США будут искать "пути продвижения" отношений с Россией на встрече Байдена и Путина в Женеве, - Псаки

США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Не в интересах Штатов иметь враждебные отношения с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает СNN.

Она подчеркнула, что между США и Россией есть различия и Штаты хотят "найти путь вперед", добавив, что встреча президентов России и Соединенных Штатов отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят "прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми".

Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть "возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия".

"Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, - это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе", - отметила она.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

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