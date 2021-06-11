Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме
Пьяный наемник на Луганщине расстрелял своих подельников и покончил с собой, Украина и УЕФА достигли "победного компромисса" в вопросе формы футболистов, Азовская вода непригодна для Крыма - главные новости 11 июня
Защитник Украины погиб на Донбассе
"Возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Пьяный наемник расстрелял еще четверых и покончил с собой
По данным нашей разведки, на КПП возле Голубовского на Луганщине пьяные наемники подрались, обсуждая "затруднительную экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике". Один из них открыл огоньи убил остальных, а после покончил с собой.
Террористы уточняют, что погибших пятеро. В их смерти винят, конечно же, украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Украина и УЕФА смогли прийти к "победному компромиссу"
Эта формулировка принадлежит президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко. Компромисс состоит вот в чем: надпись "Героям слава!" на форме наших футболистов закрою изображением карты Украины с Крымом. При этом на миллионах экземпляров уже изготовленной формы сохранятся надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", и эту форму можно будет продавать по всему миру.
Ранее сегодня Украинская ассоциация футбола присвоила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальный футбольный статус.
А в посольствах - новая мода: форму украинской сборной следом за американцами примерили дипломаты из Великобритании и Канады.
Свежие рейтинги
Согласно опросу КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%.
Среди партий расстановка сил такова: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%.
Обыски в "Нафтогазе"
Государственная фискальная служба пришла с обысками в "Нафтогаз". Фискалы утверждают, что с октября 2015 г. и до настоящего времени должностные лица НАК не завершили процедуру таможенного оформления купленного у россиян газа. По их данным, из-за этого бюджет недополучил НДС на 2,7 млрд грн.
Бывший глава "Нафтогаза" Коболев называет обыски частью политического преследования. По его словам, абсурдность претензий Фискальной службы он доказал в судах ещё в 2018-м году.
Против Аксенова, Поклонской, Константинова и др. завершили следствие
Офис генпрокурора завершил расследование против Аксенова, Поклонской, Константинова и еще 5 пособников оккупантов. Их подозревают в действиях, направленных на захват власти, посягательстве на территориальную целостность и государственную измену.
Вода под Азовским морем не годится для Крыма
Об этом заявил глава оккупационной администрации острова Сергей Аксёнов. "Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - сказал он и добавил, что очистительные станции с такими объемами воды не справятся, поэтому об идее придётся забыть.
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Кращим піарником форми збірної України, визнана Кацапія.😂🤣
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...
"УЕФА опроверг сообщения о договоренности оставить фразу «Героям слава» на форме сборной Украины"
-Союз европейских футбольных ассоциаций (https://news.sportbox.ru/category/Tegi/UEFA УЕФА ) опроверг заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, который рассказал о достижении договоренности оставить слоган «Героям слава» на форме https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Sbornaya-Ukraini-Futbol сборной Украины на Евро-2020.
- УЕФА попросил прикрыть слоган «Героям Слава!» на футболках сборной Украины, это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем ЕВРО-2020, - говорится в заявлении УЕФА.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/euro_cup/spbnews_NI1362478_UJeFA_oproverg_soobshhenija_o_dogovorennosti_ostavit_frazu_Gerojam_slava_na_forme_sbornoj_Ukrainy
Договорились прикрыть лозунг "Героям слава!",
вот такой утвержденной сегодня эмблемой:
Уявіть, як додатково вибухнуть пердачини кацапів, якщо на біндерофошисський одяг ще й ціна буде 1488 гривень...
а остальная...подарочная как бы останется нетронутой (с Героям слава) и разлетится как горячие пирожки благодаря бесплатной рекламе п*дорахи?!
формы сборной Украины - спереди и со спины, а потом изнанку точно так же спереди и со спины, иначе все остается в тумане...
как и предполагалось итальянцы давят, но дело не в етом.
ловлю себя себя на том, шо смотрю на форму
Почему, кроме вонючей параши, ни одна страна не сказали и слова против нашей формы???
Малувато, але... А якби їх вбили солдати НАТО?..