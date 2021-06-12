За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вблизи Водяного (у Донецка) и в районе Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Также отмечается, что вблизи Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.
В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
"У населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских воинов из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. По состоянию на 7:00 утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - подчеркивают в штабе.
Уточняется, что вблизи Водяного, на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.
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Вечная память Герою!
Пока не будет прилетать из арты на каждый кацапский выстрел наших парней будут расстреливать как в тире.
До того ж.
Статистика загиблих від зеліного припинення вогню зумисно сфальсифікована.
Туди не вносять хлопців, які померли згодом від поранень.
Левову частину, як то "підірвався на фугасі" або на невідомому пристрої , списують на необережне поводження зі зброєю.