В июне в Украине будет 3,9 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко
В июне текущего года в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас поставки вакцин продолжаются. "На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас начался привоз Pfizer, из 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Она начала приезжать, каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
Как сообщалось, на этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве.
В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
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"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру,
Просто почему я не говорю сейчас?
"Просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
так в які аборигенські країни попадуть ті....- на кому будуть вести дослідження....
"Частину з них, приблизно 10 мільйонів доз, збираються надіслати 10-м країнам, попередивши, що американські регуляторні органи не гарантують, що компанія Emergent BioSolutions (яка керує виробництвом) виготовила вакцини без порушень технології."
Johnson & Johnson має утилізувати майже 60 млн доз вакцин
В Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на "проблемному виробництві".
Просто профани типу зеленського чи ляшка не орієнтуються в числових вимірах - їм що мільйон доз вакцин, що мільярд дерев...