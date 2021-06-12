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Новости Агрессия России против Украины
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Таран об утверждении Пентагоном второй части помощи Украине: Однозначный месседж поддержки. Своевременное и обоснованное решение

Таран об утверждении Пентагоном второй части помощи Украине: Однозначный месседж поддержки. Своевременное и обоснованное решение

Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на сумму в $150 млн. по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности". Эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбе и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовке и оборудовании для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил ВСУ", - сказал Таран.

Министр обороны также отметил важность выполнения Украиной мероприятий оборонной реформы, усиление демократического гражданского контроля над ВСУ в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности". Он напомнил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США динамично развивается и это является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.

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"Партнеры по США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной стойкости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на $2,5 млрд.. А недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", что, после подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, увеличит ежегодную военную помощь до $ 300 млн. Благодарен нашим американским друзьям за колоссальную дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины", - добавил Таран.

Он также отметил, что 14 июня лидеры государств-членов соберутся в Брюсселе для участия в Саммите НАТО и подчеркнул, что Украина рассчитывает на понимание того, что украинский вопрос должен найти должное место в повестке дня саммита.

Автор: 

Минобороны (9275) Пентагон (1446) помощь (7749) США (26313) Таран Андрей (267)


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Таран, заруби себе на носу и передай своему говнокомандующему : штаты помогают не твоему хозяину, зьйобнутому ослику оманскому, а Украине.
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12.06.2021 11:22 Ответить
хорошо. всё верно.
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12.06.2021 11:34 Ответить
США оказывает помощь Украине из-за войны с РФ, а зеленский эту помощь переправляет в Судан, который признал аннексию Крыма.
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Украина для зеленского большой рояль и он уже 2 года играет на нем.
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12.06.2021 11:36 Ответить
Тут дехто показував чим він грає в колготах з діркою.
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12.06.2021 12:12 Ответить
 
 