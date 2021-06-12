В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон

Министерство обороны США расскрыло подробности о новом пакете помощи для усиления безопасности Украины (USAI), на который выделено 150 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пакет USAI включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативную осведомленность украинских войск за счет обеспечения артиллерийскими радарами, беспилотными воздушными комплексами, защищенными средствами связи, средствами электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовка и обучение. Оборудование для повышения эксплуатационной безопасности и возможности баз ВВС Украины", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства США..

Данная помощь дополняет пакет USAI на сумму 125 миллионов долларов, предоставленный 1 марта 2021 года, который включал вооруженные патрульные катера Mark VI, контр-артиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа и оборудования для военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

В Пентагоне также призывали Украину продолжать проводить реформы в сфере обороны.

Отмечается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов.