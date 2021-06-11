РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10170 посетителей онлайн
Новости Рынок земли
7 869 342

ЦИК не дал "Батькивщине" запустить референдум о продаже земли: аналогичный референдум уже готовится

ЦИК не дал

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группе партии "Батькивщина", которая заявляла о намерениях организовать проведение референдума за отмену рынка сельскохозяйственных земель.

Такое решение ЦИК принял на заседании в пятницу, 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Решение приняли после обсуждения, на котором присутствовали депутаты от "Батькивщины", в частности, Юлия Тимошенко. Докладчик со стороны ЦИК сообщил, что при создании инициативной группы на собрании 22 мая были многочисленные нарушения: так, участники собрания ставили подписи на несколько фамилий, а в списке якобы были умершие люди.

Кроме того, 14 мая ЦИК уже зарегистрировал другую инициативную группу, которая собирает подписи для проведения референдума о рынке земли.

Читайте: Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах

Таким образом, решили в ЦИК, вопрос обеих инициативных групп совпадают по содержанию и сути. А поскольку одна группа уже зарегистрирована и собирает подписи, организация еще одного аналогичного референдума была бы нарушением профильного закона.

Напомним, Тимошенко еще в январе 2021 года объявила о намерениях партии инициировать референдумы по пяти вопросам, среди которых был и рынок земли. Тогда же президент Владимир Зеленский назвал это "переобуванием": мол, раньше "Батькивщина" выступала против референдумов.

Также читайте: Закон об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, если не найдет поддержки в парламенте, - Зеленский

При этом сам Зеленский еще в ноябре 2019-го (до принятия законов о рынке земли и референдумы) обещал вынести вопрос о продаже земли иностранцам на референдум. А сейчас предлагает первый референдум посвятить статусу олигархов в Украине.

Автор: 

референдум (1504) ЦИК (3644) Батькивщина (2013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
ручне ЦВК ніколи не побачить порушень в документах зеленої плісняви. А в опозиційних - запросто.
показать весь комментарий
11.06.2021 22:49
+18
ЦИК не дал "Батькивщине" запустить референдум о продаже земли: аналогичный референдум уже готовится - Цензор.НЕТ 1212
показать весь комментарий
11.06.2021 22:55
+17
О. шапочка из фольги подтянулась.
ты оказывается из юльков.
это многое поясняет
прививку тоже делать не будешь из-за чипа?
показать весь комментарий
11.06.2021 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
А эти коровники в воздухе висели вместе с коровами? Как сады Смирамиды?
показать весь комментарий
17.06.2021 12:58 Ответить
Нет. Коровники поэтапно ремонтировались. Стадо закупалось и начиналось с 35 голов..
показать весь комментарий
17.06.2021 15:50 Ответить
Там твой пост удалили, так тут отвечу.
А чем был Китай ДО введения фермерского хозяйства? Абсолютно нищая страна. Без инвестиций им было никак не выбраться. А вот Украина иная, мы тут сами вполне можем, без крыс типа Томаша Фиалы.
показать весь комментарий
14.06.2021 18:39 Ответить
Млять. Твоим китайским фермерам развивать свой капитализм самим как остальному миру - триста лет до появления промышленности. А иностранный инвестор сделал это за тридцать лет!
показать весь комментарий
14.06.2021 18:56 Ответить
Иностранный инвестор не пришел бы в Китай, не введи Ден Сяо Пин в стране элементы капитализма в с/х.
А ты уверен, что это сделал иностранный инвестор? Китайцы и сами вполне нагло воровали и воруют чужую интеллектуальную собственность.
показать весь комментарий
14.06.2021 21:58 Ответить
Скорее иностранные инвесторы просто воспользовались нехило нажиться. У меня был знакомый предприниматель (уже умер) из Швейцарии, так он за голову схватился, когда узнал что Мерседесы будут в Китае собирать. Ох как он ругался... По немецки ругался, мне его местная переводчица переводила.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:00 Ответить
Иностранному инвестору насрать на китайскимй с/х, его промышленное производство инетересует. И если бы не они - китайцы ещё бы триста лет раздуплялись с промышленностью самостоятельно. Насчёт китайцы воруют - так они произвродят товары трёх сортов - китайское для Запада, китайское для китайцев и китайскон для третьих стран. Про Запад - понятно, а вот китайское для китайцев - настоящее время вполне прилично, сам купил китайский телефон!
показать весь комментарий
15.06.2021 10:02 Ответить
Ты мало знаешь о Китае, и твои знания поверхностны.
А я конкурировал с китайскими товарами, были случаи что и закупал китайскую продукцию, но очень быстро убедился, что абсолютно не стоит этого делать - очень много проблем.
Ну для примера. Китайская фирма давала три года гарантии на свои LED светильники, и я давал своим покупателем эти три года гарантии, а потом китайская контора предупредила, что через два месяца закрывается - догадайся, на кого упала финансовая ответственность.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:16 Ответить
Твой "ответ" не имеет отношения к моей реплике. Повторяю: Иностранному инвестору насрать на китайскимй с/х, его промышленное производство инетересует. И если бы не они - китайцы ещё бы триста лет раздуплялись с промышленностью самостоятельно. А насчёт "сами вполне нагло воровали и воруют чужую интеллектуальную собственность." - и не говори! Вся Америка завалена фальщшивыми джинсами и стартовыми пакетами Ворла!
показать весь комментарий
16.06.2021 09:59 Ответить
Ну ты точно методист?
Голодный рабочий работает плохо. инвестор пришел в КНР лишь когда там решили проблему с голодом!
показать весь комментарий
16.06.2021 21:10 Ответить
" если бы не они - китайцы ещё бы триста лет раздуплялись с промышленностью самостоятельно."
показать весь комментарий
17.06.2021 13:00 Ответить
А про иностранный купцов, так достаточно посмотреть на результаты введения свободного рынка земли в Аргентине и на Мадагаскаре. Там же не дикий кацапы или сомалийцы земли купили, а вполне себе "цивилизованные грабители" из Южной Кореи и Италии.
Да ладно Мадагаскар, вот в Запорожье алюминиевый комбинат купил кацапский еврей-миллиардер Дерипаска. И где теперь тот комбинат? А нет комбината, его на металлолом продали.
А где производство автобусов во Львове?, А иностранный инвестор распродал весь металл, там теперь полуобвалившиеся стены, а ведь очень хорошую продукцию (по сравнению с теми же "Богданами") выпускал этот завод, получше минских были и автобусы и троллейбусы.

Поэтому, когда я слышу от нынешней влады, про необходимость любой ценой привлечь иностранных инвесторов, мне очень хочется приковать такого агитатора в подвале и методично задавать ему один простой вопрос
- Колись, гнида, на кого работаешь. Кому Украину продаешь?
показать весь комментарий
12.06.2021 13:12 Ответить
Дикий ты, Курви... Первобытнообщинный. Китайское экономическое чудо основали Лев и Страус, шия там свои джинсы!
показать весь комментарий
13.06.2021 09:52 Ответить
Китайское экономическое чудо началось в 1980-м году, еще при жизни Брежнева, после того как от голода в Китае за год умерло более 30 млн человек (дострелялись по воробьям). Ден Сяо Пин предложил провести эксперимент и преобразовать один колхоз (недалеко от Пекина) в несколько мелких фермерских хозяйств. Результат эксперимента вышел просто ошеломляющим и колхозы начали массово превращать в мелкие фермерские хозяйства.
Интересная история первого поселения фермеров. Там теперь самая большая концентрация миллионеров (на квадратный километр) в Китае!!!
А уже потом Генри Кисенджер (единственный еврей в США до Блинкена, которого назначили на такой высокий пост) абсолютно не просчитав последствий, предложил ослабить СССР через помощь Штатами КНР - теперь не знают, как бороться с китайской экономической экспансией.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:34 Ответить
Твой миллиард мелких фермеров так и сидел бы в рисовом болоте, если бы иностранный инвестор не понастроил там заводов и фабрик.
показать весь комментарий
14.06.2021 10:18 Ответить
Снова ты глупость написал, а еще бывший начальник методического отдела.
Начали китайцы как раз с фермерства, чем изменили социалистический строй и ликвидировали в стране голод. А вот когда там появились ростки капитализма, то только тогда в Китай пришли иностранные инвесторы. Кстати, если не знаешь, Китай, Вьетнам и Малайзия понравились западным инвесторам двумя факторами - тепло (можно просто собирать здания из оцинковки и не тратится на отопление) и низкая стоимость рабочей силы. А Китай поднялся еще и из-за того, что в стране сильная централизация власти. Но теперь лафа кончилась и в КНР перестали вводить новые технологии, посмотрим на что сгодятся китайцы без иностранных мозгов.
Эх, методист, ты методист. Уныло читать твои посты. Если у нас были такие начальники отделов, то неудивительно наше отставание в экономике ((((
показать весь комментарий
14.06.2021 12:39 Ответить
Курви, допрогой, я понимаю что твоя извилина - от фуражки, но поробуй понять то, что ты САМ написал. Только тогда в Китай пришли иностранные инвесторы он и поднялся. А без них твой миллиард мелких фермеров так и сидел бы в рисовом болоте, пусть и капиталистическом.
показать весь комментарий
14.06.2021 13:30 Ответить
Да, совсем плохая стала Юля , если ее какая-то тупая быкота из подворотни посадила в лужу. Интересно , опротестует Юлечка отказ в суде ... Чи баблосик зажмет... А с другой стороны, шо толку клеить задним числом понты. Присоединялась бы уже к зарегистрированой петиции.
показать весь комментарий
12.06.2021 12:22 Ответить
Сулейман Пашамович, тока по чесноку, вы упражняццо в бане?
показать весь комментарий
12.06.2021 12:23 Ответить
Эта тимошенко-ворюга и враг УКРАИНЫ №1!! Она уже давно скупила пахотные земли половина юга Украины на подставных лиц !! И теперь разными фальшивыми путями хочет оттянуть введение закона о продаже земли,. что бы скупить себе оставшуюся часть южных чернозёмов!!Не верьте этой политической проститутке, воровке и фальшивой интригантке!! больше вреда нашей родной Украине не принёс ни один Премьер министр!! Вспомните афёру тимошенко с Лазаренко, в 1996 году, когда они вдвоём, украли весь годовой бюджет Украины!! А кабальный газовый 10 летний договор Украины с Россией! А письмо против вступления Украины в НАТО , в 2008 году Вместе с придурком -пчеловодом , потенциальным бездельником, Ющенко?? И многое другое!! Да только за это она пожизненно должно сидеть в тюрьме , а не шастать по каналам ТВ и говорить там всякую чепуху!!
показать весь комментарий
12.06.2021 13:24 Ответить
- Одна Юля зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. І не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, Янек своїм незалежним аудитом(за рахунок платників податків) це довів.
- Юля була пограбована Янеком і немає ніяких статків.
- Навіть американці довели брехливість української влади і повністю виправдали Юлю.
- Газовий договір виявивсь кабальним для Раші, а для України і для Європи рятівним.
- Юля підписала "Лист Трьох" про ПДЧ в НАТО,
- Ворог України це юлєфоб. Це юлєфоби знищують Україну. Треба юлєфобів позбавляти права голосу довічно.
показать весь комментарий
12.06.2021 14:32 Ответить
Який це "аналогічний"?
Він слово-в-слово скопійований? Чи за нього підписались ті самі тисячи українців? Чи як?
****** на узурпацію влади зеленим болотом.
показать весь комментарий
12.06.2021 13:50 Ответить
Це стало зрозуміло ще півтора роки тому.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
12.06.2021 14:33 Ответить
1.5 роки тому... -Позднее зажигание? Бо нормальным людям то было понятно 2.5 лет назад.
показать весь комментарий
12.06.2021 14:56 Ответить
Що Пєця - пройдисвіт, я дізнавсь ще у Вересні 2005го після пресконференції Зінченка. А це майже 20 років тому.
показать весь комментарий
12.06.2021 15:06 Ответить
Слив защитан.
показать весь комментарий
12.06.2021 15:17 Ответить
Де тебе вчили граматиці, росіянин? "ЗаСЧитан" правильно кацапською. Українською "зарахован". Нема такого сова "защитан".
показать весь комментарий
12.06.2021 16:14 Ответить
Повторюсь: слив заЩитан - когда нету аргументов, в ход идет каллиграфия
показать весь комментарий
12.06.2021 16:18 Ответить
В следующий раз не рассусоливайте. Коротко и ясно - оттого прекрасно: СЧЕТЫ СЧИТАЮТ ПИСЧУЮ БУМАГУ...
показать весь комментарий
12.06.2021 16:25 Ответить
В Нью-Йорке возобновлен иск против Юлии Тимошенко

В уточненном иске UTICo фигурирует не только Юлия Тимошенко, но и ее муж Александр
Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в американский суд уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В 58-страничном документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России, бывший сенатор Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.
Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.
В декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск, который за год до этого возбудила против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo).
В своем решении суд ссылался в основном на отсутствие у него юрисдикции и на то, что, хотя истец обвиняет Тимошенко в нарушении американского закона RICO, карающего организованную преступную деятельность, он не называет никого из ее "агентов", или сообщников.
В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление в свете этих претензий. Они, в частности, объясняли недостатки своего первого иска тем, что им пришлось уложиться в 25 страниц и поэтому опустить часть важных фактов дела. Судья согласился.
"Агенты" Тимошенко
В уточненном иске "агентами" Юлии Тимошенко названы нью-йорский миллиардер уроженец Мукачева Александр, или Алекс, Ровт, в последнее время прогремевший благодаря своим приобретениям дорогой манхэттенской недвижимости, и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.
Список "агентов" Тимошенко включает также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, стала действовать от имени матери после того, как ту посадили в августе 2011 года в тюрьму.
В перечне "агентов" - Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, зарегистрированным на Науру и использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк".
Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" - Александр Левченко.
Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн. долларов.
По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.
показать весь комментарий
12.06.2021 15:06 Ответить
Там Пєціні вуха стирчать. Пєця з Пашинським віджали у американця Бойка куплену ним і модернізовану за його гроші кондитерку Житомирські Ласощі, фактичного конкурента Рошена. Власника було жорстоко катовано і арештовано. Потім ці два злочинці знайшли двох пройдисвітів з американським громадянством і видали їх за справжніх власників. Ця історія триває з 2015го. Думаю, що Пєця таки сяде. Не радив би йому потикатись до Америки. Йому не будуть аплодувати стоячі, як Юлі на Молитовному Сніданку у Обами.
показать весь комментарий
12.06.2021 16:11 Ответить
По-вашему, амерфемида- пройдисвiт?
показать весь комментарий
12.06.2021 16:14 Ответить
Я можу іск подати на кого завгодно. Але це не означає, що мене не пошлють нахер в суді. Як Пєцю за цю його стряпню на Юлю.
показать весь комментарий
12.06.2021 16:34 Ответить
Це не амерфеміда називаєтся , бо феміда це коли вирок є , а точніше вердикт , бо ця справа сутто комерційна й іскова на певні грошенятко .
Поки йще це горезвістне широкому загалу американське сутяжництво . Коли можно подавати в суд один на одного кожні десять хвилин . Це звична справа , коли янки подає до суду скаргу навіть якщо отрумує штраф від автоматичної камери дорожного трафіку . В подавній більшості країн таке навіть суд не разглядає й передає до служби префектів . А ось в США інколи судді легше зменьшити штраф ніж відмовити .

Смішно виглядає , Пєтя з Пашинським аже ж не росповів таку детальку їми найнятому слідчему , що навіть у справі засудженного Лазаренки ЮВТ суд визнав постраджалою стороною , а не співучастницєю , як то полюціюнували Кучмо, Ющенко , Ібукович й ще кілька . Хоча з Лазаренком ЮВТ дійсно багато мала справи хоча тому , що вони з Пашею з одноо міста й він там був губернатором в часи коли Юля стала міліонершею . Але виявилось , що Пінчука більше було підстав рахувати людиною Лазаренко , якому відсоток усі сплачували .

Довести зв"язок Шандора Рота з ЮВТ це вгагалом фантастика .
Дуже цікаво подивитися , як будуть шукати вже в 150 раз чарівне Yulia (омріяному групою українскьких папуасів ) Cargo вже детективи ішні за Марту Борщ (яка дірку від бублика знайшла, про що й констатувала) .
А без цього каргоу усе пшик , бо без зиску в доляровом еквілваленті , знайденому на рахунках (як то знайши у Пєті аж в Панамі поряд з Ралдугінським каргоу) . Як то кажуть no money no sex ...

Бо на данну секунду ЮВТ з 1998 року збедніла в 100 разів , коли зайшла в політику й залишила бізнес . Ось в Пєті усе навпаки . Він в тому ж 1998 році був 50 разів біднійшим за "газову прінцесу" , але як почав займати державні посади й депутатське крісло так раптово збагатився в 15 разів як мінімум .

Тому Іван правий - не буди лихо пока воно тихо . В США прийнято рахувати конфлікт інтересів як найбільш важкий коррупційний злочин . Й в США прийнято перевіряти , чи посадовець мав активи тієї компанії , яка "виграла" тендер й питати звідки статки у посадовця . Особливо мілардні !
По міркам тієї ж феміди США Порошенко вже злочинець за фактом того , що збогатів на подядок рівно під час політичної кар"єри .
А Тимошенко розумово будуть перевіряти й в першу й останню чергу пов"язанні рахунки й коли хер що знайдуть (в черговий за 30 останніх років раз) й в останню чергу закриють усе без будь яких пояснень тому , хто подавав іск . Крім рахунків за марно потраченний час !
показать весь комментарий
12.06.2021 23:35 Ответить
ШАНОВНІ Українці .. з розумінням сприймайте "діяльність" ТРОЛІВ олігархічної СІОНІСТСЬКОЇ БАНДИ на цему НЕукраїнському ресурсі .. в ІГНОР їх ЗОМБО -.. готуємось до АКТИВНИХ дій .. ВСІХ посіпак БАНДИ на облік ...ці втекти НЕ встигнуть .

СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені - ТЕРОРИСТИ що фізично знищують Українців .. Світова практика - НІЯКИХ переговорів з ТЕРОРИСТАМИ - тільки ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ...Наснаги
показать весь комментарий
12.06.2021 15:39 Ответить
Про пыню , с его комитетом 300 , старых просоветско-геббельсовских пропагандистов, забыли-с упомянуть... Недоработочки... Отметить плохую работу.
показать весь комментарий
12.06.2021 16:02 Ответить
"И на старуху бывает проруха"©
Юла там ще шось мостилась возле ЗЕлёносопельного БлаЗЕня - думала, премьершей пожалует. Хрен ей от ЗЕ-фигляра выгорел, а не благостное прогревание жопы в премьерском кресле - хотя в ЗЕ-шапито одни сплошные клоуны, но аппетиты у них - будь здоров - без Юлы все бюджеты распилят и освоят. А Юле и в референдум прогуляться не дали - одни сплошные "факи" со всех сторон - пора уже в Штаты к дочечке Жу-жу онуков нянчить.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:32 Ответить
Страница 4 из 4
 
 