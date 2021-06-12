Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет
Президент России Владимир Путин утверждает, что его не удивляют заявления президента США Джо Байдена в свой адрес.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, который сегодня публикует фрагменты из него, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста во время 90-минутного интервью в Кремле, был ли он "убийцей", Путин дал уклончивый ответ.
"За время своего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жесткости. И меня это не удивляет" — сказал Путин.
Отвечая на вопрос журналиста о причастности Москвы к смертям политических оппонентов, президент РФ заявил: "Послушайте, вы знаете, я не хочу, чтобы это было грубым, но это выглядит как некое несварение, за исключением того, что это устное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени в разные причины от рук разных людей", - сказал он.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
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А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...
Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....
А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...
Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:
"Байден заблукав на саміті G7
17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.
Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.
Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.
"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.
Джерело: ren.tv"
Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?
-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?
-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?
Бо, (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.
Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк..
https://newsland.com/user/4296647984/content/baiden-***********-na-sammite-g7/7414891?fbclid=IwAR1hRbtyM37GJZIV-Up--G0lwEXxi9wCebMXHJXczatD5-PXHk9fmxH9qX4
Тайное станет явным ,позиции США и россии ,определятся по всем ,стратегически
важным направлениям ,также и относительно Украины.
Очевидно ,что нас ждёт на сей час непредсказуемое ,иначе встреча будет для
Украины просто бессмысленным ожиданием чуда.
Байден : господин Путлер,зачем вы обосрали Навального,он классный Чувак,как убитый вами адвокат Магницкий,журналистка Политковская и подполковник Литвиненко..
Путлер : они оба иностранные агенты...,и я не убийца мистер Байден...
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