Выпил бензина и закурил: пьяный житель Запорожской области попал в больницу с ожогами

28-летний мужчина был в запое уже несколько дней. Он пришел в гости к знакомому, нашел бутылку с какой-то жидкостью, отхлебнул и отправился на улицу курить. Оказалось, что в бутылке был бензин.

Об этом пишет местное издание "061.ua", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в селе Приморское Васильевского района Запорожской области.

Мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. В доме знакомого он нашел бутылку с жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить. Как оказалось, в бутылке был бензин, но мужчина был настолько пьян, что выпил.

Как сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, его доставили в больницу в Запорожье. У мужчины - ожоги І-ІІ степени грудной клетки, живота и рук.

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