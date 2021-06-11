Пьяный российский оккупант расстрелял сослуживцев и покончил с собой возле Голубовского, - ОТГ "Север"
По данным разведки районе оккупированного населенного пункта Голубовское пьяный российский наемник расстрелял сослуживцев и застрелился сам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Север".
"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, находящегося на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.
В ОТГ "Север" подчеркивают, что украинские части и подразделения продолжают соблюдать режим прекращения огня.
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О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть русский люд ведёт тропа иная -
До их кацапских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи
Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба
В почётный караул."
Шалом братва,ворогам смерть !!!
Я русское ращу и нежу семя
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так своё опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.
-Еврей-цыган - погано племя?
Ты Шаломову это расскажи...
Твое он так опишет племя...
В цыганах лучше место закажи.
Кажется за последние годы визиткаяроша совершила радикальную, если не сказать революционную, эволюцию ...
Чем меньше их станет, тем лучше!
Неужели? А я думал там чудо, типа «ватные тигры».
Та який це злочин? Це на орден тягне!
Рашизм, фашизм - не пройде!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
пам´ятаю яk азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
А ось тут, за думкою редакторів Цензору, ми повинні зніяковіти???