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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вблизи Водяного (у Донецка) и в районе Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Также отмечается, что вблизи Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"У населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских воинов из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. По состоянию на 7:00 утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - подчеркивают в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС

Уточняется, что вблизи Водяного, на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.

Автор: 

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Сегодня погиб 37-летний защитник Украины Белов Владимир.
Вечная память Герою!

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2299
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12.06.2021 08:17 Ответить
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9567
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12.06.2021 10:01 Ответить
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.

Пока не будет прилетать из арты на каждый кацапский выстрел наших парней будут расстреливать как в тире.
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12.06.2021 08:22 Ответить
Поки оте зе - президент, наші хлопці будуть гинути.
До того ж.
Статистика загиблих від зеліного припинення вогню зумисно сфальсифікована.
Туди не вносять хлопців, які померли згодом від поранень.
Левову частину, як то "підірвався на фугасі" або на невідомому пристрої , списують на необережне поводження зі зброєю.
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12.06.2021 08:34 Ответить
Пока не переведутся избиратели, голосующие "по приколу" и "лишь бы не Порох" такие президенты у нас будут постоянно. Видно уже как эта публика перебирается в лагерь почитателей Жули.
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12.06.2021 08:56 Ответить
За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6631
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12.06.2021 08:23 Ответить
Героям Слава! Родині співчуття. зєшоблу скоріше до пекла.
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12.06.2021 08:30 Ответить
"Гремит гром, а не звучат выстрелы". Зеленский посетил передовую 9 июня 2021г. Вранье во всем.
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12.06.2021 09:08 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6940
показать весь комментарий
12.06.2021 09:17 Ответить
 
 