Отношения РФ и США опустились до низшей точки за последние годы, - Путин
Отношения между Россией и США достигли низшего уровня за последние несколько лет.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, который сегодня публикует фрагменты из него, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши двусторонние отношения опустились до низшей точки за последние годы", — сказал он.
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время разбрасывать камни, и время их собирать(С)
сегодня пришло время опускать , опустившегося до дна бункерного неадекВАТА в его любимый для мочилова сортир.
вопрос стоит только каким образом это будет сделано.
Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Фридрих Ницше