11 июня в результате обстрела российских террористов погиб воин 128-й ОГШБр Владимир Белов, - "Волонтеры Закарпатья. ФОТО

Вчера, 11 июня, в районе поселка Водяное Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ, погиб Владимир Белов, 1984 года рождения, житель города Мукачево Закарпатской области, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу "Волонтеры Закарпатья".

"С грустью сообщаем, что 11 июня в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, наш защитник Белов Владимир, 1984 г.р., житель Мукачево, получил ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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