Отношения РФ и США опустились до низшей точки за последние годы, - Путин

Отношения между Россией и США достигли низшего уровня за последние несколько лет.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, который сегодня публикует фрагменты из него, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши двусторонние отношения опустились до низшей точки за последние годы", — сказал он.

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