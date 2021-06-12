Введение нового акциза на "зеленую" энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли, – американская EuroCape
Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний.
Об этом заявил исполнительный директор дочерней американской компании EuroCape Ukraine Михаил Чулков, информирует Цензор.НЕТ.
"Акцизный налог 3,2%, что по факту означает очередное снижение "зеленого" тарифа. Я не думаю, что наша финансовая модель это сможет пережить", - сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинского Энергетического Дня в Киеве 10 июня.
Он отметил, что помимо желания правительства обложить отрасль новым, не предусмотренным законном налогом, оно не выполняет свои обязательства по оплате уже произведенной из возобновляемых источников электроэнергии.
"Неустойчивые источники платежей по "зеленому" тарифу. Думаю, это ключевая проблема. Из-за этого практически невозможно привлекать новые инвестиции в отрасль, без понятного и устойчивого источника платежей за зеленую энергию", - добавил Чулков.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.
Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом. В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
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Зробимо мільярдні інвестиції у їхню економіку.
1.АЭС были построены при СССР (большая часть), в тарифе нет капитальных вложений на постройку новых блоков.
2. Тариф не включает в себя стоимость долгосрочной безопасной утилизации отработанного ядерного топлива
3. Отчисления в фонд снятия с эксплуатации атомных энергоблоков осуществляется по заниженным расчетам, которые потеряли свою актуальность.
4.Существующий тариф не позволяет в полной мере осуществлять мероприятия по безопасности(Чернобыль фигня)
Большинство наших энергоблоков необходимо выводить из эксплуатации уже через 10-15 лет.
Продлевать их эксплуатацию никто не разрешит, денег на модернизацию нет.
На постройку новых блоков нужно порядка 20 (скорее более ) млрд долларов. Таких денег нет и подавно, кредитовать такие проекты никто не будет, учитывая, что в Европе перестали кредитовать такую энергетику.
В свете изложенного себестоимость по рассчетам должна составлять 12-15 центов, кстати в Европах атомная энергия уже зачастую дороже зеленой.
СО2 жизненно необходим газ для всей Земли, его очень мало, всего 4 кг на квадратный метр поверхности, 96% парникового эффекта это вклад водяного пара в атмосфере
Это по вашему плохо?
Естественно чья то, у нас разве советский союз, где не было частной собственности?
Дорогая игрушка для нашей экономики сегодня?
Наверное потому что вчера для этого никто ничего не сделал. Ибо чтобы жить хорошо завтра, надо плотно работать сегодня.
Здебільшого все "зелене" та "екологічне" суперечить своїй суті бо німець на електрокарі дихає чистим повітрям, а там де виробляються акуми для його еко-тарантаса діти дохнуть від онкології.
Сонячними панельками ви не зможете покрити виробничі потреби, і тим паче оборонні.
Чому мы дурни бо бидни
Екологічність - це охайні, 100 раз проінспектовані, та свіжо побілені блоки ядєрок та тролейбуси-трамваї-метро на яких має кататися левова частка "городських", а електромобілі хіба що в якості таксі.Звісно ж циклом компактного зберігання та максимальної утилізації-переробки використанного ядєрного палива.
От це буде екологія.
А то шо в електро-тачилі:
тонна пластику який не буде=не може бути використанний повторно,
жутка хімія в акумах,
і просто недоцільне використання природних ресурсів у вигляді енергозатрат на добування руди та переплавку її у метал, і це все лише для того щоб пан фріц покатався на тачці і ***** її викинув через 5 років, враховуючи те що за статистикою авто на 4 пасажира 95% часу свого "життя" просто ***** стоїть на парковці
- То я навіть не знаю, про що ми тут говоримо?
Звичайно, необхідно викупляти "зелену енергію" по шаленим тарифам вимиваючи з бюджету гроші, щоб "інвестори" не дай Бог не збідніли(
" может привести к банкротству и дефолту отрасли"
" нарушения правительством своих обязательств " с каких пор меморандумы являются обязательствами, спросите в тех же США что они сказали про Будапештский МеморандумИсточник: https://censor.net/ru/n3271016
1) держать имидж и булки пока тариф не съест инфляция, ( + в программе заложено понижение тарифа.) но остаться страной, которая держит условия для инвесторов согласно программе.
2) пказать что те кто боится вкладывать сюда деньги правы, а кто вложил - лохообаны. Зато ахметке насрать с его 20% Но тогда не удивляйтесь почему я инвестирую все зарбаотанные деньги в сша и канаду.
То что проблема не в технологии а в том что коломойша обкрадает турбоатом , а инвест программу так вообще Порох подписывал, но вы давайте, срите в комментах без понимания условий программы и игроков, Ахметка и Коломойша нуждается в тупоголовых сторонниках изоляции страны.