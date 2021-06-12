Мужчина умер после падения с верхней полки в поезде "Рахов – Киев", - "Укрзализныця"
АО "Укрзализныця" совместно с правоохранителями выясняют причины смерти пассажира поезда "Рахов – Киев"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"По предварительной информации пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено. Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения.
"Укрзализныця" призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила.
Покойному было 28 лет.
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А также ремнями, подушками безопасности парашютом! Брехуны!!!
Хотя для нас, быдла, жиды вряд ли додумаются или захотят соорудить нечто новое
Что то типа креплений для каких то ремней вроде есть...а где находятся сами ремни???
Тогда вопрос...лично мне их никто и никогда не предлагал...
В купе ни каких ремней нет...
Значит их должен выдать проводник...или во всяком случае предложить...
проводнику или начальнику поезда".
Или сразу в ООН.
А пока ради прикола в следулующей поездке обязательно куплю билет на верхнюю полку..и потребую у проводника ремни..ради прикола..
Но у зелёной плесени приоритет - нормальные дороги.