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Путин не будет обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального. Это не вопрос двусторонних отношений, - Песков

Путин не будет обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального. Это не вопрос двусторонних отношений, - Песков

Президент России Владимир Путин в ходе саммита с президентом США Джо Байденом не планирует обсуждать с ним тему российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего по решению российского суда наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений", - сказал Песков.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

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Напомним, ранее США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Автор: 

Байден (2785) Песков (1853) путин (31191) Навальный (855)


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Топ комментарии
+9
Крим табу, Домбас табу, Навальний табу. Шо ще можна обговорювати з ******?
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12.06.2021 12:16
+9
С праздничком вас дорогие лаптедауны, с незалежностью от всех республик союза. 12.06.90г. вы вышли вторыми из союза и тем самым дали старт Параду Суверенитетов. Желаю всем, кто носит лапти - в ближайшее время переобуться в белые тапки и пилить дубы себе на гробы. А Мы посмотрим на это со своей сторонки.
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12.06.2021 12:40
+4
Перед тем как отыметь, Америка с путиным поговорит.
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12.06.2021 12:23
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Крим табу, Домбас табу, Навальний табу. Шо ще можна обговорювати з ******?
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12.06.2021 12:16 Ответить
Ось щодо ляльки наального цілком згоден. Таке саме імперське *****, просто не при владі.
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12.06.2021 12:25 Ответить
Вы абсолютно правы, потому как написали мою мысль....Я считаю , что Навального нельзя туда - сюда, как бутерброд.... Посадили - пусть сидит до конца , все 35 лет...Значит заслужил... Или плохо служил....
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12.06.2021 13:10 Ответить
Ты за навального сильно переживаешь?
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12.06.2021 12:32 Ответить
А я за навального не переживаю - он там , где и должен быть.... Считаю, что все лапти должны или гнить в земле, или сидеть в клетках безвылазно....
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12.06.2021 13:12 Ответить
Согласен.
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12.06.2021 13:17 Ответить
компромат?
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12.06.2021 12:38 Ответить
З ****** нічого не можна обговорювати. Це ж *****.
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12.06.2021 12:42 Ответить
саме так !
всі невдобні теми для путіна "табу",
а зустріч легатимізує "супер-пупер державу"

дарма Джо зустрічається з хлом
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12.06.2021 12:54 Ответить
Дарма ?
Він сам її запропонував і все робив, щоб х**ло погодилося.
І кораблі відкликав, і щодо Білорусі висловитися боявся, і бабки заплатив за хакерську атаку, і торочить, не вгаваючи, про стабілізацію стосунків.
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12.06.2021 18:05 Ответить
Сказать йому - привіт , фуйлО ! і ПНХ !
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12.06.2021 12:58 Ответить
Створення наваросії на території "квазідержави" Україна, про це путєн готовий говорити нескінченно у любому стані...))
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12.06.2021 18:58 Ответить
Перед тем как отыметь, Америка с путиным поговорит.
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12.06.2021 12:23 Ответить
Писькоооовввъ!!!.....каких ещё двусторонних отношений? Зеленое ГОВНО, которое пробралось на место царская пыталось убить человека. Ты каким концом к этому привязан??? Комментатор тоже мне...
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12.06.2021 12:23 Ответить
Ну все, тупину можно уже никуда можно и не ехать Письков уже пересказал текст несостоявшейся беседы.
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12.06.2021 12:29 Ответить
Провальный!
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12.06.2021 12:34 Ответить
С праздничком вас дорогие лаптедауны, с незалежностью от всех республик союза. 12.06.90г. вы вышли вторыми из союза и тем самым дали старт Параду Суверенитетов. Желаю всем, кто носит лапти - в ближайшее время переобуться в белые тапки и пилить дубы себе на гробы. А Мы посмотрим на это со своей сторонки.
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12.06.2021 12:40 Ответить
Не слишком ли много пуйла сегодня на Цензоре ?
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12.06.2021 12:49 Ответить
америкосам в'ю дав
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12.06.2021 13:17 Ответить
раз в тюрьме, то всьо.. концы в воду типа... что за логика детсада
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12.06.2021 12:53 Ответить
Конкретно Навального в принципе могут и не обсуждать.., а вот превращение страны в неонацистско- полицейское- гулаговско- мафиозное творение Путина и компани как не обсуждать. Ведь идет вопрос об отношениях между странами, а с таким чудищем и связи иметь " западло". Поэтому есть что обсудить. До минимума сокращать отношения, либо Раша будет что то менять и не только в международных делах но и в вопросах реальной демократии и свобод внутри страны.
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12.06.2021 12:54 Ответить
Можна подумати,у ***** хтось запитувати буде.
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12.06.2021 13:13 Ответить
Да насрать на навального. Варианты ликвидации засрашки можно обсудить.
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12.06.2021 14:45 Ответить
Люто плюсую. Добити того навального, а заодно і насрального с насцяльним чи як їх там. Чим менше кацапів, тим краще.
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12.06.2021 16:16 Ответить
ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОПРОС НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА !!!
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12.06.2021 17:38 Ответить
Навальный - отважный герой.
А все, кто тут против него вякает - либо лахта, либо полезные им идийоты.
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13.06.2021 14:58 Ответить
 
 