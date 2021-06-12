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Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения

Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил королеву Великобритании с официальным Днем рождения.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления Ее Величеству королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", - написал Зеленский.

Отметим, что по традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня. В текущем году королеве Елизавете II исполнилось 95 лет.

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Великобритания (4912) день рождения (396) Елизавета II (44) Зеленский (20185) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+14
королі ******* паяців
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12.06.2021 11:38
+5
Зеля, без видосика это не поздравление.
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12.06.2021 11:41
+4
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 2340
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12.06.2021 11:42
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Это радует
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12.06.2021 11:36 Ответить
королі ******* паяців
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12.06.2021 11:38 Ответить
******* чи не ******* блазнів - стосовно україно-британських відносин це має жодного значення. Уряд, а не Королева, приймає рішення про підтримку України в той чи інший спосіб.
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12.06.2021 12:09 Ответить
Королева просто счастлива !
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12.06.2021 11:58 Ответить
А когда у нее неофициальный день рождения?
Я бы поздравил!
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12.06.2021 11:37 Ответить
Сразу видно, что читаем только заголовок. А не текст не в состоянии осилить.
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12.06.2021 12:23 Ответить
Зеля, без видосика это не поздравление.
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12.06.2021 11:41 Ответить
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 8665
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12.06.2021 11:42 Ответить
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 2340
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12.06.2021 11:42 Ответить
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 8139
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12.06.2021 11:43 Ответить
ні, Потураєв - він просто добросовісний цинічний виконавець замовлень, за які йому платять; можливо платять кешем.
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12.06.2021 11:52 Ответить
Ответ королевы Великобритании на поздравление Зеленского:
"У нас во всей Великобритании внезапно куда-то подевались все рояли. Представляете? Сами удивляемся."
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12.06.2021 11:47 Ответить
и органы по аббатствам и кирхам надо опечатать... их на склад не спрячешь.....
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12.06.2021 14:22 Ответить
Долой монархию!
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12.06.2021 11:49 Ответить
даёшь вестминстерскую народную республику !!!
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12.06.2021 14:16 Ответить
США и Великобритания - это главнейшие союзники Украины и с ними нужно больше сотрудничества во всех сферах! И нужно в Украине второй язык сделать английский!
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12.06.2021 11:53 Ответить
А в Англії український!
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12.06.2021 12:07 Ответить
В Лондоне, на Нотинхил Гейтс есть организация СУБ и там вы можете спокойно пообщаться на украинском. Да и вообще много организаций http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/01/perelikorh-u.htm
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12.06.2021 13:09 Ответить
пока что Канада Польша и страны Балтии........ Канада понятно почему - диаспора а нашим со
седям по несчастью называемым эрэфией никак не улыбается наше поражение в этой войне.
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12.06.2021 14:19 Ответить
Та Канада и Польша и страны Балтии - это вообще наша семья и Украинцы, как дома там. И США и Великобритания должны быть семьей и нужно отношения по всем направлениям наращивать!
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12.06.2021 14:32 Ответить
я от культуры США и Англии тащусь! книги, музыка, кино, сериалы, одежда, футбол, и все остальное - это большая часть меня по опыту потребляемому! Потому и хочу слияния Украины с США и Англией!
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12.06.2021 14:36 Ответить
God Save the Queen!
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12.06.2021 11:55 Ответить
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 3067
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12.06.2021 11:55 Ответить
І як ти міг таке навіть уявити...? Суцільна перемога!
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12.06.2021 12:03 Ответить
ой зрадазрадазрада.
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13.06.2021 14:46 Ответить
Невже переміга?
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12.06.2021 12:07 Ответить
зріда.
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13.06.2021 14:52 Ответить
Как много общего у днепровского Хабада с британской короной.
Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження - Цензор.НЕТ 7536
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12.06.2021 12:11 Ответить
В Британії ще та ж послиха, чи вже всьо?Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження - Цензор.НЕТ 6709
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12.06.2021 12:23 Ответить
Не, эта при Пете была, сейчас Вадим Пристайко.
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12.06.2021 12:44 Ответить
А не при Зеку єнакуєвському?
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12.06.2021 12:53 Ответить
Яке цікаво партнерство , що спільного
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12.06.2021 12:25 Ответить
Єлизавета II служила в армії. Під час війни...
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12.06.2021 12:43 Ответить
По ходу бабушке не долго осталось!
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12.06.2021 13:14 Ответить
почитаешь вашу злобность, падлючесть, ничтожность и невольно понимаешь лугандонию
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12.06.2021 14:12 Ответить
к стати тем кто считает что Украина слишком архаична (в часности люся аристович сильно не
доволен) две страны из большой семёрки ГрейтБритен и Япония архаичней некуда.... и както
переделываться не спешат........
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12.06.2021 14:26 Ответить
зы. в конце поздравления таки не удержался и намекнул на взаимную пользу.... ну то шо
у нас система нипель - туда дуй обратно Х.... пардон нипель, британская разведка её высо
честву уже доложила так шо можно было и без намёков просто поздравить.
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12.06.2021 14:31 Ответить
а у тьотки и неофицыальный есть?
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12.06.2021 14:38 Ответить
"Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження"

А Зеля ще знає про якійсь НЕ офіційний День народження?
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12.06.2021 19:14 Ответить
Йоханый бабай!!!

Вот только порточных дел клоуны незнамо откуда еще официально не поздраляли Ее Величество.
Вот теперь Мир увидел всьо...
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12.06.2021 19:40 Ответить
Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження - Цензор.НЕТ 1096
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13.06.2021 13:49 Ответить
 
 