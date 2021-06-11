Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от COVID-19, - ОП

Королевство Дания готово поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Накануне саммита НАТО 14 июня Зеленский проинформировал руководителя правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь на данный момент произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

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Президент поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Метте Фредериксен рассказала президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.