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Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс": поверх надписи "Героям Слава!" добавят карту с Крымом. ФОТО

Украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, но к ней добавят еще один элемент, а лозунг "Героям слава" разместят за картой, в центре очертаний границ Украины.

Об этом по результатам переговоров с УЕФА в Риме сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.

"Итоги переговоров следующие: на миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава!", изображение карты Украины с ее неделимыми границами... Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция", – написал он.

Он добавил, что УЕФА требовала полностью удалить или зарисовать лозунг "Слава Украине" на футболках игроков, участвующих в Евро-2020.

"Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса", – написал Павелко.

Как пояснил глава УАФ, на период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент – утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям слава" будет размещен за картой, в центре очертаний границ Украины.

"Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле", – отметил Павелко.

Сейчас УАФ работает над изготовлением новой атрибутики м утвержденными сегодня футбольными символами Украины. Она будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины, по словам Павелко, будет носить значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине", "Героям слава".

Украина и УЕФА пошли на победный компромисс: поверх надписи Героям Слава! добавят карту с Крымом 01Украина и УЕФА пошли на победный компромисс: поверх надписи Героям Слава! добавят карту с Крымом 02

Украина и УЕФА пошли на победный компромисс: поверх надписи Героям Слава! добавят карту с Крымом 03Украина и УЕФА пошли на победный компромисс: поверх надписи Героям Слава! добавят карту с Крымом 04
Украина и УЕФА пошли на победный компромисс: поверх надписи Героям Слава! добавят карту с Крымом 05
Украина и УЕФА пошли на победный компромисс: поверх надписи Героям Слава! добавят карту с Крымом 06

Автор: 

сборная по футболу (296) УЕФА (341) Евро-2020 (105) Андрей Павелко (46)


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Топ комментарии
+85
Ахаха)) как красиво мокнули в говно кацапов!
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11.06.2021 20:41
+63
кто шо понял? куда шо добавят?
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11.06.2021 20:41
+33
Думала, що тільки я не в*їжджаю ...
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11.06.2021 20:46
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А чому на матчі із Рідерландами не видно було мапу України на синій формі?
Здається там взагалі її не було, або її зовсім не видно.
Навіщо ж там було робити, якщо дозволили!
Зра-а-а да!
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16.06.2021 00:05 Ответить
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