5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР"
Террористы заявляют, что наемники ликвидированы украинскими диверсантами. По данным украинской разведки, пьяный наемник расстрелял своих подельников и покончил с собой.
Со стороны террористов о стрельбе рядом с Голубовским Луганской области сообщил так называемый "офицер пресс-службы управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Иван Филипоненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"На наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что убитые были в упор застрелены в голову, добавив, что "в результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей".
Ранее оперативно-тактическая группировка "Север" сообщила, что в районе Голубовского пьяный наемник расстрелял своих подельников, а после покончил с собой. В ОТГ предположили, что командование противника попытается выдать случившееся за действия украинской диверсионной группы.
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Пятеро ублюдков подохло.
Ну если у отцов нет мозгов - то это было только вопросом времени
пам´ятаю я азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
«Информационные ленты пишут, что ДРГ укрокарателей из ВСУ совершили вылазку на позиции наблюдательного пункта батальона «Призрак» и убили 5 защитников русского Донбасса. При этом, одного военного убили из снайперской винтовки, а четверых убили выстрелом в упор в голову.
Инцидент произошел на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.
Официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий пояснил, что диверсионная группа состояла из военнослужащих отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.
Они ещё, ****, и размножаются...
Матаролер сдох,
Даже грузчик Гиви сдох,
А сегодня пять скотоголов!
Что за напасть,ей Бох ?
Был коротким ответ.
Их там нет! Их там нет !"