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"Сидела на подоконнике, свесив ноги", - спасатели на Днепропетровщине сняли с окна 2-го этажа 5-летнюю девочку. ФОТО

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области спасли 5-летнюю девочку, которая сидела на подоконнике, свесив вниз ноги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщается, что 11 июня в 13:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение от представителей полиции о том, что на улице Парковой города Желтые Воды (Днепропетровская область) на подоконнике окна квартиры сидит маленькая девочка.

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На место немедленно были направлены сотрудники дежурного отделения тридцать девятой государственной пожарно-спасательной части, которые по прибытию установили, что на подоконнике 2-го этажа 3-этажного жилого дома сидит девочка.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на уровень 2-го этажа и сняли ребенка. Как выяснилось, в закрытой квартире 5-летняя девочка находилась одна.

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Сидела на подоконнике, свесив ноги, - спасатели на Днепропетровщине сняли с окна 2-го этажа 5-летнюю девочку 01

дети (6465) ГСЧС (4944) Днепропетровская область (3830)


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Топ комментарии
+13
Жах. В такому віці дитина вже має розуміти, що таке небезпека.
Слава Богу, що все добре закінчилось.
Рятівники молодці.
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12.06.2021 13:29
+9
никогда нельзя оставлять малолетнего ребёнка одного дома... это правило
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12.06.2021 13:25
+5
я в детстве также сидел на 3-м этаже пока родители не узнали и не вломили изды
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12.06.2021 13:30
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"Сидела на подоконнике, свесив ноги", - спасатели на Депропетровщине сняли с окна 2-го этажа 5-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 7952
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12.06.2021 13:24 Ответить
никогда нельзя оставлять малолетнего ребёнка одного дома... это правило
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12.06.2021 13:25 Ответить
Жах. В такому віці дитина вже має розуміти, що таке небезпека.
Слава Богу, що все добре закінчилось.
Рятівники молодці.
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12.06.2021 13:29 Ответить
я в детстве также сидел на 3-м этаже пока родители не узнали и не вломили изды
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12.06.2021 13:30 Ответить
Правильно зробили. По суті, вони врятували ваше майбутнє.
Мені достатньо було побачити лозинку в батьківських руках, щоб зрозуміти, що напорола, щось серйозне.
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12.06.2021 13:48 Ответить
а я лет в 5 все 220 пробовал из розетки с помощью алюминиевых проводов. Внушение родителей не потребовалась.
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12.06.2021 14:27 Ответить
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12.06.2021 15:21 Ответить
А я так від 220 вольт і не повернувся до нормального життя: пішов у електрики.
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12.06.2021 21:00 Ответить
зара лозинку неможна , розумники придумали ювенальну полицию , а Соломон говорил - Не жалей розги для сына твоего иначе потом пожалеешь.
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12.06.2021 15:00 Ответить
детей воспитывают своим примером
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14.06.2021 15:17 Ответить
Боже, який жах! Дякую всім, крім батьків.
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12.06.2021 13:59 Ответить
Я з товаришами в дитинстві для розваги стрибав з другого повeрху. Ніхто травм нe отримав.
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12.06.2021 14:36 Ответить
Респект рятувальникам! Але як могли батьки залишити таку маленьку дитинку саму у квартирі із відчиненим вікном? Потрібно відповідним службам "всавити їм добрячого пістона",щоби запм"ятали на все життя!
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12.06.2021 20:31 Ответить
Я спочатку подумав, що зняли одним пострілом.
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12.06.2021 21:01 Ответить
 
 