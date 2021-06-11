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Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине на 2021 год в размере 150 млн долларов.

Об этом говорится на странице в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в сфере безопасности в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал Зеленский.

Читайте: Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский 01

Автор: 

Зеленский (20185) оборона (5194) Пентагон (1445) США (26313)


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Топ комментарии
+5
Черговий здобуток зеленої плісняви !!!Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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11.06.2021 22:41
+2
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

@A_Vit_

·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год

Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 9452
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11.06.2021 22:50
+2
ze-Ленін - "Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл."

А в цей час......

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5698
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11.06.2021 22:52
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Черговий здобуток зеленої плісняви !!!Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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11.06.2021 22:41 Ответить
Що внесла зелена пліснява урізавши бюджет ЗСУ ???))))
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11.06.2021 22:43 Ответить
я канешна не бабка Ванга, но такие новости должен озвучивать министр Обороны, а не Президент государства..
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11.06.2021 22:45 Ответить
Цеж здобуток зеленої плісняви,результат наполеглевої та важкої державної праці Віслючка!!!)))
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11.06.2021 22:51 Ответить
И вобще все, что озвучивает ОП и ЗЕ с вероятностью 50% вранье.
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11.06.2021 22:58 Ответить
У небі запчастини грузові рейси звідти на Київ...даже дуже-дуже зачастили
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11.06.2021 23:14 Ответить
Что-то помощь мельчает. В предыдущие годы помагали на 300-400 млн, а в этом только на 150. похоже бубочка и дерьмак сильно стараются сделать все чтобы этой помощи не было вообще. Ведь у них кинобизнес в парашии и вилла в крыму.
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11.06.2021 22:50 Ответить
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

@A_Vit_

·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год

Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 9452
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11.06.2021 22:50 Ответить
даже не сомневаюсь ето было требованием крысиной охраны.
... любят и оберегают они свою рыбоглазую крысу.
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11.06.2021 22:58 Ответить
помощь піде зеленському, каломойському і ахмєтову.
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11.06.2021 22:52 Ответить
ze-Ленін - "Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл."

А в цей час......

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5698
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11.06.2021 22:52 Ответить
Все, что говорит ЗЕ, теперь надо очень хорошо перепроверять.

Завтра окажется, что не 150 млн, не Пенгатон и не Украине, а так где-то ЗЕ музыкой навеяло.
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11.06.2021 22:57 Ответить
хорошо.
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11.06.2021 23:16 Ответить
Сегодня он в роли булгахтера.
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11.06.2021 23:24 Ответить
На знак подяки, що Судан визнав Крим російським, Криворізький Косоворотник вирішив погасити борг Судану перед МВФ у розмірі 6 млн доларів з бюджету України.
Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський - Цензор.НЕТ 3161
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11.06.2021 23:27 Ответить
Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський - Цензор.НЕТ 8320
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11.06.2021 23:28 Ответить
Судан да, міровая дєржава!! Де воно хоч є той Судан?
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12.06.2021 07:17 Ответить
Смішно і сумно , така держава була.
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11.06.2021 23:54 Ответить
Головне щоб преЗЕденте не проїздив усі ці гроші по Оманам
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12.06.2021 07:15 Ответить
Все, що виходить від цього т.з. "президента" - потрібно ретельно аналізувати провіряти і перепровіряти. Як недавню заяву Зеленського після телефонної розмови з Байденом про те, що "Штати підтримують вступ України до НАТО", від якої в американців очі повилазили на лоба...
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12.06.2021 10:34 Ответить
 
 