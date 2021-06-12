"Сидела на подоконнике, свесив ноги", - спасатели на Днепропетровщине сняли с окна 2-го этажа 5-летнюю девочку. ФОТО
Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области спасли 5-летнюю девочку, которая сидела на подоконнике, свесив вниз ноги.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщается, что 11 июня в 13:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение от представителей полиции о том, что на улице Парковой города Желтые Воды (Днепропетровская область) на подоконнике окна квартиры сидит маленькая девочка.
На место немедленно были направлены сотрудники дежурного отделения тридцать девятой государственной пожарно-спасательной части, которые по прибытию установили, что на подоконнике 2-го этажа 3-этажного жилого дома сидит девочка.
Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на уровень 2-го этажа и сняли ребенка. Как выяснилось, в закрытой квартире 5-летняя девочка находилась одна.
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Слава Богу, що все добре закінчилось.
Рятівники молодці.
Мені достатньо було побачити лозинку в батьківських руках, щоб зрозуміти, що напорола, щось серйозне.