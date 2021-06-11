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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР"

5 российских наемников 4-й бригады

Террористы заявляют, что наемники ликвидированы украинскими диверсантами. По данным украинской разведки, пьяный наемник расстрелял своих подельников и покончил с собой.

Со стороны террористов о стрельбе рядом с Голубовским Луганской области сообщил так называемый "офицер пресс-службы управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Иван Филипоненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"На наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что убитые были в упор застрелены в голову, добавив, что "в результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей".

Читайте: Пьяный российский оккупант расстрелял сослуживцев и покончил с собой возле Голубовского, - ОТГ "Север"

Ранее оперативно-тактическая группировка "Север" сообщила, что в районе Голубовского пьяный наемник расстрелял своих подельников, а после покончил с собой. В ОТГ предположили, что командование противника попытается выдать случившееся за действия украинской диверсионной группы.

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боевик (16779) смерть (9207) наемники рф (2070) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+109
5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2963

....
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11.06.2021 20:23
+97
5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3657
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11.06.2021 20:23
+80
5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2926
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11.06.2021 20:33
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долбодятлы ордловские - скока вам водяры сбросить, шо бы вы уже друга перешмаляли навсегда?
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12.06.2021 05:46 Ответить
вагон нада? с доплатой?
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12.06.2021 10:18 Ответить
шо эти попочленцы нажрались --- им из бензоколонки наверно какой-то ..озверин.. ***** прислал с гуманитаркой . а где был политрук . или он первый пулю получил . когда про ..светлое .. будущее лугандона начал травить
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12.06.2021 06:02 Ответить
как наших убивать они герои , а как наши их забили так ой убийство скоты .
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12.06.2021 08:12 Ответить
День начался хорошо!

Пятеро ублюдков подохло.
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12.06.2021 08:14 Ответить
Да-а-а,очень хорошо! Кофейку попил, новости почитал-и елеем на душу покапало:пятеро подонков-дыролыновцев отправились в лучший мир. Здоровья им, бедненьким!
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12.06.2021 20:04 Ответить
" без отцов остались четверо детей"

Ну если у отцов нет мозгов - то это было только вопросом времени
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12.06.2021 08:17 Ответить
Ліфчики та жіночі труси не поділили порівну. На п'ять не діляться жодні.
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12.06.2021 09:38 Ответить
А если остаток все время отправлять педофилу в маскву?
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12.06.2021 16:02 Ответить
руSSкі терористи не мають чим платити їхтамнєтам... от і ліквідовують заборгованості по-зарплаті...
пам´ятаю я азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
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12.06.2021 10:31 Ответить
брошурки за економику - предмет за спора конечно же прилагаются....
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12.06.2021 10:35 Ответить
И что нам с того? Пожелеть этих придурков?
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12.06.2021 10:49 Ответить
И там где-то в уголке под ковриком скромно лежала визитка Яроша.
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12.06.2021 10:56 Ответить
"Пишет военный эксперт Владимир Орлов.

«Информационные ленты пишут, что ДРГ укрокарателей из ВСУ совершили вылазку на позиции наблюдательного пункта батальона «Призрак» и убили 5 защитников русского Донбасса. При этом, одного военного убили из снайперской винтовки, а четверых убили выстрелом в упор в голову.
Инцидент произошел на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.
Официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий пояснил, что диверсионная группа состояла из военнослужащих отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.
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12.06.2021 11:54 Ответить
"в результате этого ... без отцов остались четверо детей"©
Они ещё, ****, и размножаются...
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12.06.2021 13:29 Ответить
"Кабздох сдох,
Матаролер сдох,
Даже грузчик Гиви сдох,
А сегодня пять скотоголов!
Что за напасть,ей Бох ?
Был коротким ответ.
Их там нет! Их там нет !"
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12.06.2021 13:40 Ответить
5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2971
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12.06.2021 15:01 Ответить
Ура
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12.06.2021 15:02 Ответить
Это ещё не конец трагикомедии.... В пяти лугандонских домах соберётся на поминки и обмывание жмуров много всякой путинской быдловаты. Они нажрутся, как обычно, и перестреляют ещё человек 100-200....А потом будут хоронить этих, и опять перестрелка, и сотни простеленных черепов и животов.... Лишь бы водка не кончалась...
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12.06.2021 15:48 Ответить
Неважно кто - важен результат!!!
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12.06.2021 16:03 Ответить
харашо но мало. запускай енота
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12.06.2021 16:12 Ответить
Не важливо, хто відправив вантажем 200 мокшанське лайно, важливий кінцевий результат, а це доконанана подія.
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12.06.2021 17:35 Ответить
Хоч так, хоч так, а результат відмінний.
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12.06.2021 20:19 Ответить
А нехер папашкам детей по бандам шабашить. В шахте работать надо, а не в бандгруппе.
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12.06.2021 23:09 Ответить
Нужно в луГАНДОНИЮ забросить побольше водяры
5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1707
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13.06.2021 21:14 Ответить
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