Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, - ОП
Королевство Дания готово поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной болезни.
Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Накануне саммита НАТО 14 июня Зеленский проинформировал руководителя правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь на данный момент произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.
Президент поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.
Собеседники также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.
Метте Фредериксен рассказала президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.
Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
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