Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский
Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине на 2021 год в размере 150 млн долларов.
Об этом говорится на странице в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в сфере безопасности в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал Зеленский.
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https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs
@A_Vit_
·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год
Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
... любят и оберегают они свою рыбоглазую крысу.
А в цей час......
Завтра окажется, что не 150 млн, не Пенгатон и не Украине, а так где-то ЗЕ музыкой навеяло.