14 пляжей столицы готовы к летнему сезону: 5 из них претендуют на "Голубой флаг", - КГГА
В Киеве к летнему сезону 2021 подготовили 14 пляжей. В Днепровском районе для киевлян будут работать 9 пляжей - "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга"; в Оболонском районе 2 пляжа - "Вербный", "Пуща-Водица"; в Деснянском районе 2 пляжа - "Черторой", "Троещина"; в Голосеевском районе - пляж "Галерная".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
Семь киевских пляжей по состоянию на 11 июня получили официальные паспорта "Вербный", "Пуща-Водица", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Троещина". Еще семь пляжей получат паспорта позже. Это вызвано погодными условиями: из-за ливней качество воды в водоемах может ухудшаться.
"Такая ситуация является типичной не только для Киева, но и для других городов", - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что в 2021 году девять пляжей представлены для получения международной экологической награды "Голубой флаг".
"Сейчас ожидается официальное решение международного жюри. В Программе "Голубой флаг" принимают участие следующие пляжи "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция"", - сообщили в пресс-службе КГГА.
Отличие "Голубой флаг" дается раз в год. Пляжи, которые его получили, вносятся в лист международной туристической организации, как рекомендуемые для посещения и соответствующие 33-ти критериям, касающимся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг.
Перед началом сезона штатные водолазы КП "Плесо" провели обследование дна акваторий всех пляжей. Целью таких водолазных спусков является выявление и устранение травмоопасных предметов, которые обычно приносит течением во время весенних паводков.
На пляжах обустроены 26 спасательных постов. Оперативные дежурные и спасательные подразделения находятся на постоянном дежурстве и готовы к реагированию. При этом, непосредственно на спасательных постах в пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжный патруль" (около 150 человек).
Лайфгарды осуществляют постоянное наблюдение за водой, а также совместно с органами Национальной полиции Украины следят за общественным порядком и безопасностью.
На пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" находятся кресла-амфибии для купания и работает персонал, чтобы помогать гражданам с инвалидностью.
В течение сезона в пределах пляжей регулярно будет проводиться очистка песка спецтехникой (6 единиц) производства США, Италии и Испании.
Информацию о статусе пляжей можно отслеживать по флагам, которые размещены на каждом муниципальном пляже столицы (зеленый - купание без ограничений, желтый - купаться не рекомендуется, красный - не купаться), а также на новом официальном сайте КП "Плесо" www.pleso.kyiv .ua
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль