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Новости Коронавирус и карантин
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Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, - ОП

Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, - ОП

Королевство Дания готово поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. 

Накануне саммита НАТО 14 июня Зеленский проинформировал руководителя правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь на данный момент произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

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Президент поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Метте Фредериксен рассказала президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

вакцина (3815) Дания (581) Зеленский Владимир (20290) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Краще б Данія не дозволяла будувати Північний потік -2 через власні територіальні води. Це було б більшою допомогою Україні!
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11.06.2021 19:04
+1
Навіщо рятувати людей в Україні, якщо вони все одно замерзнуть взимку коли путін підірве газогони і заморозить населені пункти? Це якось нелогічно! Якщо вже дозволили будувати путіну новий газогін через свої води, то вже потрібно бути послідовними - не витрачати на приречених зайві вакцини. Потрібно рятувати тих кого ще можна врятувати! Але спочатку потрібно визначити хто зможе вижити в Третій світовій війні!
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11.06.2021 19:09
+1
Да нас уже должны были вакцинами завалить,если слушать ваш опа -степановский звиздешь...А где делся тот Степанов...неужели наградили "хатинкой" в Испании,чтоб некому было про воровство при ковиде верхушки зекретинов рассказать?
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11.06.2021 19:13
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Краще б Данія не дозволяла будувати Північний потік -2 через власні територіальні води. Це було б більшою допомогою Україні!
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11.06.2021 19:04 Ответить
Навіщо рятувати людей в Україні, якщо вони все одно замерзнуть взимку коли путін підірве газогони і заморозить населені пункти? Це якось нелогічно! Якщо вже дозволили будувати путіну новий газогін через свої води, то вже потрібно бути послідовними - не витрачати на приречених зайві вакцини. Потрібно рятувати тих кого ще можна врятувати! Але спочатку потрібно визначити хто зможе вижити в Третій світовій війні!
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11.06.2021 19:09 Ответить
а навіщо ті 500 тис, ніхто внятно сказати не може, бо що там після вакцінації відбувається, нікому невідомо. Слухайте уважно і до кінця спєца-вірусолога: :
https://www.youtube.com/watch?v=oyKpE59O2hU&t=421s
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11.06.2021 19:47 Ответить
якщо почнеться ТСВ то тоді всім буде глибоко до лампочки як вакцини так і так званий "вірус"...
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11.06.2021 21:30 Ответить
зеленые побирушки
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11.06.2021 19:08 Ответить
Щей пишаються цим,зебілоїди !!!)))
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11.06.2021 19:25 Ответить
Рецепт от зебилов по борьбе с короной: нужно просто раздеребанить между своими на стройках короновирусный фонд и не покупать нормальную вакцину и не вакцинировать граждан. Весь цивилизованный мир увидит, что в центре европы страна без вакцин и вакцинации, и все сразу бросятся спасать бедный народ. Шах и мат порохоботы: бубочка прибарахлился с короновирусного фонда и получил бесплатно вакцины.
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11.06.2021 19:12 Ответить
Да нас уже должны были вакцинами завалить,если слушать ваш опа -степановский звиздешь...А где делся тот Степанов...неужели наградили "хатинкой" в Испании,чтоб некому было про воровство при ковиде верхушки зекретинов рассказать?
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11.06.2021 19:13 Ответить
Черговий здобуток зеленої плісняви !!!))))
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11.06.2021 19:24 Ответить
Какую вакцину случайно не сказали?
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11.06.2021 19:29 Ответить
Рассуждения разные брать не брать и почему столько? Брать конечно---своей же нет вакцины. Пусть лучше ещё будет к каждой дозе по банке *Карлсберга* дадут. Там в Копенгагене прямо почти в порту большой завод этот бренд выпускает много очень лет.
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11.06.2021 21:04 Ответить
 
 