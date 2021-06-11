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Новости Конституционный кризис
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Требование 6 судей КС вернуть Тупицкого выглядит как шантаж, - представитель президента Вениславский

Требование 6 судей КС вернуть Тупицкого выглядит как шантаж, - представитель президента Вениславский

Требование шести судей Конституционного суда вернуть уволенного главу КСУ Александра Тупицкого и блокирование работы суда выглядит как шантаж.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Практика такой деятельности КС, которую мы, к сожалению, наблюдаем с прошлого года, когда КС отменял абсолютно правильные законы, признавая их неконституционными без достаточной аргументации, является позорной. Потому что фактически КС принимал решение против государства и против украинского народа. Потому что борьба с коррупцией и надлежащее судопроизводство - это не требование западных партнеров, это требование украинского общества в первую очередь", - заявил представитель президента в КС.

По словам нардепа, "ситуация, которая периодически имеет место в КС", достаточно негативно влияет на имидж Украины в международном пространстве в частности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ

"Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос относительно его статуса, а только потом утвердить повестку дня - это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого. То, что происходит, я бы назвал политически значимыми действиями со стороны судей КС, что прямо запрещено законом о КС. Но я убежден, что со следующей недели КС вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КС", - отметил Вениславский.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

Автор: 

КС (2248) судья (2643) Тупицкий (233) Вениславский (262)


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Топ комментарии
+17
Ну правильно! Когда они поддержали абсолютно незаконный роспуск Рады--они были молодцы у зебила и он носился с этим решением КС, как дурень с...
А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
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11.06.2021 21:52
+15
Я чудово розумію , що названий суддя Тупицький і його колега - це ( м'яко кажучи ) не чисті судді на руку ,
але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
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11.06.2021 21:55
+14
Оно выглядит, как ответ людей, знающих законы и Конституцию Украины, в отличие от великовозрастного зеленого дебила.
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11.06.2021 21:50
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не просто разогнать, а все дворцы, яхты ,пароходы конфисковать и на нары в петушинный угол на диетпитание
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11.06.2021 21:44 Ответить
Вот если вааще упразднить этот суд, кто нибудь заметит ? Тогда за что они получают по 350000 зряплаты?
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11.06.2021 21:42 Ответить
КС-последнее препятствие кражи земли Беней у народа Украины. Сам народ Украины за себя посотоять не может.
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11.06.2021 21:50 Ответить
Разогнать этих тварей.И спросить с них за всю антиукраинскую деятельность.
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11.06.2021 21:50 Ответить
Оно выглядит, как ответ людей, знающих законы и Конституцию Украины, в отличие от великовозрастного зеленого дебила.
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11.06.2021 21:50 Ответить
Недопутлер нарик хитросделанный , считает , что все идиоты , а оно всех « построит «
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11.06.2021 23:27 Ответить
... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК сьогодні ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
.....КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ...
......для ОСОБЛИВО ратуючих за РОЗБАЗАРЕННЯ СвЗемлі України ...Палестина ВІДКРИЛА "ринок" Землі ...динаміка ВТРАТИ державності .. і експансії Ізраїлю за 73 роки ...

... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...

-- .. після "медового" року ЗЕ-ко БАНДИ - цілком закономірно приходить ГІРКЕ похмілля ..і ця сіоністська ШАЙКА вже відчуває одним місцем - РОЗПЛАТА і плаха вже приготовлені ..це ж треба з таким УБЛЮДСТВОМ грабити Людей і надсміхатися ... буде вАМ "св"ято" ...
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11.06.2021 21:50 Ответить
Прекрасно. Можна зекономити на детекторі брехні. Ці суки так і не зрозуміли, що вони мають працювати на суспільство, а не навпаки.
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11.06.2021 21:51 Ответить
Ну правильно! Когда они поддержали абсолютно незаконный роспуск Рады--они были молодцы у зебила и он носился с этим решением КС, как дурень с...
А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
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11.06.2021 21:52 Ответить
И самое главное - по закону, а не по беспределу.
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11.06.2021 21:54 Ответить
Я чудово розумію , що названий суддя Тупицький і його колега - це ( м'яко кажучи ) не чисті судді на руку ,
але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
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11.06.2021 21:55 Ответить
Проблема у тому, що на 100% законних рішеннь у даному випадку не має. Зеля з юристами шукав це рішення пів-року - і те, що вони зробили - єдине, що знайшли.
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12.06.2021 10:17 Ответить
Та референдум про дерибан Землі Неньки-причина!!
Розводять Лохів та неЛохів....
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11.06.2021 22:01 Ответить
А це і є шантаж! А як інакше змусити зелень повернутися у конституційні рамки? Здавалося б, що простіше - діяти згідно законодавства? Так ні! І потім плачі, комети щігнаниз на тему ботів і лайки по там, де протизаконні дії Зєлєнского не лише підтримуються, але й прославляються. І ці люди хочуть жити у правовій державі? Ні, їм потрібна держава, де законом є цар-батюшка. Його дії є непогрішимі. А всі, хто думають інакше - вороги не лише царя, але й держави. Нічого не нагадує? Який би тюТупицький не був, він призначений головою КС 17 вересня 2019 року, з подачі ОП Зєлєнского, в нагороду за участь у винесенні протизаконного рішення про розпуск ВР VIII скликання. Обраний на 3 роки - до вересня 2022 року. Здавалося б, почекай і будеш мати не лише нового голову КС, але й два роки президентства. Але ні! Руки ********* у про ти конституційний спосіб провести дерибану землі, прикрити опозицію і забезпечити спочатку другий термін, а потім і пожиттєве керування. А не вийде! Йди на вибори. І нехай нарід вирішить, чи хоче він царя.
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11.06.2021 22:11 Ответить
От для чого в школі й інституті викладають Історію.
У кожного диктатора були такі вєніславські.
Вимога 6 суддів КС повернути Тупицького має вигляд шантажу, - представник президента Веніславський - Цензор.НЕТ 7447
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11.06.2021 22:13 Ответить
вовча злочинна зграя......посадити на діряву баржу і в море сволоту
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11.06.2021 22:15 Ответить
Чому ти така зла подоляцька курвочка?)
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11.06.2021 22:51 Ответить
а тебе у якості афластона
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11.06.2021 23:04 Ответить
уподобляешься большевикам или фашистам?
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11.06.2021 23:44 Ответить
Кто ? КалоЗЕленые
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12.06.2021 04:10 Ответить
шантажисты, шантажируя суд по поводу коллеги-преступника показывают, что они такие же, с замазанными рылами в преступные деяния... пока не взялись за них журналисты...
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11.06.2021 23:43 Ответить
ОПГ в мантиях разбушевалась?
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12.06.2021 00:53 Ответить
а насчёт альтернативного требования-этих 6 судей вышвырнуть вслед тупицкому не поступало?
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12.06.2021 01:23 Ответить
Лишить зарплаты и вышвырнуть мерзавцев
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12.06.2021 06:56 Ответить
Как говорится - "какой привет, такой и ответ".
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12.06.2021 06:57 Ответить
КС все правильно робить. У відставку повинен йти Зеленський. Він порушує Конституцію.
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12.06.2021 18:09 Ответить
 
 