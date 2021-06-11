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Новости
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Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме

Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме

Пьяный наемник на Луганщине расстрелял своих подельников и покончил с собой, Украина и УЕФА достигли "победного компромисса" в вопросе формы футболистов, Азовская вода непригодна для Крыма - главные новости 11 июня

Защитник Украины погиб на Донбассе

"Возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Пьяный наемник расстрелял еще четверых и покончил с собой

По данным нашей разведки, на КПП возле Голубовского на Луганщине пьяные наемники подрались, обсуждая "затруднительную экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике". Один из них открыл огоньи убил остальных, а после покончил с собой.

Террористы уточняют, что погибших пятеро. В их смерти винят, конечно же, украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Украина и УЕФА смогли прийти к "победному компромиссу"

Эта формулировка принадлежит президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко. Компромисс состоит вот в чем: надпись "Героям слава!" на форме наших футболистов закрою изображением карты Украины с Крымом. При этом на миллионах экземпляров уже изготовленной формы сохранятся надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", и эту форму можно будет продавать по всему миру.

Ранее сегодня Украинская ассоциация футбола присвоила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальный футбольный статус.

А в посольствах - новая мода: форму украинской сборной следом за американцами примерили дипломаты из Великобритании и Канады.

Свежие рейтинги

Согласно опросу КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%.

Среди партий расстановка сил такова: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%.

Обыски в "Нафтогазе"

Государственная фискальная служба пришла с обысками в "Нафтогаз". Фискалы утверждают, что с октября 2015 г. и до настоящего времени должностные лица НАК не завершили процедуру таможенного оформления купленного у россиян газа. По их данным, из-за этого бюджет недополучил НДС на 2,7 млрд грн.

Бывший глава "Нафтогаза" Коболев называет обыски частью политического преследования. По его словам, абсурдность претензий Фискальной службы он доказал в судах ещё в 2018-м году.

Против Аксенова, Поклонской, Константинова и др. завершили следствие

Офис генпрокурора завершил расследование против Аксенова, Поклонской, Константинова и еще 5 пособников оккупантов. Их подозревают в действиях, направленных на захват власти, посягательстве на территориальную целостность и государственную измену.

Вода под Азовским морем не годится для Крыма

Об этом заявил глава оккупационной администрации острова Сергей Аксёнов. "Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - сказал он и добавил, что очистительные станции с такими объемами воды не справятся, поэтому об идее придётся забыть.

Автор: 

Крым (26360) Нафтогаз (3112) обыск (1894) рейтинг (1635) УЕФА (341) футбол (3585) Донбасс (26955) Аксенов (361) потери (4368) Поклонская (184) вода (918) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+18
Коли хотіли нагадити Україні, але щось пішло не так) 😊
Кращим піарником форми збірної України, визнана Кацапія.😂🤣
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...
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11.06.2021 22:03
+8
Меньше шарься по информационным помойкам русни...
Договорились прикрыть лозунг "Героям слава!",
вот такой утвержденной сегодня эмблемой:
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 8384
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11.06.2021 22:19
+7
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 4879
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11.06.2021 22:05
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Правила форума Совет форумчан
на террористов так новость о футболках подействовала, что легче было застрелиться, чем все это пережить
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11.06.2021 22:02 Ответить
Слава ДРГ Вейшнории!
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 538
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11.06.2021 22:15 Ответить
Коли хотіли нагадити Україні, але щось пішло не так) 😊
Кращим піарником форми збірної України, визнана Кацапія.😂🤣
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...
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11.06.2021 22:03 Ответить
прочитал на "SB"(самый популярный россиянский спортивный портал) только что. Они транслируют следующее (врут, как обычно, или нет? Ведь, вся инфа, что с украинской стороны, что с рос-й, написана витиевато- специально, чтобы у всех были свои аргументы):

"УЕФА опроверг сообщения о договоренности оставить фразу «Героям слава» на форме сборной Украины"
-Союз европейских футбольных ассоциаций (https://news.sportbox.ru/category/Tegi/UEFA УЕФА ) опроверг заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, который рассказал о достижении договоренности оставить слоган «Героям слава» на форме https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Sbornaya-Ukraini-Futbol сборной Украины на Евро-2020.
- УЕФА попросил прикрыть слоган «Героям Слава!» на футболках сборной Украины, это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем ЕВРО-2020, - говорится в заявлении УЕФА.

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/euro_cup/spbnews_NI1362478_UJeFA_oproverg_soobshhenija_o_dogovorennosti_ostavit_frazu_Gerojam_slava_na_forme_sbornoj_Ukrainy
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11.06.2021 22:15 Ответить
Меньше шарься по информационным помойкам русни...
Договорились прикрыть лозунг "Героям слава!",
вот такой утвержденной сегодня эмблемой:
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 8384
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11.06.2021 22:19 Ответить
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 9236
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11.06.2021 23:01 Ответить
Потрібна знижка на 400 грн.!
Уявіть, як додатково вибухнуть пердачини кацапів, якщо на біндерофошисський одяг ще й ціна буде 1488 гривень...
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12.06.2021 00:45 Ответить
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 4879
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11.06.2021 22:05 Ответить
Германия с вами!
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11.06.2021 22:05 Ответить
ааа...т.е. картой прикроют форму на играющих футболистах (и запасных)
а остальная...подарочная как бы останется нетронутой (с Героям слава) и разлетится как горячие пирожки благодаря бесплатной рекламе п*дорахи?!
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11.06.2021 22:05 Ответить
примерно так же понял, но все таки хотелось бы увидеть фотки (крупно и четко)
формы сборной Украины - спереди и со спины, а потом изнанку точно так же спереди и со спины, иначе все остается в тумане...
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11.06.2021 22:11 Ответить
смотрю Турция - Италия, 22 минута...
как и предполагалось итальянцы давят, но дело не в етом.
ловлю себя себя на том, шо смотрю на форму
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11.06.2021 22:33 Ответить
Один із Херсонських спорт-барів ознайомив відвідувачів з розкладом перших ігор Чемпіонату Еуропи.

Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 6489
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11.06.2021 22:16 Ответить
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 8144
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12.06.2021 00:41 Ответить
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 4805
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11.06.2021 22:26 Ответить
Что в словах "Героям слава!" такого, что их надо закрыть? Ублюдочные функционеры их УЕФА опять сплясали под газпромовскую дудку.
Почему, кроме вонючей параши, ни одна страна не сказали и слова против нашей формы???
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 1141
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12.06.2021 00:06 Ответить
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 9833
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12.06.2021 00:09 Ответить
По данным нашей разведки, на КПП возле Голубовского на Луганщине пьяные наемники подрались, обсуждая "затруднительную экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике". Один из них открыл огоньи убил остальных, а после покончил с собой.

Малувато, але... А якби їх вбили солдати НАТО?..
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 7683
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12.06.2021 00:38 Ответить
 
 