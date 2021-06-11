Гражданство России хотят давать украинцам и белорусам по "самоидентификации", - Госдума рассмотрит закон
Авторы законопроекта считают, что после его принятия в Россию могут переехать жить "миллионы" украинцев.
Текст законопроекта о репатриации опубликован на официальном сайте Государственной Думы РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Его авторы предлагают выдавать гражданство РФ гражданам Беларуси и Украины по факту "самоидентификации". Отказываться от собственного гражданства при этом не потребуется. Не обязательно иметь и родственников в России.
Согласно тексту документа, законопроект определяет процедуру "возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину – в Российскую Федерацию в порядке репатриации".
Таким образом авторы инициативы хотят сохранить "общероссийскую культурную идентичность", а также "предотвратить ассимиляцию, прежде всего в государствах, законы и практика которых создают проблемы для удовлетворения национальных прав и интересов российских соотечественников".
Один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что реализация закона может "привлечь в страну миллионы соотечественников", прежде всего из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будет здорово, если лишнехромосомов украинского или белОруССкого происхождения будут забирать в кацапоармию или переподготовку )))
PS: Этих кацапов, необходимо срочно на родену, 15 минут на сборы и в теплушку на выгребную яму-404, по сраленски, а если не хотят то свадебном рефрижераторе с плюсиками 200!!!
І хай ...дують до кацапстану на "самоізоляцію"
Тогда, узкоглазые будут пахать, а ВАТА нихера не делать, только бухать и по телеку ****** любоваться.
Що у вас при совку збудовано, не знаю.
Бо в Україні бояться навіть мову завести про паспорт негромадянина і взагалі (я про це з 2019-го пишу) про перегляд і закону про Громадянство, і статус жителів.
Ото хай забираються самі, по-хорошому.