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Мужчина умер после падения с верхней полки в поезде "Рахов – Киев", - "Укрзализныця"

Мужчина умер после падения с верхней полки в поезде

АО "Укрзализныця" совместно с правоохранителями выясняют причины смерти пассажира поезда "Рахов – Киев"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"По предварительной информации пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено. Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения.

"Укрзализныця" призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила.

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Покойному было 28 лет.

Автор: 

поезд (1024) смерть (9210) Укрзализныця (2741)


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Топ комментарии
+33
С верхней полки можно ой как 3,14 здануться. Там еще стол по дороге встретиться!
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12.06.2021 12:47
+15
Прикро.
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12.06.2021 12:47
+13
Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения. Источник: https://censor.net/ru/n3271014
А также ремнями, подушками безопасности парашютом! Брехуны!!!
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12.06.2021 12:52
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12.06.2021 12:47 Ответить
С верхней полки можно ой как 3,14 здануться. Там еще стол по дороге встретиться!
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12.06.2021 12:47 Ответить
советский поезд....
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12.06.2021 12:50 Ответить
вагоны ГДРовские чаще всего. молодежь даже такую страну не знает.
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12.06.2021 12:54 Ответить
Тиль Линдеманн напомнит молодежи)
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12.06.2021 12:56 Ответить
Він любитель москалів.
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12.06.2021 13:12 Ответить
так. я у курсі, та вшановувач ДДР
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12.06.2021 13:13 Ответить
Я колись навіть слухав Рамштайн.Але тоді не було цього помітно.Всі ліваки так чи інакше ******* москалів.
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12.06.2021 13:15 Ответить
це обов'язково проявиться на якийсь стадії у лівака
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12.06.2021 13:18 Ответить
І Шо? Нехай навіть мєрєканський. Не треба наніч всякого лайна жерти і пива з концентрата жлоктити, щоб у вісні меньше кошмари діставали, а якщо вже й нажрався то хочаб про свою безпеку потурбувався та скористався ремнями безпеки.
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12.06.2021 13:37 Ответить
ну і де ті ремені на других полицях??? немає там ані східців, щоб туди залізти без опору на стіл, ані якогось бортику, який би запобігав падінню. взагалі їздити на верхніх полицях в наших потягах - це капець! дуже шкода хлопця.
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13.06.2021 09:46 Ответить
А ти блін такий наївний і думаєш шо журналісти з цензору подсуєтілісь і з'їздили бистренько в Фастів шоб імєнно тобі сфотографувати імєнно той вагон і імєнно ту полку з якої впав небіжчик?
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13.06.2021 14:28 Ответить
ударился наверное головой
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12.06.2021 12:48 Ответить
Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения. Источник: https://censor.net/ru/n3271014
А также ремнями, подушками безопасности парашютом! Брехуны!!!
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12.06.2021 12:52 Ответить
Есть даже на самых убитых. Сама веревка у проводника.
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12.06.2021 13:33 Ответить
гроші, за які можна було зробити огорожку, пішли на зп Сірожці Лєщу
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12.06.2021 12:53 Ответить
Как объяснить европейцу что такое верхняя полка в поезде?
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12.06.2021 12:58 Ответить
Элементарно: *.jpg
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12.06.2021 13:00 Ответить
так же как и общий кондиционер на весь вагон СВ, который отключается в самое пекло по желанию засевшей в вагоне "бабушке или "больной" девочки".
Хотя для нас, быдла, жиды вряд ли додумаются или захотят соорудить нечто новое
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12.06.2021 14:06 Ответить
А "ограничительные перила " были.. и он ими не воспользовался, или это так.. для красного словца. Ремни фигня их нужно упразднить.. кто ими вообще пристегивается. А вот перила должны быть на каждой полке верхнего яруса. как я понимаю их здесь не было. ( запретить выход на линию вагонов где второй ярус не снабжен защитными перилами). Все спишут на то что он скотчем не приматался к полке по рукам и ногам.
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12.06.2021 13:01 Ответить
R.I.P, со всяким может случиться
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12.06.2021 13:02 Ответить
Это точно трезвый упал. Если бы под градусов, то мягкий и повреждений нет. Соболезнования.
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12.06.2021 13:10 Ответить
алкогольный ослабитель-спасатель? Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 2067
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12.06.2021 14:23 Ответить
А где там эти ремни?? Ни разу не видел..
Что то типа креплений для каких то ремней вроде есть...а где находятся сами ремни???
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12.06.2021 13:16 Ответить
видимо где-то спрятаны заподлицо и их нужно оттуда выудить)
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12.06.2021 13:19 Ответить
В купе их точно нет...возможно их нужно получать у проводника вместе с постельным...
Тогда вопрос...лично мне их никто и никогда не предлагал...
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12.06.2021 13:21 Ответить
так это вообще анекдот тогда))... получать у проводника ремни вместе с бельем, а возможно и доплачивать за них))
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12.06.2021 13:25 Ответить
Так и я о том же..
В купе ни каких ремней нет...
Значит их должен выдать проводник...или во всяком случае предложить...
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12.06.2021 13:27 Ответить
вони зазвичай видають тільки по вимозі. Інколи пропонують самі, коли є малі діти
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12.06.2021 14:47 Ответить
Ты поезд с трамваем не путай.
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12.06.2021 13:21 Ответить
ездишь на трамваях с двухярусными полками??. Малодца...продолжай в том же духе..
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12.06.2021 13:22 Ответить
У меня автомобиль.
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12.06.2021 13:27 Ответить
Поздравляю...😁
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12.06.2021 13:29 Ответить
Желаю и вам.
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12.06.2021 13:34 Ответить
В торце полки три крепления. Ремни обычно у проводника. По крайне мере, когда их просили люди из вагона все время были.
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12.06.2021 13:34 Ответить
"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к
проводнику или начальнику поезда".
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12.06.2021 13:27 Ответить
😁 К начальнику поезда?? Это не серьезно...вот если бы у министра транспорта их получать...вот это было бы доступно...
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12.06.2021 13:29 Ответить
Пиши жалобу в УЗ.
Или сразу в ООН.
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12.06.2021 13:30 Ответить
Надо будет напишу..
А пока ради прикола в следулующей поездке обязательно куплю билет на верхнюю полку..и потребую у проводника ремни..ради прикола..
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12.06.2021 13:32 Ответить
Желаем приятной поездки!
Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 3945
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12.06.2021 13:34 Ответить
та взагалі то давно пора робити вагони за європейськими стандартами, а не за сов'єцькими.
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12.06.2021 13:28 Ответить
Конечно пора.
Но у зелёной плесени приоритет - нормальные дороги.
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12.06.2021 13:31 Ответить
... и шашлыки в кучке известных кацев
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12.06.2021 14:07 Ответить
горбаті дороги
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12.06.2021 18:44 Ответить
Руководитель УЗ уже ушел в отставку, или по таким мелочам не парится?
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12.06.2021 13:39 Ответить
А ежели тело из тамбура на стоянке выпадет, ему тоже увольняться?
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12.06.2021 13:51 Ответить
В этом случае Лещенко виноват.
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12.06.2021 15:54 Ответить
О! Лайфхак. Зевовку на верхню полку! Разом із сєрьожей лєщєнкой! Одразу скількох проблем позбавимось!)))
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12.06.2021 13:51 Ответить
Кацы выжимают из страны все, что доступно. На жертвы им плевать.
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12.06.2021 14:08 Ответить
Полка дутая и скругленная. Кто ездил поймет.
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12.06.2021 14:14 Ответить
Что это за ремни интересно? В жизни такого не видел в старых вагонах. В новых есть ограничители. Там конечно нужно постараться чтоб упасть. А в старых нихрена подобного не припомню. Зная как иногда трясет в этих вагонах слететь с полки нефиг делать. Когда ездил сам себе делал из матраца возвышение чтоб не скатиться.
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12.06.2021 14:35 Ответить
Лещенко виноват?
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12.06.2021 15:53 Ответить
Помню такой случай, по среди ночь мужик шлепнулся, полка была боковой (проходной) а бедолага, умудрился башкой стукнутся в ножной упор что бы залезть. Уй кровищи то было... ну хоть жив остался, орал правда минут 20.
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12.06.2021 16:15 Ответить
Не знаю, как сейчас, а раньше никаких ремней и близко не было, всё это самая настоящая ложь.
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12.06.2021 16:35 Ответить
Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", СМЕШНО. вы когда-то просили ремни эти у наших "вежливых" проводников?? если пару комплектов найдётся на вес состав и то хорошо. а ещё они в таком состоянии, что страшно в руки брать, не то что спать возле них!!
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13.06.2021 10:07 Ответить
Причина простая - он был ТРЕЗВЫЙ.
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13.06.2021 10:27 Ответить
 
 