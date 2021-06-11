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В Италии не будут делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет

В Италии не будут делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет

Власти Италии постановили не использовать препарат компании AstraZeneca для вакцинации людей младше 60 лет. Это категории второй дозой будет вводиться другой тип вакцины.

Об этом сообщил представитель итальянского научно-технический комитета, занимающийся выработкой рекомендаций правительству, Франко Локателли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учитывая изменение эпидемической ситуации и соотношения пользы и рисков (побочных эффектов - ред.), комитет рекомендует вакцину AstraZeneca людям исключительно старше 60 лет при первой инъекции", - сказал Локателли.

По его словам, тем, кто младше 60 лет вторая доза вакцины от коронавируса будет вводиться другим типом препарата. Он заверил, что никаких данных о негативном эффекте при комбинировании препаратов разных типов нет.

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Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможном побочном эффекте после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины также стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.

Автор: 

вакцина (3814) Италия (1639) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
А что? Стариков можно в расход, в Италии их много, а молодые еще пригодятся, их не надо астрозенекать).
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11.06.2021 22:17
+2
Дебилизм зашкаливает- кому то колют всем подряд, даже не оригинал, а аналог(и то без гарантии второй типа "необходимой порции"). А в каких-то странах, нельзя "людям до 60ти"))) Смех, да и только)) Определитесь уже в показаниях, товарищи из "мирового сообщества")). Народ скоро на "подорожник" перейдёт. Где Чумак с Кашпировским, кстати? Чего спят?
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11.06.2021 21:18
+2
Ерунда, мне сделали две недели назад, и всё как-бы хорошо
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11.06.2021 22:00
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Дебилизм зашкаливает- кому то колют всем подряд, даже не оригинал, а аналог(и то без гарантии второй типа "необходимой порции"). А в каких-то странах, нельзя "людям до 60ти"))) Смех, да и только)) Определитесь уже в показаниях, товарищи из "мирового сообщества")). Народ скоро на "подорожник" перейдёт. Где Чумак с Кашпировским, кстати? Чего спят?
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11.06.2021 21:18 Ответить
А что? Стариков можно в расход, в Италии их много, а молодые еще пригодятся, их не надо астрозенекать).
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11.06.2021 22:17 Ответить
Заряжайтє водичку перед екраном брехунТВ!!
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11.06.2021 21:27 Ответить
Нам отдавайте, у нас классно получаются эксперименты над населением.
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11.06.2021 22:00 Ответить
Ерунда, мне сделали две недели назад, и всё как-бы хорошо
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11.06.2021 22:00 Ответить
Мне - больше месяца и всё нормально, никаких побочек.
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12.06.2021 10:21 Ответить
В моем окружении уже пару овощей после Пфайзера... так, что не все так радужно.
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11.06.2021 22:09 Ответить
А як саме і коли це проявилось?
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11.06.2021 23:02 Ответить
Через несколько дней после прививки, один (за 60) в коме лежит, а второй (36 лет), вел здоровый и спортивный образ жизни, через день после прививки просто погас... поведение как у робота, сказали - сделал, ни эмоций ни желаний..
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12.06.2021 00:28 Ответить
Мені 59, тиждень тому вакцинувався Пфайзером, все нормально.
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12.06.2021 16:34 Ответить
Що, піддослідні барани раптом не з тими показничками, яких очікували ?
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12.06.2021 03:26 Ответить
Яка Ви чуйна людина.
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12.06.2021 06:57 Ответить


Так, може, різко. Але правдиво.
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12.06.2021 07:45 Ответить
Зрозуміло - продадуть цей шмурдяк Україні.
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12.06.2021 06:18 Ответить
 
 