покоя! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
11.06.2021 19:49 Ответить
с клиническими идиотами на параше уже тоже напряжёнка )). ну какой нормальный чел будет себя как парашника "самоидентифицировать"?
показать весь комментарий
11.06.2021 20:13 Ответить
Нормальний - не буде. Але на расєї вар'ятів припасено ще років на 300...
показать весь комментарий
12.06.2021 07:46 Ответить
Видно мордве совсем среди таджиков и киргизов невесело😁😁😁😁
показать весь комментарий
11.06.2021 20:13 Ответить
Мудаки Козлорогие, китайцам давайте гражданство, их может миллионов 50 понаехать.
Тогда, узкоглазые будут пахать, а ВАТА нихера не делать, только бухать и по телеку ****** любоваться.
показать весь комментарий
11.06.2021 20:26 Ответить
Хм
показать весь комментарий
11.06.2021 20:31 Ответить
То что строится в раше.. любому русскому живущему вне.. её.. не понравится. Хотят попасть.. в иной мир.. без прав и свобод.. чемодан вокзал..
показать весь комментарий
11.06.2021 20:32 Ответить
У мене до вас зелефобов один вопрос почему за 5 лет вашей власти наука не получила достойного развития? Почему вам такой вопрос задаю т.к. у нас все закольцовано. Надо повышать зарплату для борьбы с бедностью. А повысят зарплату остаётся проще всего поднять цены на товар чем модернизировать промышленность. Основная задача модернизации увеличить продуктивность труда и уменьшить энергозатраты.
показать весь комментарий
11.06.2021 20:36 Ответить
Це що з твоєї дисертаціі,ти теж науКівець ???)))
показать весь комментарий
11.06.2021 20:43 Ответить
Дмитро я відкрию тобі очі, та скажу що з моменту отримання незалежності України країна отримала в спадок совкову інфраструктуру у нас даже армійці воюють против парашки на совковій техниці. Тому не вас свій рот відкривати на совок. Коли ви вилите на вулицю це все було побудовано в СРСР. Тому мовчить.
показать весь комментарий
11.06.2021 20:55 Ответить
У мене нічого, не було побудовано при совку. Живу я в будинку - побудованому при Україні, працюю в бізнес центрі - побудованому при Україні, купую продукти в супермаректі біля будинку - побудованому в Україні, отримую послуги від держави онлайн(при Україні було створено додаток), або в новенькому ЦНАПі збудованому в Україні.
Що у вас при совку збудовано, не знаю.
показать весь комментарий
11.06.2021 21:14 Ответить
Олександр я ніколи не повірю тебе
показать весь комментарий
11.06.2021 21:17 Ответить
Це твоя справа. Моє справа - сказати правду, а твоя вірити в неї чи ні.
показать весь комментарий
11.06.2021 21:24 Ответить
Я за часи совка працював і будував ,творив як Ви кажете !! В1985 р. отримав в особисту справу запис-"Присвоения офицерского звания,по морально-политическим качествам,не достоен " ТВАИУ(Тульське арт.училище )!! Тому не треба мені розказувати ці байки про совковий рай !!!)))
показать весь комментарий
11.06.2021 21:22 Ответить
Не тільки при совку, а й при царю українці розбудовували росію від Петербурга, (який побудували запорізькі козаки) до сахаліна, піднімали казахську цілину, будували бам, російські міста і промисловість та інфраструктуру. А всі гроші на ощадних книжках українців лишилися в Москві, яку теж побудував один з київських князів, він же й заснував цю росію, зліпив з диких варварів.
показать весь комментарий
12.06.2021 07:42 Ответить
Несмотря на деда русского, царство ему небесное, что-то я не горю желанием переезжать в кацапстан.)
показать весь комментарий
11.06.2021 21:00 Ответить
Было бы неплохо, чтобы туда свалили все любители русского мира, а также медведчука и бойко. По упрощённой системе. И чтоб самоидентифицировались там навечно. Аминь.
показать весь комментарий
11.06.2021 21:37 Ответить
Значить всіх хахлів які за парєбріком зроблять расеянцами. настойчиво предлгают
показать весь комментарий
11.06.2021 21:39 Ответить
Асиміляція українців московитами триває понад 360 років !!!)))
показать весь комментарий
11.06.2021 21:53 Ответить
у лаптей гражданство, шо презерватив, попользовался и выкинул
показать весь комментарий
11.06.2021 22:20 Ответить
Только им надо помочь.
показать весь комментарий
11.06.2021 23:18 Ответить
Москалі вирішили допомогти Україні ?
Бо в Україні бояться навіть мову завести про паспорт негромадянина і взагалі (я про це з 2019-го пишу) про перегляд і закону про Громадянство, і статус жителів.
Ото хай забираються самі, по-хорошому.
показать весь комментарий
12.06.2021 04:35 Ответить
Хмммм....у нас есть .....идеальный ....подчеркну!....идеальный выход куда справлять нелегалов!!! Да любых, по фиг! Любой цвет кожи и разговора. Принудительно им внушить, что они с рождения самоиндентифицированные русские. Не переживайте, они с радостью согласятся. Ну а дальше вы знаете.....
показать весь комментарий
12.06.2021 07:38 Ответить
Можно отправить в Россию всех зэков и весь люмпенпроллетариат .
показать весь комментарий
12.06.2021 14:04 Ответить
Это же, как замечательно, для самоочищения стран отгнили и не разлагаемого пластика! Просто, хранилище токсичных отходов, эта путинская Россия! Пусть их там складируют на брошенных россиянами территориях! Помню, когда эта мразь рванула с Донбасса самолетами Путина, под феерическую пропаганду росСМИ, в ту Тьму-Таракань, думая, что их приземлят в Крыму, сколько интервью они давали, сколько гадости вылили на Украину, их родившую и вскормившую! А потом еще полмесяца все прославляли Путина, а потом полмесяца каялись и постепенно затихли! Где они теперь? Что они теперь с их паспортами? Что с их детьми и внуками? Да, всем миром еще тогда мы сами предлагали всем: "Чемодан-вокзал-Россия!". Все изгои теперь в России, от беглых президентов, до последних убийц, ведь при президенте Путине, другие и не нужны!
показать весь комментарий
12.06.2021 07:51 Ответить
Вони чудово розуміють, що "міліони саатєчєствєнікаф" це маячня. Але для підтримки в росіян високого градуса нена́висті до сусідів згодиться і цей закон.
показать весь комментарий
12.06.2021 13:46 Ответить
Потом эта украинская вата начнет отжимать Мариуполь или Херсон, а Путин скажет, что у нас гражданская война. Пусть получают российское гражданство, но украинского тогда надо обязательно лишать.
показать весь комментарий
12.06.2021 14:02 Ответить
При получении паспорта РФ, паспорт Украины автоматически аннулируется.
показать весь комментарий
12.06.2021 15:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 