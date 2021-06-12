Принятие ГОЗ-2021 произошло с нарушением переходных положений Закона "Об оборонных закупках", - эксперт Проектного офиса реформ Минобороны Переверзев

Уровень критики и негатива, с которым ГОЗ-2021 был принят, является примером того, что система, сформированная свыше двадцати лет назад, недееспособна, неэффективна и не адаптирована к реалиям современности.

Об этом пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ эксперт Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины (2015 - 2020) Артур Переверзев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, чрезмерная секретность при растущих бюджетах и ​​объемах закупок существенно затормозили процесс планирования и согласования.

"Вооруженные силы и другие силы обороны и безопасности находились в заложниках этой системы слишком долго. В интересах национальной безопасности уже является невозможным, когда вне общественного, демократического контроля остаются ключевые вопросы обеспечения обороноспособности государства. Невозможно это и на пути в НАТО, где оборонительные расходы являются одним из наиболее контролируемых направлений государственных расходов", - отмечает он.

"В течение первого полугодия мы наблюдали настоящую Одиссею с имплементацией Закона Украины "Об оборонных закупках", одновременно с согласованием и принятием государственного оборонного заказа 2021 года. В дополнение к сложному переходному процессу от старого законодательства к внедрению Закона Украины "Об оборонных закупках", происходит передача полномочий по координации Государственного оборонного заказа (а соответственно, и закрытой части оборонных закупок) от Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства в Министерство по вопросам стратегических отраслей", - подчеркивает эксперт.

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Далее он подводит итоги переходного периода.

- Принятие ГОЗ произошло с нарушением переходных положений Закона "Об оборонных закупках", что создало правовую коллизию относительно законности принятия ГОЗ после завершения переходного периода 31 марта 2021 года.

- Принятие новой нормативно-правовой базы выполнения Закона Украины "О оборонных закупках" состоялось с нарушением всех возможных сроков, постановления начали обнародовать только в конце апреля.

- Несмотря на одобрение ГОЗ, и даже несмотря на принятие нормативно-правовой базы, процедуры оборонных закупок до сих пор не начаты. Почему? Так как применение процедур тайных (закрытых) закупок предусматривает использование такого инструмента как Реестр, через который происходит обмен секретной информацией между заказчиками и поставщиками. Постановление о Реестре есть, Реестра нет. Никакого временного порядка действий на период отсутствия Реестра не предусмотрено.

- Оборонные закупки также максимально заполнены государственной тайной. Изменения в действующее законодательство до сих пор получают государственную важность в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке, а новый закон "О безопасности классифицированной информации" еще находится в бесплотной форме.

- "Новая" нормативно правовая база, принятая правительством, перенасыщена старыми положениями, токсичными нормами, по эффективности, прозрачности процесса или соответствию реалиями рыночной экономики или содействию конкуренции и привлечению инвестиций.

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По мнению эксперта, для решения этих проблем необходимо как можно быстрее принять изменения в законы Украины, которые позволяют уменьшить засекречивание закупок здесь и сейчас, и начать процесс оценки и рассекречивания выполненных оборонных контрактов по ГОЗ. Также, по его словам, должны быть устранены коллизии в функционировании Реестра и урегулировании доступа производителей и поставщиков ВВТ к закупкам в период разработки Реестра и введения его в эксплуатацию.

Кроме этого, как отмечает Переверзев, необходимо провести общественное обсуждение закона о безопасности классифицированной информации и обеспечить в нем наличие норм, способствующих прозрачности и рассекречиванию закупок.

"Необходимо привести в соответствие с лучшими практиками стран-членов НАТО ценообразование и формирование прибыли при закупках у единственного поставщика", - добавил он.

Более подробно о мнении Переверзева по данному вопросу читайте по ссылке.