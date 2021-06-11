Гражданство России хотят давать украинцам и белорусам по "самоидентификации", - Госдума рассмотрит закон

Авторы законопроекта считают, что после его принятия в Россию могут переехать жить "миллионы" украинцев.

Текст законопроекта о репатриации опубликован на официальном сайте Государственной Думы РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Его авторы предлагают выдавать гражданство РФ гражданам Беларуси и Украины по факту "самоидентификации". Отказываться от собственного гражданства при этом не потребуется. Не обязательно иметь и родственников в России.

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Согласно тексту документа, законопроект определяет процедуру "возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину – в Российскую Федерацию в порядке репатриации".

Таким образом авторы инициативы хотят сохранить "общероссийскую культурную идентичность", а также "предотвратить ассимиляцию, прежде всего в государствах, законы и практика которых создают проблемы для удовлетворения национальных прав и интересов российских соотечественников".

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Один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что реализация закона может "привлечь в страну миллионы соотечественников", прежде всего из Украины.