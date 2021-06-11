Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын
То, что Украинская ассоциация футбола утвердила лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" в качестве официальных, позволяет положительно решить с Европейским футбольным союзом вопрос о форме украинской сборной.
Об этом вице-президента УАФ Сергей Куницын заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас очень профессиональные юристы в УАФ. Насколько мне известно, это (решение УАФ о предоставлении в ней официального статуса лозунгам "Слава Украине!" И "Героям слава!". - Ред.) может быть путем к положительному решению этого вопроса. Высший футбольный орган утвердил этот логотип, эти слова как официальные. И это дает юридические основания для того, чтобы мы победили. Я надеюсь на это", - сказал Куницын.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
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«Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик.
Итоги переговоров следующие:
1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Украине» и «Героям Слава», Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов.
2. Мы доказали, что «Слава Украине», «Героям Слава», большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.
3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям Слава» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года.
Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса.
На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью «Слава Украине».
Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020.
Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле», - написал Павелко.
Вероятно, поверх «Героям Слава» разместят этот элемент:
"УАФ"-это, всего лишь, "Украинская ассоциация футбола".
Итоги голосования в "УАФ", говорит о следующем- "Насколько мне известно, это может быть путем к положительному решению этого вопроса".
и сообщение 9 часовой давности: https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4001673173251634 Андрій Павелко - Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45... | Facebook
А... ну да... она утонула... Слава Канаде!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zbirna-ukrainy-planuie-hraty-v-novii-formi/31302453.html Збірна України планує грати в новій уніформі у першому матчі Євро-2020 - пресаташе
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Спорт має бути за межами політики.
По какому праву наше приветствие нам запретили ?
И кто - страна-агрессор, страна без флага и гимна.