В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 1 274 новых случая заражения, почти 5 тыс. человек выздоровели

По состоянию на утро 12 июня 2021 года в Украине зафиксированы 1 274 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства здравоохранения, также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 709 человек;

◾ летальных случаев - 69;

◾ выздоровели - 4905 человек.

За сутки протестированы:

✔️ методом ПЦР - 26 999 человек,

✔️ методом ИФА - 10 910 человек,

✔️ экспресс-тестами - 16 912 человек.

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За все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 222 701 человек;

🔸 выздоровели - 2 125 685 человек;

🔸 летальных случаев - 51 646;

🔸 проведено ПЦР-тестов - 10487410.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.