Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын

То, что Украинская ассоциация футбола утвердила лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" в качестве официальных, позволяет положительно решить с Европейским футбольным союзом вопрос о форме украинской сборной.

Об этом вице-президента УАФ Сергей Куницын заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас очень профессиональные юристы в УАФ. Насколько мне известно, это (решение УАФ о предоставлении в ней официального статуса лозунгам "Слава Украине!" И "Героям слава!". - Ред.) может быть путем к положительному решению этого вопроса. Высший футбольный орган утвердил этот логотип, эти слова как официальные. И это дает юридические основания для того, чтобы мы победили. Я надеюсь на это", - сказал Куницын.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".