Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил королеву Великобритании с официальным Днем рождения.
Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренние поздравления Ее Величеству королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", - написал Зеленский.
Отметим, что по традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня. В текущем году королеве Елизавете II исполнилось 95 лет.
Топ комментарии
+14 Ksenia VB
показать весь комментарий12.06.2021 11:38
+5 Сергей Гусаченко #482448
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+4 Стрелок
показать весь комментарий12.06.2021 11:42
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Я бы поздравил!
"У нас во всей Великобритании внезапно куда-то подевались все рояли. Представляете? Сами удивляемся."
седям по несчастью называемым эрэфией никак не улыбается наше поражение в этой войне.
доволен) две страны из большой семёрки ГрейтБритен и Япония архаичней некуда.... и както
переделываться не спешат........
у нас система нипель - туда дуй обратно Х.... пардон нипель, британская разведка её высо
честву уже доложила так шо можно было и без намёков просто поздравить.
А Зеля ще знає про якійсь НЕ офіційний День народження?
Вот только порточных дел клоуны незнамо откуда еще официально не поздраляли Ее Величество.
Вот теперь Мир увидел всьо...