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Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын

Официальный статус лозунга

То, что Украинская ассоциация футбола утвердила лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" в качестве официальных, позволяет положительно решить с Европейским футбольным союзом вопрос о форме украинской сборной.

Об этом вице-президента УАФ Сергей Куницын заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас очень профессиональные юристы в УАФ. Насколько мне известно, это (решение УАФ о предоставлении в ней официального статуса лозунгам "Слава Украине!" И "Героям слава!". - Ред.) может быть путем к положительному решению этого вопроса. Высший футбольный орган утвердил этот логотип, эти слова как официальные. И это дает юридические основания для того, чтобы мы победили. Я надеюсь на это", - сказал Куницын.

Читайте: Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с надписью "Героям слава", - пресс-аташе УАФ Глывинский

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Автор: 

Куницын Сергей (106) сборная по футболу (296) УЕФА (342) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+9
И пусть канонада рашенских пуканов станет салютом в честь нашей победы.
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11.06.2021 20:05
+9
НЕОФІЦІЙНИЙ ЛОЗУНГ
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 4474
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11.06.2021 20:14
+7
Так уже порешали. Всё остается в первозданном виде без изменений 45 голосам "ЗА" из 45: Слава Украине! - Героям слава!
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11.06.2021 20:05
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Правила форума Совет форумчан
И пусть канонада рашенских пуканов станет салютом в честь нашей победы.
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11.06.2021 20:05 Ответить
"... На внутреннюю сторону формы поверх "Героям Слава" добавят эмблему сборных с картой Украины, трезубцем и надписью "Слава Украине"...."
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11.06.2021 20:09 Ответить
Це завдяки москалям!
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11.06.2021 20:18 Ответить
Тройний оберіг від нечісті
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11.06.2021 21:26 Ответить
Скоро оголосять Тризуб зброєю терористів.
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11.06.2021 22:52 Ответить
"Разірваних пуканів" - ця деталь важлива !
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11.06.2021 20:12 Ответить
Так уже порешали. Всё остается в первозданном виде без изменений 45 голосам "ЗА" из 45: Слава Украине! - Героям слава!
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11.06.2021 20:05 Ответить
...пруфы есть?
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11.06.2021 20:07 Ответить
лава УАФ Андрей Павелко сообщил об итогах переговоров с УЕФА по размещению «Героям Слава» на новой форме сборной Украины.

«Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик.

Итоги переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Украине» и «Героям Слава», Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов.

2. Мы доказали, что «Слава Украине», «Героям Слава», большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям Слава» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года.

Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса.

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью «Слава Украине».

Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020.

Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле», - написал Павелко.

Вероятно, поверх «Героям Слава» разместят этот элемент:
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11.06.2021 20:10 Ответить
Рано!
"УАФ"-это, всего лишь, "Украинская ассоциация футбола".
Итоги голосования в "УАФ", говорит о следующем- "Насколько мне известно, это может быть путем к положительному решению этого вопроса".
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11.06.2021 20:17 Ответить
Я привел новость о итогах переговоров с УЕФА.
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11.06.2021 20:19 Ответить
Я так понял, лозунг "Героям Слава" будет, но на другом участке футболке (Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины)? Правильно?
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11.06.2021 20:29 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4002579483161003
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11.06.2021 20:32 Ответить
https://youtu.be/58Etp6NtM1c?list=TLPQMTEwNjIwMjFKbSW35mgN0Q&t=477

и сообщение 9 часовой давности: https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4001673173251634 Андрій Павелко - Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45... | Facebook
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11.06.2021 21:09 Ответить
...пасибки
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11.06.2021 21:16 Ответить
Удачи нашей сборной. Но теперь надо учитывать, что после медийной победы надо на поле показать що гасло козаків не пустой звук.
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11.06.2021 20:08 Ответить
НЕОФІЦІЙНИЙ ЛОЗУНГ
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 4474
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11.06.2021 20:14 Ответить
і вата , що закликала в наш дім чужого солдата (на комірці , або навть на резинці трусів))))
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11.06.2021 20:17 Ответить
Ты не знаешь куда делась ордынская подлодка, что всплывала взламывая лед арены в рекламном ролике?
А... ну да... она утонула... Слава Канаде!
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11.06.2021 20:24 Ответить
Я лично бы предпочел сказать Слава Украине!
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11.06.2021 20:25 Ответить
"Какая разница!"
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11.06.2021 21:05 Ответить
Сергій Брідер, в команді Голандії є любителі сепарських пісень? А в нашій, як виявилося є.. Сум і жаль та зелені яйця.
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11.06.2021 20:41 Ответить
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 5337
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11.06.2021 20:37 Ответить
По-любому уверен, что россияне пропустят против Белгии. Так что будем пить пиво, желательно баварское!
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11.06.2021 20:40 Ответить
Чавимо кацапів усим світом!!!
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11.06.2021 20:42 Ответить
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 125Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 6417
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11.06.2021 20:40 Ответить
зеленые недоумки на ровном месте создали сами же прецедент с футболками нашей сборной ибо нужно было сначала утвердить дизайн футболок в Украине (через УАФ) а уже потом передавать на утверждение в УЕФА... так делают все страны, где у руля не промосковские клоуны, а патриоты своих стран... возможно этот скандал был инициирован дЄрьмаком по просьбе кремлевских кураторов...
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11.06.2021 20:56 Ответить
Офіційний статус гасла "Героям слава!" дає шанс на перемогу в скандалі з УЄФА, - віцепрезидент УАФ Куніцин - Цензор.НЕТ 5543.
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11.06.2021 21:47 Ответить
Написи "Слава Україні", "Героям слава" з внутрішнього боку футболки. Щоб їх прочитати, треба футболку зняти і вивернути на виворіт.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zbirna-ukrainy-planuie-hraty-v-novii-formi/31302453.html Збірна України планує грати в новій уніформі у першому матчі Євро-2020 - пресаташе

Дивіться фото:
Офіційний статус гасла "Героям слава!" дає шанс на перемогу в скандалі з УЄФА, - віцепрезидент УАФ Куніцин - Цензор.НЕТ 6405
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11.06.2021 23:01 Ответить
Дебіли, блін!
Спорт має бути за межами політики.
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12.06.2021 07:02 Ответить
Обычное официальное приветствие - где тут политика ?
По какому праву наше приветствие нам запретили ?
И кто - страна-агрессор, страна без флага и гимна.
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12.06.2021 11:50 Ответить
 
 