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Новости Агрессия России против Украины
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11 июня в результате обстрела российских террористов погиб воин 128-й ОГШБр Владимир Белов, - "Волонтеры Закарпатья. ФОТО

11 июня в результате обстрела российских террористов погиб воин 128-й ОГШБр Владимир Белов, -

Вчера, 11 июня, в районе поселка Водяное Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ, погиб Владимир Белов, 1984 года рождения, житель города Мукачево Закарпатской области, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу "Волонтеры Закарпатья".

"С грустью сообщаем, что 11 июня в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, наш защитник Белов Владимир, 1984 г.р., житель Мукачево, получил ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Читайте также: Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС

11 июня в результате обстрела российских террористов погиб воин 128-й ОГШБр Владимир Белов, - Волонтеры Закарпатья 01

Автор: 

обстрел (26835) смерть (9210) потери (4368) Ян Осока (1501) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+43
Вічна пам'ять Герою! Не забудемо і не пробачимо! Слава Україні! Слава ЗСУ!🇺🇦
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12.06.2021 09:19
+37
Найщиріші співчуття родині пана Володимира, всім його близьким та друзям. Світла пам'ять та вічна Слава..... не пробачимо вбивць.
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12.06.2021 09:30
+36
У 128 бригади багато втрат.
Найчастіше звідти..
Царство Небесне нашому Захиснику..
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12.06.2021 09:19
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Вічна пам'ять Герою! Не забудемо і не пробачимо! Слава Україні! Слава ЗСУ!🇺🇦
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12.06.2021 09:19 Ответить
У 128 бригади багато втрат.
Найчастіше звідти..
Царство Небесне нашому Захиснику..
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12.06.2021 09:19 Ответить
Потому что другие бригадьІ отвечают жестоким ответньІм огнем, а закарпатцьІ хотят бьІть толерантньІми. Да на один вьІстрел должен бьІть залп всей артилерии бригадьІ.
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12.06.2021 13:53 Ответить
Верховний головнокомандувач не дозволяє: "Нада проста пєрєстать стрєлять!"
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13.06.2021 06:51 Ответить
Найщиріші співчуття родині пана Володимира, всім його близьким та друзям. Світла пам'ять та вічна Слава..... не пробачимо вбивць.
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12.06.2021 09:30 Ответить
11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, - "Волонтери Закарпаття" - Цензор.НЕТ 3800
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12.06.2021 09:54 Ответить
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ... будь проклята ця війна, нехай ворог тремтить в страху від відплати Божої російському агресору ...
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12.06.2021 18:37 Ответить
Це житель м. Київ. Не обманюйте людей. Вічна пам'ять.
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12.06.2021 23:15 Ответить
скілки Українців має загинути щоб порохи чи зеленські назвали ось це все війною? коли світ буде щось робити реально а не висловлювати свою стурбованість?
Вічна пам,ять нашому захиснику.
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13.06.2021 11:23 Ответить
 
 