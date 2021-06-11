Три фракции согласились направить своих депутатов в ВСК при условии, что первым будет рассмотрено дело "вагнеровцев", - нардеп "ЕС" Арьев

Фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" согласились направить своих представителей в состав парламентской ВСК при условии расследования в первую очередь срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители фракций политических партий: "Европейская Солидарность" - Владимир Арьев,"Голос" - Роман Костенко и ВО "Батькивщина" - Сергей Евтушок дали согласие на вхождение в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины только после предоставления гарантий, что расследование возможного срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" будет расследоваться в первую очередь", - написал Арьев.

"Постановление, за которое мы призываем проголосовать, предполагает изменение персонального состава ВСК с одновременным закреплением в тексте соответствующего условия о приоритетности рассмотрения вопроса о "вагнеровцах", - отмечает Арьев.

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"Поэтому хотим подчеркнуть, что депутатские фракции политических партий "ЕС", "Голос" и ВО "Батькивщина" согласились делегировать своих представителей в эту ВСК исключительно при таком условии. Мы считаем, что только при участии представителей разных политических сил можно будет рассчитывать на беспристрастное и объективное расследование и эффективную работу ВСК ", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности".

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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