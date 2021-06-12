В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон
Министерство обороны США расскрыло подробности о новом пакете помощи для усиления безопасности Украины (USAI), на который выделено 150 миллионов долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Пакет USAI включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативную осведомленность украинских войск за счет обеспечения артиллерийскими радарами, беспилотными воздушными комплексами, защищенными средствами связи, средствами электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовка и обучение. Оборудование для повышения эксплуатационной безопасности и возможности баз ВВС Украины", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства США..
Данная помощь дополняет пакет USAI на сумму 125 миллионов долларов, предоставленный 1 марта 2021 года, который включал вооруженные патрульные катера Mark VI, контр-артиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа и оборудования для военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.
В Пентагоне также призывали Украину продолжать проводить реформы в сфере обороны.
Отмечается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов.
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Але летальну зброю даром не поспішають давати!
А Муженко - тварь, гнида продажная, сколько парней и девчонок из-за этой гниды погибло, сколько в плену до сих пор мучаются.
І ще раз - патронів у нас вистачає (тим більше, вони і 50 років можуть зберігатися, німецькі трофейні 7,92 від МГ38 досі справні - є відео, як стріляють з машингвера). Із бк не вистачає снарядів!
каска на голове необязательна, там все равно ничего нет.
а вот желудок надо прикрывать двойным броником!
Перед Албанією і Румунією на сьогоднішній день стоять інші загрози і завдання ніж перед Україною. Можливо якби не було фактору паРаші і Україна була розміром з Албанію чи Чорногорію, до неї були б інші вимоги.
А взагалі то не треба рівнятися на гірших, бо так ніколи і не посунетесь у розвитку.
Щодо роззброєння неядерної зброї, то Україна з цим впоралась сама, без сторонньої допомоги.
где наши заводы, которые работают на оборонку 25 часов в сутки, для фронта и для Победы ? где политруки ВСУ , инструкторы АТО и ООС , которые неустанно и самоотверженно готовят население к отражению нападения, учат ведению партизанской борьбы и гражданской обороне !!!
АК, окоп засцаный и тушенка из шкуры китайского крупного рогатого скота - похоже ближайшая зеленая перспектива... По большим государственным праздникам, типа концерт 95 квартала, разрешается выстрел из личного огнестрельного оружия нелетальными пулями строго вертикально вверх с небольшим уклоном от противника... И с соблюдением Закона Украина про тишу, т.е. только с 8.00 до 22.00...
Но точно такое же вы передаете Украине уже 7 лет.
Может быть, пришло передать что-то более существенное? ЗРК и самолеты, фрегаты и ракеты?
А твой глупый троллинг стоит ровно 0.