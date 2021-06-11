РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10170 посетителей онлайн
Новости
642 6

Зеленский подписал закон о повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Зеленский подписал закон о повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении размера государственной соцпомощи детям с инвалидностью, которые пострадали от взрывоопасных предметов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении. 

Связь между инвалидностью и получением травмы от взрывоопасных предметов утанавливают врачебно-консультативные комиссии медучреждений.

Отмечается, что по данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.
Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Также читайте: Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов. ФОТО

Автор: 

дети (6463) соцвыплаты (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 50%, получали 1 грн., стали получать 2 грн. Клоун отчитался. Быдло приняло.
показать весь комментарий
11.06.2021 22:56 Ответить
Себе что-ли выписал?
показать весь комментарий
11.06.2021 23:13 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
11.06.2021 23:14 Ответить
Это хорошо конечно, но сколько таких детей 100, 200, 500 на всю Украину? А остальные дети с другими проблемами? Пусть подождут пока им будут выплачивать по 4000$ как учителям уже больше 2-ух лет?
показать весь комментарий
11.06.2021 23:19 Ответить
Цигани, почувши про цей закон, побігли в магазини піротехніки за чорними петардами "Корсар" і скотчем для своїх малолітніх виплодків
показать весь комментарий
12.06.2021 09:27 Ответить
 
 