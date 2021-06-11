Требование 6 судей КС вернуть Тупицкого выглядит как шантаж, - представитель президента Вениславский
Требование шести судей Конституционного суда вернуть уволенного главу КСУ Александра Тупицкого и блокирование работы суда выглядит как шантаж.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"Практика такой деятельности КС, которую мы, к сожалению, наблюдаем с прошлого года, когда КС отменял абсолютно правильные законы, признавая их неконституционными без достаточной аргументации, является позорной. Потому что фактически КС принимал решение против государства и против украинского народа. Потому что борьба с коррупцией и надлежащее судопроизводство - это не требование западных партнеров, это требование украинского общества в первую очередь", - заявил представитель президента в КС.
По словам нардепа, "ситуация, которая периодически имеет место в КС", достаточно негативно влияет на имидж Украины в международном пространстве в частности.
"Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос относительно его статуса, а только потом утвердить повестку дня - это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого. То, что происходит, я бы назвал политически значимыми действиями со стороны судей КС, что прямо запрещено законом о КС. Но я убежден, что со следующей недели КС вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КС", - отметил Вениславский.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.
10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого
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-- .. після "медового" року ЗЕ-ко БАНДИ - цілком закономірно приходить ГІРКЕ похмілля ..і ця сіоністська ШАЙКА вже відчуває одним місцем - РОЗПЛАТА і плаха вже приготовлені ..це ж треба з таким УБЛЮДСТВОМ грабити Людей і надсміхатися ... буде вАМ "св"ято" ...
А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
Розводять Лохів та неЛохів....
У кожного диктатора були такі вєніславські.