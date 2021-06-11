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Выпил бензина и закурил: пьяный житель Запорожской области попал в больницу с ожогами

Выпил бензина и закурил: пьяный житель Запорожской области попал в больницу с ожогами

28-летний мужчина был в запое уже несколько дней. Он пришел в гости к знакомому, нашел бутылку с какой-то жидкостью, отхлебнул и отправился на улицу курить. Оказалось, что в бутылке был бензин.

Об этом пишет местное издание "061.ua", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в селе Приморское Васильевского района Запорожской области.

Мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. В доме знакомого он нашел бутылку с жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить. Как оказалось, в бутылке был бензин, но мужчина был настолько пьян, что выпил.

Как сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, его доставили в больницу в Запорожье. У мужчины - ожоги І-ІІ степени грудной клетки, живота и рук.

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Автор: 

пьянство (867) Запорожская область (3066)


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Топ комментарии
+23
Прям как: "Посмотрел квартал,- и проголосовал!"
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11.06.2021 19:02
+20
ковидный наверное .ни вкуса,ни запаха не различает
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11.06.2021 19:03
+12
выдать россиянский паспорт, и отправить за поребрик по программе "Драствуй родые *****"..
это точно не украинец!
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11.06.2021 19:12
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Такого навіть рятувати не потрібно. Пристрелити і закопати.
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11.06.2021 19:01 Ответить
Він вже тварина а не людина.
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11.06.2021 19:01 Ответить
В первый раз с тобой вполне согласен.
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11.06.2021 19:04 Ответить
выдать россиянский паспорт, и отправить за поребрик по программе "Драствуй родые *****"..
это точно не украинец!
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11.06.2021 19:12 Ответить
Та ладно, просто косплещик
Выпил бензина и закурил: пьяный житель Запорожской области попал в больницу с ожогами - Цензор.НЕТ 4691
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11.06.2021 19:13 Ответить
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11.06.2021 19:14 Ответить
Взять огнеметчиком в АТО 😂
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11.06.2021 20:10 Ответить
Позывной - Горыныч
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11.06.2021 21:46 Ответить
Прям как: "Посмотрел квартал,- и проголосовал!"
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11.06.2021 19:02 Ответить
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11.06.2021 19:17 Ответить
ковидный наверное .ни вкуса,ни запаха не различает
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11.06.2021 19:03 Ответить
100 %
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11.06.2021 19:12 Ответить
как цап ?..
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11.06.2021 19:04 Ответить
Без знаку запитанн😀
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11.06.2021 19:06 Ответить
Во чуваку повезло! Был бы мозг так и он бы обгорел, а так обошлось!
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11.06.2021 19:07 Ответить
ну вот...даже без дополнительной идентификации можно спокойно отправлять на раху - их контингент....
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11.06.2021 19:13 Ответить
Этот "самоидентифицировался".Должен получить гражданство рф(см новость ниже)
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11.06.2021 19:16 Ответить
Фокус не удался - факир был пьян !
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11.06.2021 19:19 Ответить
опіки грудної клітини зсередини)
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11.06.2021 19:19 Ответить
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11.06.2021 19:24 Ответить
Выпил бензина и закурил: пьяный житель Запорожской области попал в больницу с ожогами - Цензор.НЕТ 8246
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11.06.2021 19:26 Ответить
він хворий був вже до згаданих подій.. без сумнівів..
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11.06.2021 19:56 Ответить
Не думаю, что не очень смешно (как нам) хозяину бензина. Ему могут инкриминировать попытку убийства гостя. Почему он не спрятал бензин от дорогого гостя?
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11.06.2021 19:59 Ответить
Выпил бензина и закурил: - О мАлАдєц, мля!
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11.06.2021 20:06 Ответить
Погане пальне.
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11.06.2021 21:09 Ответить
в АТО как раз огнеметчики-драконы нужны обдроченцев жечь....
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11.06.2021 21:23 Ответить
отхлебнув из бутылки и инстинктивно, по обыкновению сделав несколько глотков в прямой извилине промелькнуло "пальонка"и закурил ....
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11.06.2021 21:58 Ответить
Скоро гранаты начнут глотать?
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12.06.2021 09:33 Ответить
 
 