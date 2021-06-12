США будут искать "пути продвижения" отношений с Россией на встрече Байдена и Путина в Женеве, - Псаки
США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Не в интересах Штатов иметь враждебные отношения с РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает СNN.
Она подчеркнула, что между США и Россией есть различия и Штаты хотят "найти путь вперед", добавив, что встреча президентов России и Соединенных Штатов отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят "прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми".
Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть "возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия".
"Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, - это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе", - отметила она.
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.
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х**ло заявил, что отношения России и США достигли низшей точки за последние годы
В интервью американскому телеканалу NBC президент сказал, что не переживает из-за слов Джо Байдена, который ранее назвал его убийцей. Путин добавил, что за время пребывания у власти привык к нападкам на себя.
Российский лидер также назвал ерундой информацию газеты Washington Post о том, что Москва готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят отслеживать военные цели.
https://echo.msk.ru/news/2853584-echo.html
х**ло, как сообщили в Кремле, не намерен обсуждать с Джо Байденом ситуацию с Алексеем Навальным
І т.д.
«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Росийской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», - отметил госсекретарь.
По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».
Президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. В ходе встречи стороны обсудят «весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», - отмечал Белый дом".
Джо Байден очень полюбил РАБссию особенно за оккупацию части Грузии и Украины,теперь Плешивый Хмырь и Байден заключат братский Договор Молотов-Риббентроп в Швейцарии...
Дряблые щеки, голод, гипериныляция- это скорее наше будущее.
https://echo.msk.ru/blog/aillar/2853644-echo/
Битва за Северный Поток-2 в Сенате США
В ходе слушаний в комитете Сената США по международным отношениям 8 июня 2021 года сенатор Тед Круз (штат Техас) объяснил госсекретарю Энтони Блинкену, как президент Байден отменил санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Сенатор Круз: Спасибо, г-н председатель. Г-н госсекретарь, добро пожаловать, спасибо, что пришли сюда. Со времени администрации Картера ни одна администрация США не имела такого числа провалов во внешней политике за такое короткое время.
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Но нет области внешней политики, в которой провал во внешней политике был бы более грандиозным, чем в отношении России и газопровода «Северный поток - 2». Думаю, что полезно сделать паузу на мгновение и поразмышлять об успехах, которые были у нас как государства в отношении России и «Северного потока - 2», и как президент Байден все это уничтожил.
Летом и осенью 2019 года в этом Комитете я сделал двупартийное предложение о санкциях для того, чтобы остановить строительство «Северного потока - 2», газопровода из России в Германию. Я сделал это совместно с сенатором Шахин, и это была подавляюще двупартийная инициатива. В действительности в этом Комитете ее поддержали все демократы и все, за исключением одного, республиканцы.
В то время в Европе со стороны России была запущена мощная дезинформационная кампания. Российская дезинформация утверждала, что строительство газопровода практически завершено. В этом году они вновь говорят, что строительство трубопровода завершено на 90%, что остановить его невозможно, что санкции не будут работать. Русские распускали эту дезинформацию непрерывно, непрерывно, непрерывно. Мы знаем сейчас, что эта дезинформация была ложью. Конгресс одобрил эту двупартийную инициативу, превратив ее в закон. Если моя память меня не подводит, закон был подписан президентом в четверг в 19:00. В 18:45, за 15 минут до того, как президент подписал закон об этих двупартийных санкциях, компания, строившая трубопровод, объявила, что она немедленно прекращает строительство. Так что российская дезинформация была именно ложью. И санкции сработали.
С того момента в течение следующего года трубопровод был заморожен, и никакого его строительства не было.
На следующий год, в декабре 2020 года, я предложил вместе с сенатором Шахин вторую серию двупартийных санкций, которые были превращены в закон и какие еще сильнее усиливали наказание за строительство трубопровода.
А затем, к сожалению, к власти пришла администрация Байдена. И превратила эту невероятную двупартийную победу для Америки в колоссальное поражение. Это началось в ноябре, вскоре после голосования 2020 года. Когда Николас Бернс, который был советником только что избранного президента Байдена, сообщил немецкой газете, что «американцы должны временно приостановить санкции, чтобы временно приостановить строительство газопровода». Это послание от приходящей администрации Байдена было услышано громко и ясно. Вот почему «Москоу Таймс» процитировала министра иностранных дел Германии: «Конечно же, мы очень заинтересованы в обсуждении «Северного потока - 2» с новой администрацией в Вашингтоне».
Первоначальный знак слабости был услышан. И в конце декабря 2020 года были возобновлены работы на трубопроводе, замороженные в течение года. В конце декабря они возобновили работы в германских водах. Но это еще не был настоящий прорыв. Вторая волна санкций, какую мы облекли в закон, еще удерживала их. Они пообещали возобновить работы в глубоководном районе Дании 15 января 2021 года. Но не решились. Они не решились, потому что опасались, что уходившая администрация Трампа введет на это дополнительные санкции. И они возобновили строительство трубопровода в датских водах только 24 января. Пять дней спустя после инаугурации президента Байдена! Они сделали это потому, что они были убеждены в том, что администрация Байдена не будет вводить санкции
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Поверніть не нашого Трампа! При ньому Півннічний потік глухо стояв і Росія не пхалася ні до нас ні в Білорусь.