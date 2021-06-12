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Отношения РФ и США опустились до низшей точки за последние годы, - Путин

Отношения РФ и США опустились до низшей точки за последние годы, - Путин

Отношения между Россией и США достигли низшего уровня за последние несколько лет.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, который сегодня публикует фрагменты из него, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши двусторонние отношения опустились до низшей точки за последние годы", — сказал он.

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Автор: 

путин (31191) россия (95308) США (26313)


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Топ комментарии
+23
патамушта пєндоси вмєшиваются во внутрєнніє дєла расісюшкі па всєму міру!
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12.06.2021 10:19
+20
О!!! "Ышшо "кормильца с Донбаса" не слышали!!"
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12.06.2021 10:27
+17
Да сдохни,тварь плешивая.
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12.06.2021 10:22
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даже менее 5 месяцев.
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13.06.2021 00:08 Ответить
Отношеия опустились дальше некуда... - муйло Америку открыл.
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12.06.2021 14:36 Ответить
Низшая точка для ******* будет в аду.
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12.06.2021 15:12 Ответить
Отношения РФ и США опустились до низшей точки за последние годы, - Путин(С)
время разбрасывать камни, и время их собирать(С)
сегодня пришло время опускать , опустившегося до дна бункерного неадекВАТА в его любимый для мочилова сортир.
вопрос стоит только каким образом это будет сделано.

Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Фридрих Ницше
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12.06.2021 15:15 Ответить
Насрало по усьому світу облізле пуценя,та й дивуєтьсяі:- А чого ото так?
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12.06.2021 21:10 Ответить
И кто же этого добился?)
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13.06.2021 14:44 Ответить
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