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Новости Коронавирус и карантин
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В июне в Украине будет 3,9 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко

В июне в Украине будет 3,9 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко

В июне текущего года в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас поставки вакцин продолжаются. "На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас начался привоз Pfizer, из 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Она начала приезжать, каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека, всего - 1 430 992, - Минздрав

Как сообщалось, на этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве.

В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

вакцина (3814) карантин (16729) Минздрав (4898) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Головне про зебільну владу.
"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру,

Просто почему я не говорю сейчас?

"Просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
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12.06.2021 12:24
+4
У него вакцина сама по себе ездит. Поэтому и цифры точной не знает.
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12.06.2021 12:26
+4
Кайзер квартальщикам, їхнім родичам та знайомим, а інший шмурдяк лохторату.
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12.06.2021 12:27
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моцно
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12.06.2021 12:22 Ответить
Головне про зебільну владу.
"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру,

Просто почему я не говорю сейчас?

"Просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
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12.06.2021 12:24 Ответить
У него вакцина сама по себе ездит. Поэтому и цифры точной не знает.
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12.06.2021 12:26 Ответить
Точность - вежливость королей. Наверно летчики самолета (или водители фур/поездов), перевозившего вакцину, по дороге вакцинировались по нескольку раз на халяву
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12.06.2021 12:44 Ответить
В июне какого года?
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12.06.2021 12:24 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера"!!!))
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12.06.2021 12:34 Ответить
Ну те вчера по пять рублей)))
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12.06.2021 12:36 Ответить
Кайзер квартальщикам, їхнім родичам та знайомим, а інший шмурдяк лохторату.
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12.06.2021 12:27 Ответить
Поміняли Степашку на Ляшку,а реально що змінилось???)))
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12.06.2021 12:33 Ответить
Куртки від інших кутюр'є!
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12.06.2021 12:34 Ответить
Розміром відрізняються чи ціною???)))
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12.06.2021 12:35 Ответить
для нищебродов вода из китайской реки Хуанхе - Короновак, для белых людей (крытычна 1нфраструктура меры депутаты их родственники) мериканскький Пфайзер.
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12.06.2021 12:49 Ответить
Якесь у нього прізвище гомосяцьке.
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12.06.2021 13:18 Ответить
Так а зарплату лікарям будуть платити?
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12.06.2021 13:26 Ответить
В наших ****** в харьковской области в самой заразной нету и шмурдяка
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12.06.2021 13:36 Ответить
вакцинуймося.... - і на кордоні теж...
так в які аборигенські країни попадуть ті....- на кому будуть вести дослідження....

"Частину з них, приблизно 10 мільйонів доз, збираються надіслати 10-м країнам, попередивши, що американські регуляторні органи не гарантують, що компанія Emergent BioSolutions (яка керує виробництвом) виготовила вакцини без порушень технології."

Johnson & Johnson має утилізувати майже 60 млн доз вакцин

В Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на "проблемному виробництві".
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12.06.2021 13:42 Ответить
Американцы бесплатно передают Pfhizer бедным странам. Но клоун когда общался с Байденом естественно не попросил. Судьба быдла его не особо интересует
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12.06.2021 14:01 Ответить
почему тогда всех простых украинцев вакцинируют строго китайской вакциной без выбора, а чиновников по блату можно Pfizer ? я тоже хочу ею, у меня аутоимунное заболевание, но мне не дают ее.
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12.06.2021 14:34 Ответить
Китайская Коронавак уже одобрена ВОЗ и принята к исследованию в ЕС. В Испанию уже пускают с вакцинацией Коронаваком. Так что, не капризничайте и прививайтесь.
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12.06.2021 14:44 Ответить
Пани Татьяна,а вы хоть записались на вакцинацию у своего семейного врача?Или и с семейным враче у вас нет декларации?Но Пфайзер вам положено...
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12.06.2021 15:13 Ответить
Тиждень назад воно казало, що в травні в Україні 4,5 млн. вакцин. Тижнем пізніше стало 3,9 млн.
Просто профани типу зеленського чи ляшка не орієнтуються в числових вимірах - їм що мільйон доз вакцин, що мільярд дерев...
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12.06.2021 14:42 Ответить
Только в Украине министры, судьи .меры, депутаты и другие чиновники и барыги привывку от кронвируса получают самой лучшей по эфективности и безопасности вакцину и не по возрасту, как это делали во всех странах мира, а впереди пенсионеров. В других странах в первую очередь вакционировали врачей , а потом остальных граждан по возрастных категориях и только совсем недавно дождавшись своей возрастной категории вакцинировалась 66 летняя канцлер германии Ангела Меркель вакциной Астра Зенека. А в наших чиновников нет ни стыда, ни морали. Они готовят пенсионеров к сентябрю месяца встретить очередную волну пандемии в лучшем случаи на больничной койке или без кислородной поддержки и медецинской помощи умирать дома. Пенсионеров 60 + еще не начали вакционировать. Более старшим пенсионерам колют только китайскую вакцину. ПОЗОР.
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12.06.2021 15:56 Ответить
 
 