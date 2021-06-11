В Италии не будут делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет

Власти Италии постановили не использовать препарат компании AstraZeneca для вакцинации людей младше 60 лет. Это категории второй дозой будет вводиться другой тип вакцины.

Об этом сообщил представитель итальянского научно-технический комитета, занимающийся выработкой рекомендаций правительству, Франко Локателли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учитывая изменение эпидемической ситуации и соотношения пользы и рисков (побочных эффектов - ред.), комитет рекомендует вакцину AstraZeneca людям исключительно старше 60 лет при первой инъекции", - сказал Локателли.

По его словам, тем, кто младше 60 лет вторая доза вакцины от коронавируса будет вводиться другим типом препарата. Он заверил, что никаких данных о негативном эффекте при комбинировании препаратов разных типов нет.

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Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможном побочном эффекте после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины также стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.