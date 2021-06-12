Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет

Президент России Владимир Путин утверждает, что его не удивляют заявления президента США Джо Байдена в свой адрес.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, который сегодня публикует фрагменты из него, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста во время 90-минутного интервью в Кремле, был ли он "убийцей", Путин дал уклончивый ответ.

"За время своего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жесткости. И меня это не удивляет" — сказал Путин.

Отвечая на вопрос журналиста о причастности Москвы к смертям политических оппонентов, президент РФ заявил: "Послушайте, вы знаете, я не хочу, чтобы это было грубым, но это выглядит как некое несварение, за исключением того, что это устное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени в разные причины от рук разных людей", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".