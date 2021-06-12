Путин не будет обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального. Это не вопрос двусторонних отношений, - Песков

Президент России Владимир Путин в ходе саммита с президентом США Джо Байденом не планирует обсуждать с ним тему российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего по решению российского суда наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений", - сказал Песков.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

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Напомним, ранее США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".