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32 освобожденных из плена украинца получили по 100 тыс. грн единоразовой помощи, - Минреинтеграции

32 освобожденных из плена украинца получили по 100 тыс. грн единоразовой помощи, - Минреинтеграции

32 гражданам, которые были освобождены из плена в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ, выплачена единовременная денежная помощь в размере 100 тыс. гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Бюджетные средства в размере 3,2 млн грн перечислены на лицевые счета 32 граждан, что на заседании 27 апреля 2021 признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Отмечается, что все 83 гражданина, которые на указанном заседании признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, получили одноразовую денежную помощь.

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Автор: 

пленные (2124) Министерство реинтеграции (278)


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11.06.2021 20:43 Ответить
Хотелось бы верить, что эти 32 человека - достойные граждане Украины. А не таксисты и проститутки с лугандона, которых так любит зелупа.
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11.06.2021 20:43 Ответить
Підфартило таксистам..
А бійцям мало дали за полон.
Нарешті згадали про полонених....
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11.06.2021 20:44 Ответить
Хорошо бы, если бы получили не из бюджета, а как выкуп ща какую-то важную кацапуру. гудкова путинХУЙЛО продали бы, например.
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11.06.2021 20:54 Ответить
Нюню...
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11.06.2021 21:13 Ответить
Это,конечно,хорошо.А вот за что наши чиновники почти ежемесячно выписывают себе и помощь и на оздоровление?И суммы там тоже не маленькие!Муж Венедиктовой,например,получил материальную помощь в размере 650 тыс.гр.!
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11.06.2021 23:10 Ответить
Допомогу надали лише тим, хто зібрав усі довідки в ДНР.
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12.06.2021 11:44 Ответить
 
 