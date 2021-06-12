В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 1 274 новых случая заражения, почти 5 тыс. человек выздоровели
По состоянию на утро 12 июня 2021 года в Украине зафиксированы 1 274 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства здравоохранения, также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 709 человек;
◾ летальных случаев - 69;
◾ выздоровели - 4905 человек.
За сутки протестированы:
✔️ методом ПЦР - 26 999 человек,
✔️ методом ИФА - 10 910 человек,
✔️ экспресс-тестами - 16 912 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸 заболели - 2 222 701 человек;
🔸 выздоровели - 2 125 685 человек;
🔸 летальных случаев - 51 646;
🔸 проведено ПЦР-тестов - 10487410.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.
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Навіть не дивно, що зеленського захищаються такі недалекі люди
А якщо ви знаєте про випадки неадекватного лікування лікарями - будь ласка, оголошуйте це на більш серйозному рівні, а не на форумі щось бовкнули. Переходьте до конкретики, тільки так можна щось змінити на краще.
В усьому світі люди помирають. А помирають там менше, де страхова медицина заставляє людей щороку обстежуватися і підліковуватися. І де люди більше щодня піклуються про своє здоров'я. Ви, як я бачу, цим не переймаєтеся, але я все одно вам бажаю здоров'я!