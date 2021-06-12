Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил королеву Великобритании с официальным Днем рождения.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления Ее Величеству королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", - написал Зеленский.

Отметим, что по традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня. В текущем году королеве Елизавете II исполнилось 95 лет.

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