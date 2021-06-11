5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР"

Террористы заявляют, что наемники ликвидированы украинскими диверсантами. По данным украинской разведки, пьяный наемник расстрелял своих подельников и покончил с собой.

Со стороны террористов о стрельбе рядом с Голубовским Луганской области сообщил так называемый "офицер пресс-службы управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Иван Филипоненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"На наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что убитые были в упор застрелены в голову, добавив, что "в результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей".

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Ранее оперативно-тактическая группировка "Север" сообщила, что в районе Голубовского пьяный наемник расстрелял своих подельников, а после покончил с собой. В ОТГ предположили, что командование противника попытается выдать случившееся за действия украинской диверсионной группы.