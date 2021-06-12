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В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон

В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон

Министерство обороны США расскрыло подробности о новом пакете помощи для усиления безопасности Украины (USAI), на который выделено 150 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пакет USAI включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативную осведомленность украинских войск за счет обеспечения артиллерийскими радарами, беспилотными воздушными комплексами, защищенными средствами связи, средствами электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовка и обучение. Оборудование для повышения эксплуатационной безопасности и возможности баз ВВС Украины", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства США..

Данная помощь дополняет пакет USAI на сумму 125 миллионов долларов, предоставленный 1 марта 2021 года, который включал вооруженные патрульные катера Mark VI, контр-артиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа и оборудования для военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

В Пентагоне также призывали Украину продолжать проводить реформы в сфере обороны.

Отмечается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Автор: 

Пентагон (1445) США (26313) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+20
Опять вернулись к нелетальному как при Обаме.
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12.06.2021 00:07
+14
Афроамериканські танкісти в цивільному одязі у відпустці в Києві

В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8119
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12.06.2021 01:14
+11
Ты спал все это время? Рада прошлого созыва закрепила курс на НАТО в Конституции. Мы туда шли. А потом пришло зеленое чмо и заявило, что мы в НАТО напрашиваться не будем - будем ждать, когда они сами нас попросят. А как только паРаша чуть придавила, Зеля почему-то решил, что ему кто-то что-то должен. Только он почему-то забыл, что вообще-то у Украины есть домашние задания, которые она должна выполнять. И это не только про НАТО, а и про МВФ, и ЕС.
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12.06.2021 00:34
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Правила форума Совет форумчан
Опять вернулись к нелетальному как при Обаме.
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12.06.2021 00:07 Ответить
Який Поп,такий і приход,демократи нікчеми.
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12.06.2021 00:08 Ответить
после встречи блинкина с зелупой, в Вашингтоне убедились, что Украиной правит дегенерат. Поэтому решили помагать нелетальным оружием, а то вдруг зелупа решит отдать летальное оружие своим братушкам - кацапам
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12.06.2021 05:26 Ответить
Наш поп сказав не стріляти, йому такий і приход.
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12.06.2021 09:03 Ответить
Нащо давати летальну зброю країні, президент і більшість населення якої хочуть "просто перестать стрелять"???
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12.06.2021 09:08 Ответить
Без ракет, які "достануть"територію РФ до Уралу, Росію не зупиниш , на чужі території вони можуть воювати довго, а солдат своїх росіяни ніколи не жаліли..!" Бабы ещё нарожают"
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12.06.2021 08:10 Ответить
"Пакет USAI включает возможности для повышения летальности, Источник: https://censor.net/ru/n3270980
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12.06.2021 09:15 Ответить
Від Бідона це ще і гарна допомога,міг би і камінням та пращами допомогти,це ж не Трамп з Джавелінами.
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12.06.2021 00:07 Ответить
Данная помощь дополняет пакет USAI на сумму 125 миллионов долларов, предоставленный 1 марта 2021 года, который включал вооруженные патрульные катера Mark VI
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12.06.2021 00:10 Ответить
Из той же оперы да по тем же ушам . Нам нужны Пэтриот и Ф-18 а не катера .НО опять таки для войны с ,,повстанцами,, нужны именно катера и радары .А для войны с рашкой они как раз и НЕ нужны .
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12.06.2021 00:25 Ответить
А еще три авианосца и губозакаточную машинку. Позвольте поинтересоваться на чем основан ваш вывод ?
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12.06.2021 07:27 Ответить
Просто на обычной логике . И где там было про авианосцы написано или крейсера ? А то о чем написали в официальном релизе американского ведомства нам не нужно т.к у нас уже на протяжении 7 лет война с рашкой , а не ,,повстанцами,.
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12.06.2021 12:48 Ответить
До речі, Трам Джавеліни нам не подарував, а ПРОДАВ! Афігєть допомога...
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12.06.2021 00:11 Ответить
А не соромно, що джавеліни б ще й даром давали. Велике дякуй за американську допомогу. Влада мільярди краде, а за армію не переймається.
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12.06.2021 09:10 Ответить
Ну так контрбатарейні радари, Хаммери броньовані, катери - це все якраз даром...
Але летальну зброю даром не поспішають давати!
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12.06.2021 10:19 Ответить
А ви вважаєте США бідне, не може передати нам застарілу зброю, бронетехніку з Іраку, Афганістану? Мова не про гроші, Українці б зрозуміли і скинулися на переозброєння армії Петріот або F-16, але ніхто не хоче дратувати московського ведмедя, в міжнародній політиці, після відмови від ядерної зброї Україна це ніхто
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12.06.2021 12:55 Ответить
То есть все это годится для войны с ,.повстанцами,, НО абсолютно бесполезно для войны с рашкой . Верните рыжего ,,клоуна,, мне больше нравилось как он дружил с ,,хорошим парнем,, пу ....в Сирии и как помогал нам , типа, за деньги чем эти друзья за ,,бесплатно,,
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12.06.2021 00:23 Ответить
_В Сирии принимали решение не политиканы, а военные, уже когда путлеровцы артподготовку начали. За это трумп потом Мэттиса из Пентагона выжил.
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12.06.2021 00:30 Ответить
Сирію Трамп подарував *****.
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12.06.2021 06:27 Ответить
Для утилизации ихтамнетов тоже очень даже годится.
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12.06.2021 09:42 Ответить
Бидона? Знакомая риторика, на бутылку бегом марш
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12.06.2021 07:21 Ответить
Роби висновки з власного коментаря: Джавеліни в України вже є. Чи у тебе є інфа що Україні замість безпілотників та радарів потрібна ще партія джавелінів?
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12.06.2021 09:11 Ответить
Мабуть буде краще більше споїх ПТРК і ПЗРК. Чим більше тим краще.
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12.06.2021 10:10 Ответить
Ждём вой на болотах
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12.06.2021 00:12 Ответить
Если по правде то все это нам и нах не нужно...Нам нужны - патроны, снаряды, ракеты, боевые дроны...
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12.06.2021 00:14 Ответить
Контрбатарейні радари врятували сотні життів, ветерани про них дуже позитивно відгукуються. Якщо не знаєте - краще мовчати!
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12.06.2021 00:15 Ответить
Слушай сюда диванный эксперт..Тебе рассказать как в Дебале их оставили кацапам!? так что лучше молчи..я сказал что нужно - а где его брать пускай думают в мо и гш (там правда предатель на предателе сидит и учят гимн кацапстана мрази).. а то что бк осталось на НЕДЕЛЮ военных действий по интенсивности как были в 2014-15 годах !!!
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12.06.2021 00:22 Ответить
Емм, взагалі-то більшу частину радарів нам передали в 2015-2016 роках (там сумарно штук 30), тобто вже після того... Ну і останні 2 штуки в 2018 при Трампі уже...
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12.06.2021 00:49 Ответить
"их" це скільки ?? Ніодного, чи окремий пристрій ??
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12.06.2021 10:11 Ответить
В Дебальцево оставили ящики из под них, и некоторую часть ЗИПа, потому как по решению генерала Воробьёва, нарушив приказ Муженко, отошли планово, а не бежали бросая всё.
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12.06.2021 10:14 Ответить
ты мне за Г.П Воробьева мне тут не тули разную чушь !!! Он единственный кто тогда спас пацанов и дал приказ на выход с Дебаля !!! и я Его уважал и буду уважать в отличии от муженка!!!
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12.06.2021 12:24 Ответить
Так и я за Воробьёва, которого потом явно отравили и его теперь нет с нами. Пусть земля ему будет пухом и Царствие ему небесное. И за него я тут сегодня уже писал, как он похерил приказ Муженко не отходить, как не дал Порошенке запереть в котле 2500 наших бойцов, как запретил сообщать Муженко об отходе...
А Муженко - тварь, гнида продажная, сколько парней и девчонок из-за этой гниды погибло, сколько в плену до сих пор мучаются.
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12.06.2021 13:19 Ответить
подпишусь под каждым словом...
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12.06.2021 16:39 Ответить
Для общего развития. Венгерский контингент в Афгане 2019 год
В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6096
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12.06.2021 00:30 Ответить
Правильно, в них калаші з часів Варшавського блоку лишилися, але в США ж немає набоїв до них...
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12.06.2021 00:48 Ответить
чего
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12.06.2021 01:08 Ответить
Ну а звідки у мадярів калаші, по-вашому?
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12.06.2021 01:09 Ответить
я за бк к калашу его в США фатает
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12.06.2021 08:50 Ответить
У нас його все одно більше, у нас не вистачає бк для САУ і іншої артилерії...
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12.06.2021 10:18 Ответить
не пиши ерунды - Сколько стоит Калашников в США. Или они Каоаш без патронов продают?
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12.06.2021 08:22 Ответить
Ну так то він в магазинах продається на комерційній основі (у нас теж - Сайга називається), а на військових складах у них там які?

І ще раз - патронів у нас вистачає (тим більше, вони і 50 років можуть зберігатися, німецькі трофейні 7,92 від МГ38 досі справні - є відео, як стріляють з машингвера). Із бк не вистачає снарядів!
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12.06.2021 10:23 Ответить
А в поляків досі Міг-29 є... Але ж мова про США йде!
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12.06.2021 00:52 Ответить
Зараз від радарів мало толку, нашу арту відвели, нічим відповідати
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12.06.2021 04:01 Ответить
А смысл в них, если батарею противника подавить нельзя...Батарею засекли, а открыть огонь зась...
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12.06.2021 08:20 Ответить
Ну це ж не до Обами/Трампа/Байдена питання вже...
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12.06.2021 10:24 Ответить
І так, якраз патронів 7,62 і 5,45 на складах дофіга та трошки... І які патрони і снаряди від США хочете? Калібрів НАТО??
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12.06.2021 00:16 Ответить
Эти калибры - производные от дюймов, а вы хотели метрические?
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12.06.2021 00:21 Ответить
Бажано ті, які підходять до зброї, прийнятої на озброєння в ЗСУ
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12.06.2021 00:25 Ответить
А вы с системой milов знакомы? Никто не станет ее менять ради Украины. Забейте.
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12.06.2021 00:32 Ответить
Блін, та якраз патронів для стрілецької зброї у ЗСУ більш, ніж треба!
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12.06.2021 00:50 Ответить
Стандарты mil охватывают все военные производства, это вам не бывший СССР.
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12.06.2021 02:10 Ответить
Опять нелеталка. Дайте десяток Абрамсов с афроамериканцами Пусть ночные кошмары оброченцев станут былью
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12.06.2021 00:16 Ответить
Афроамериканські танкісти в цивільному одязі у відпустці в Києві

В пакет помощи Украине войдут артиллерийские радары, беспилотники, средства связи и электронной войны, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8119
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12.06.2021 01:14 Ответить
Ага, а ще краще дайте нам десяток правильних генералів і проукраїнського головнокомандувачя.
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12.06.2021 09:20 Ответить
Абрамсы, по сути, и не нужны. А вот средства ПВО и самолеты - очень даже.
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12.06.2021 09:23 Ответить
Эксплуатировать сложную технику учатся годами, а для ее создания требуются десятилетия. Раша до сих пор не может создать ничего подобного F-22, принятого США на вооружение в 2000 году, мы же вообще в этом отношении дикари, которым страшно в руки летальное оружие давать.
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12.06.2021 00:19 Ответить
Дикари? Это при том, что большинство изобретателей и конструкторов СССР были украинцами?
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12.06.2021 07:44 Ответить
Вы когда-нибудь беседовали с экпертами из союзного Госкомитета, что в москве возле киевского вокзала? У вас бы мнение поменялось.
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12.06.2021 07:56 Ответить
Кацап, рассказывай твои бредли твоим родственникам - лаптеногим балалаечникам.
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12.06.2021 09:22 Ответить
а задаст ли буба глаза в глаза Байдену вопрос, а почему, мистер Байден, Украина еще не в нато?
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12.06.2021 00:19 Ответить
Может и задать, но как бы он не усрался от ответа.
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12.06.2021 00:24 Ответить
команда должна позаботиться....
каска на голове необязательна, там все равно ничего нет.
а вот желудок надо прикрывать двойным броником!
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12.06.2021 00:33 Ответить
Ты спал все это время? Рада прошлого созыва закрепила курс на НАТО в Конституции. Мы туда шли. А потом пришло зеленое чмо и заявило, что мы в НАТО напрашиваться не будем - будем ждать, когда они сами нас попросят. А как только паРаша чуть придавила, Зеля почему-то решил, что ему кто-то что-то должен. Только он почему-то забыл, что вообще-то у Украины есть домашние задания, которые она должна выполнять. И это не только про НАТО, а и про МВФ, и ЕС.
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12.06.2021 00:34 Ответить
В України постійно є якісь домашні завдання перед ким завгодно, які вона постійно "поетапно" виконує, потім з'являються все нові та нові завдання, а наслідком цьому є лише зростаючий зовнішній борг. Звідси висновок - Україну намагаються вести як віслючка за морквою. І мабуть що вперше Україна стала вимагати від "союзників" якихось реальних дій у відповідь.
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12.06.2021 00:54 Ответить
Можна питання: а які завдання для вступу в НАТО ми виконали? Армію вже повністю реформували? Корупцію подолали?
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12.06.2021 01:08 Ответить
Ну куди нам до передовиків боротьби з корупцією Румунії, Албанії, а яка потужна армія у Чорногорії, не те, що в нас
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12.06.2021 04:07 Ответить
Хто сказав, що армія повинна бути потужною? Всі претензії до України сьогодні відносяться до тем корупція і організаційна структура в армії.
Перед Албанією і Румунією на сьогоднішній день стоять інші загрози і завдання ніж перед Україною. Можливо якби не було фактору паРаші і Україна була розміром з Албанію чи Чорногорію, до неї були б інші вимоги.
А взагалі то не треба рівнятися на гірших, бо так ніколи і не посунетесь у розвитку.
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12.06.2021 09:31 Ответить
З точки зору маркетолога непогане гасло, але в політиці це не так. Тут беруть не найздібніших, а тих з ким не буде проблем. Поки ми на прицілі у Росії нас ні хто не візьме до себе, якби ми були хоч чисті як сльоза і володій найпотужнішою армією в Європі. Європа не хоче не те що воювати, а навіть конфліктувати з Росією
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12.06.2021 12:38 Ответить
Так, але тоді у України будуть зовсім інші аргументи. Наразі претензії заходу виглядають більш переконливими.
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12.06.2021 13:32 Ответить
Невже ви вважаєте, що Європа розпишеться у своїй неспроможності і визнає, що без дозволу Москви не може прийняти решенія.Набагатше простіше вигадати щось нове, як нове "домашнє завдання" для України, ніж реально витягнути її з пащі ведмедя
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12.06.2021 13:47 Ответить
Я вважаю, що розраховувати потрібно на самих себе та Сполучені Штати Америки, Європу цікавить лише власна безпека
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12.06.2021 15:33 Ответить
Ну в Румунії Лаура Ковеші корупцію непогано подавила взагалі-то...
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12.06.2021 10:17 Ответить
Вона зробіла багато, але якщо корупцію побороли, то чому Румунію постійно стрясають антикорупційні багатотисячні протести
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12.06.2021 12:21 Ответить
Питання в іншому - чому Україну не стряса.ть?
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12.06.2021 12:43 Ответить
Тому що у нас ворог на порозі який мріє про заворушення
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12.06.2021 13:13 Ответить
Каких именно реальных действий? Понимаешь, нас сейчас можно сравнить с бомжом, который приходит на собеседование в крутую фирму. Бомжу уже говорили: ты хоть помойся, оденься, курсы закончи, даже деньги на это дали... Но бомж приходит во второй раз с требованием взять его, потому что переход, где он клянчил деньги закрывается. При этом он пьян, все так же туп, а деньги спустил на бухло и бл*дей. Как думаешь, взять? И можно ли его требование считать стремлением найти работу и жить нормальной жизнью? Вот тоже самое делают украинские власти.
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12.06.2021 08:22 Ответить
_Конечно от путинского лакея ни ПВО, ни ПКР ждать не приходится. Зато как разоружить Украину, так это они наперегонки с кремлем бежали.
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12.06.2021 00:26 Ответить
знову Україні всі винні. Мало тоги що безкоштовно дали, так ще і мало і не те, що хочуть диванні експерти.
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12.06.2021 09:45 Ответить
Зато как разоружить Украину, так это они наперегонки с кремлем бежали!
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12.06.2021 10:25 Ответить
Так, нажаль. Але подумайте самі, Україна 90-х років, без грошей, без прибутків від продажу вуглеводородів, як то у русні, країна живе на кредити, в армії крадуть і продають куди і кому завгодно все що можна вкрасти. Ви, як західна країна, погодились би фінансувати утримання ядерної зброї такою країною, де питання її продажу якомусь там ірану чи іраку є виключно питанням збігу обставин та жадібності окремих генералів?
Щодо роззброєння неядерної зброї, то Україна з цим впоралась сама, без сторонньої допомоги.
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12.06.2021 12:47 Ответить
стисняюсь спросить, почему "в багдаде всё спокойно" ?
где наши заводы, которые работают на оборонку 25 часов в сутки, для фронта и для Победы ? где политруки ВСУ , инструкторы АТО и ООС , которые неустанно и самоотверженно готовят население к отражению нападения, учат ведению партизанской борьбы и гражданской обороне !!!
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12.06.2021 00:35 Ответить
да тут проблемка..тут такое население.. шо половина сами готовы с цветами встречать окупантов и лизать сапоги кацапо выродкам, и блокировать танки ВСУ..С таким население много не навоюешь.
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12.06.2021 03:13 Ответить
Ну, то що ж робити з таким "населением", і як вирішити таку проблему? Невже з цього вихід -- громадянська війна...
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12.06.2021 09:28 Ответить
Чогось до мериканського пакєту забули додати вудочку і сачок для метеликів…
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12.06.2021 03:06 Ответить
Бо досвідчений спецназівець або розвідник може використати і вудку, і сачок для ********* як летальну зброю... ))))))
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12.06.2021 07:36 Ответить
РАБссия выступит на Евро 2020 с картой РАБссии с Крымом и гимном Попробуйте бараны ....у вас получится,Крым же ваш.....
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12.06.2021 04:32 Ответить
😂🐔
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12.06.2021 07:48 Ответить
Пропажа болгарского Миг-29 поставит кремлевских шакалов с головы на ноги...., продавайте не самолеты а рюсские вертолеты.... СТЕРХолеты долбанные...
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12.06.2021 04:35 Ответить
Дэ жа вью! Было уже при Обаме. А то губы раскатали на Пэтриот, списанный авианосец и Звезду Смерти...
АК, окоп засцаный и тушенка из шкуры китайского крупного рогатого скота - похоже ближайшая зеленая перспектива... По большим государственным праздникам, типа концерт 95 квартала, разрешается выстрел из личного огнестрельного оружия нелетальными пулями строго вертикально вверх с небольшим уклоном от противника... И с соблюдением Закона Украина про тишу, т.е. только с 8.00 до 22.00...
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12.06.2021 08:30 Ответить
Это все, конечно, нужные темы. Спасибо.
Но точно такое же вы передаете Украине уже 7 лет.
Может быть, пришло передать что-то более существенное? ЗРК и самолеты, фрегаты и ракеты?
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12.06.2021 09:19 Ответить
Авіаносець чи хоча б есмінець не забудьте
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12.06.2021 09:36 Ответить
Авианосец в Черном море не нужен. А вот фрегат - да. У Украины есть один такой, еще парочка Хизард Пэрри были бы вполне уместны. Такова реальность, диванный.
А твой глупый троллинг стоит ровно 0.
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12.06.2021 09:45 Ответить
Халявньій, закатай губу и будь благодарен за то чем помогают сейчас, а если у тебя есть запросьі / потребности в чем то помимо того, так доставай кошелек и покупай или производи сам все что тебе нужно
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12.06.2021 13:47 Ответить
Коли наш верховний зволить стріляти і звільняти на ділі окуповані території -- тоді буде й допомога суттєва.
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12.06.2021 09:36 Ответить
Я не знаю, в каком мире ты живешь, но наши солдаты вполне себе стреляют. Ни разу выходки ихтамнетов не остаются без ответки.
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12.06.2021 09:46 Ответить
Насправді з офіційних повідомлень МО (ОС) цього не видно.
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12.06.2021 10:32 Ответить
Толку с американских радаров видящих рашистские цели,которые нечем уничтожать их.Американцы ,которые совместно с рашистом уничтожили ЯО Украины, издеваются над Украиной и ее народом обещав ,совместно с оккупантом - подписантом ,в случае нарушения территориальной целосности границ Украины тут же помочь ей в их защите (мировые разводилы)
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12.06.2021 13:12 Ответить
 
 