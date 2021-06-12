Мужчина умер после падения с верхней полки в поезде "Рахов – Киев", - "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" совместно с правоохранителями выясняют причины смерти пассажира поезда "Рахов – Киев"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"По предварительной информации пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено. Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения.

"Укрзализныця" призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переходила пути в наушниках: поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину на Львовщине

Покойному было 28 лет.