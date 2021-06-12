За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека, всего - 1 430 992, - Минздрав

62 062 человека были привиты от COVID-19 за сутки 11 июня 2021 года. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26 382 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали:

🚑 549 мобильных бригад,

🏥 701 пункт прививки.

По состоянию на 12 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

"С начала прививочной кампании привиты 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу - 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 661 410 прививок", - уточнили в Минздраве.

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