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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 1 274 новых случая заражения, почти 5 тыс. человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 1 274 новых случая заражения, почти 5 тыс. человек выздоровели

По состоянию на утро 12 июня 2021 года в Украине зафиксированы 1 274 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства здравоохранения, также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 709 человек;

◾ летальных случаев - 69;

◾ выздоровели - 4905 человек.

За сутки протестированы:

✔️ методом ПЦР - 26 999 человек,

✔️ методом ИФА - 10 910 человек,

✔️ экспресс-тестами - 16 912 человек.

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За все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 222 701 человек;

🔸 выздоровели - 2 125 685 человек;

🔸 летальных случаев - 51 646;

🔸 проведено ПЦР-тестов - 10487410.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Почти 150 тыс умерших граждан Украины от ковид - на совести. Зебила и его ко манды. В первой десятке по смертности в Европе и мире- Украина . Не забывайте это на следующих выборах, сделанные разом .
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12.06.2021 09:28
+3
Наш імунітет тренується постійними контактами з вірусами (наші звичаї ручкатися (та у деяких народів поцілунки при зустрічі ) при зустрічі - це обмін вірусами та нежиттєдайними, але імуногенними частинами вірусів). А в Антарктиді при мінус 30-мінус50 віруси не виживають, там біля року люди живуть у безвірусних умовах. Для імунітету це не гуд.
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12.06.2021 11:57
+2
Люди на діабет або ожиріння (один з розладів обміну речовин) або серцево-судинні захворювання хворіють досить довго (до десятків років). А коронавірус таких людей вбиває за лічені тижні.
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12.06.2021 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Судячи по смертних випадках - вмирають люди похилого віку що мають хвороби хронічного походження! Тобто люди що "вичерпали життєвий ресурс"
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12.06.2021 08:35 Ответить
Люди на діабет або ожиріння (один з розладів обміну речовин) або серцево-судинні захворювання хворіють досить довго (до десятків років). А коронавірус таких людей вбиває за лічені тижні.
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12.06.2021 11:19 Ответить
У мене товариш рік у Антарктиці пробув Потім кілька років кожну зиму прохворів "простудними" - пропав імунітет "Згорів" від ковіду Я тижнів два у шоці був - "ближчого" не було!
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12.06.2021 11:34 Ответить
Наш імунітет тренується постійними контактами з вірусами (наші звичаї ручкатися (та у деяких народів поцілунки при зустрічі ) при зустрічі - це обмін вірусами та нежиттєдайними, але імуногенними частинами вірусів). А в Антарктиді при мінус 30-мінус50 віруси не виживають, там біля року люди живуть у безвірусних умовах. Для імунітету це не гуд.
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12.06.2021 11:57 Ответить
Якийсь цікавий вірус. Влітку та взимку пропадає, прямо як сезонний ГРВІ...
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12.06.2021 09:06 Ответить
Вірус "іспанки" теж був таким цікавим вірусом.
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12.06.2021 10:44 Ответить
Почти 150 тыс умерших граждан Украины от ковид - на совести. Зебила и его ко манды. В первой десятке по смертности в Европе и мире- Украина . Не забывайте это на следующих выборах, сделанные разом .
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12.06.2021 09:28 Ответить
Они и на совести таких личностей как Степанов, Голубовская, Ляшко, которые пиарились на Ковиде, лгали и мутили.
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12.06.2021 11:46 Ответить
Уявіть: мужчина, років 50, замість пробіжки заходить в бар випити пивка або щось міцніше, замість піти на басейн у вихідний, лежить на дивані чи в ін-ті, замість сходити до лікаря підлікувати тиск і нормалізувати цукор ************ від цих турбот, бо я ще "о-го-го". І тут Ковід-19 з летальним вироком. Єдине, що можете ви - це звинувати Зекоманду в такому наслідку? Тобто, не сама людина, її лінь і недалекоглядність, а якась третя сторона. Ваш підхід - це совєтщина, де всі від когось чогось чекали.
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12.06.2021 13:07 Ответить
Антинаучная чушь не имеющая к реалиям ковида никакого отношения. Можно бегать, качаться и сдохнуть от ковида от цитокинового шторма, а можно курить тонами план и даже не заметить инфекции. Потому что иммунитет очень тонкий и сложный механизм, и так называемый ЗОЖ скорей губителен для имунитета, чем немного расхлябанный образ жизни. Почему именно так, расшифровывать не буду, очень много нужно писать. Захотите найдете у того же Комаровского.
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12.06.2021 15:21 Ответить
При цьому Комаровський займається спортом, не має зайвої ваги, контролює своє здоров'я сам і регулярно. Більшість важкохворих, що лежать в лікарнях при ковіді - з надлишковою вагою. А від надлишкової ваги - маса недуг, які послаблюють імунітет. А надлишкова вага вже точно не через Степанова чи Голубовську. (яке б моє особисте ставлення до них не було)
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12.06.2021 15:28 Ответить
Ще одна порція антинаукової маячні.
Навіть не дивно, що зеленського захищаються такі недалекі люди
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12.06.2021 15:50 Ответить
Хто вам сказав, що підтримувала і підтримую Зеленського? Я абсолютний противник роботи Зеленського і ніколи не сприймала його як достойного президента. Я просто нетерплю, коли підмінюють поняття. А те, що пишете ви - маячня. Ніхто з розумних людей не погодиться з тим, що заняття спортом не впливає позитивно на організм. Хіба ті, яким потрібно виправдати свою лінь і недалекоглядність. Доречі, я вас не ображала.
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12.06.2021 17:16 Ответить
В Индии нет практически полных людей, а они рекордсмены по ковиду. Все что вы и другие здесь пишут о Ковиде в основном устное народное творчество. А реальная проблема в том, что у нас неэффективно лечат и не только Ковид.часто даже калечат а не лечат, отсюда высокая смртность. Все это можно найти в интервью с реально грамотными медиками. Например в рубрике Резонанс на Цензоре.
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13.06.2021 08:10 Ответить
Моя знайома працює в інфекційній лікарні. Останній жахливий випадок: привезли чоловіка, ще не встигли зробити всіх аналізів, а він нахилився з ліжка і обірвався тромб. Летально. Чому цей чоловік нічого не знав, нічого не робив до цього з його тромбами? Він мав на постійній основі приймати ліки, не під час ковіду, а за рік, два до цього. Його мав Зеленський чи Порошенко привести за руку до лікаря в свій час?
А якщо ви знаєте про випадки неадекватного лікування лікарями - будь ласка, оголошуйте це на більш серйозному рівні, а не на форумі щось бовкнули. Переходьте до конкретики, тільки так можна щось змінити на краще.
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13.06.2021 09:49 Ответить
Какую чушь не напишешь, чтобы оправдать свое курение плана и прочие "прелести" расхлябанной жизни
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12.06.2021 21:25 Ответить
Самокритично, Алекс)
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13.06.2021 08:01 Ответить
Единственное, что делает зекоманда- плодит таких убогих ботов , как вы, грабит и убивает украинских граждан на тарифах, на фронте. На медицине, на антиковидном фонде. Видосиками. Нарушением всех мыслимых и немыслимых норм конституции. Вкидами очередного бреда про Порошенко через ботов . А стыдно почему-то мне. Ого-го вы ходячее.
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12.06.2021 17:50 Ответить
Боже, яка каша в голові! Я вас не ображала! Я не прихильник зекоманди, я - не бот, я - не прихильник Порошенко. Я зараз про зовсім інше. Це Ви все звалюєте в одну кучу і не хочете адекватно мислити. Перейду до фактів: двоє близьких родичів опинилися в лікарні в тяжкому стані, які мали достатньо інших хвороб, що ускладнювали перебіг Ковіду. Практично всі ліки та аналізи їм надавала лікарня - все обішлося. Іншого родича, який запізно звернувся за допомогою, з надією, що все минеться, знаючи, що має багато інших проблем зі здоров'ям, ми поховали. Хто в цьому винен?
В усьому світі люди помирають. А помирають там менше, де страхова медицина заставляє людей щороку обстежуватися і підліковуватися. І де люди більше щодня піклуються про своє здоров'я. Ви, як я бачу, цим не переймаєтеся, але я все одно вам бажаю здоров'я!
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13.06.2021 09:37 Ответить
Все правильно вы написали про гробящих свое здоровье, но и зебилокоманда показала себя во всей "красе".
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12.06.2021 21:14 Ответить
Хто вам сказав, що підтримувала і підтримую Зеленського? Я абсолютний противник роботи Зеленського і ніколи не сприймала його як достойного президента. Я просто нетерплю, коли підмінюють поняття. А те, що пишете ви - маячня. Ніхто з розумних людей не погодиться з тим, що заняття спортом не впливає позитивно на організм. Хіба ті, яким потрібно виправдати свою лінь і недалекоглядність. Доречі, я вас не ображала.
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12.06.2021 17:15 Ответить
 
 