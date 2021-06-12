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Рудик о Притуле: "Можем пожелать ему успеха в стремлении возглавить хоть что-то"

Рудик о Притуле:

Председатель партии "Голос" Кира Рудик прокомментировала выход Сергея Притулы из политсилы, отметив, что он, находясь в рядах партии, не мог окончательно определиться с тем, чем именно хочет заниматься.

Кроме того, действия Притулы, по словам Рудик, в последнее время были несколько "неорганизованными".

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще несколько недель назад мы слышали, что Сергей хочет возглавить партию, а несколько дней назад он сделал заявление, что покидает партию. А до этого у него были заявления, что он хочет возглавить киевский центр, а до этого говорил, что хочет возглавить фракцию в Киевсовете. А еще до этого он хотел создать партию Сергея Притулы, а еще до этого он хотел уйти из политики. Поэтому я искренне желаю, чтобы он наконец определился с тем, что он хочет делать, и мы можем пожелать ему только успеха в стремлении возглавить хоть что-то", - сказала Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"

Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики и не исключает создание своего политического проекта.

Притула Сергей (84) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+24
Без Притулы и Вакарчука эта свиноматка никогда бы не стала депутатом. Но она отьелась и забыла об этом.
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12.06.2021 13:56
+23
хто згадае про ото "рудик" через 3 роки ....- ніхто ...
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12.06.2021 13:51
+17
Цікаво скільки б набрав голос на виборах без авторитету Притули )))))
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12.06.2021 13:52
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Бгг, жабогадюкинг
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12.06.2021 13:47 Ответить
Побажаємо Голосу олігархів повторити судьбу Народного фронту мільярдера Яценюка і безславно зникнути назавжди!
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12.06.2021 14:18 Ответить
Бодай чимось нагадати лохторату про своє існування !!!)))
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12.06.2021 13:48 Ответить
хто згадае про ото "рудик" через 3 роки ....- ніхто ...
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12.06.2021 13:51 Ответить
Я ее вообще не знал до этого заявления. А теперь еще и убедился что ничего не потерял выслушав ее бред.
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12.06.2021 13:55 Ответить
Прочитав в свіжих рейтингах про зростаючий рейтинг Рудик і довго гуглив хто це
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12.06.2021 13:55 Ответить
аналогічно - і тільки після того як продали перспективний стартап Амазону за лярд зЄлені....- одразу все стало на свої місця ...- бабло соросове рулить ...
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12.06.2021 15:48 Ответить
А це хто шо за чучундра
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12.06.2021 20:22 Ответить
Та ви задовбали..
Щойно опинитесь при владі - одразу срач починаєте
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12.06.2021 13:52 Ответить
Они не при власти. Они делят уменьшающийся пирог от Пинчука. "Патриоты" твою дивизию ....
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12.06.2021 14:04 Ответить
в парламенті - чим не при владі..
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12.06.2021 14:05 Ответить
Так Притула и не стал депутатом. Он пролетел везде.
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12.06.2021 14:11 Ответить
Я знаю. Але що там твориться..
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12.06.2021 14:16 Ответить
Цікаво скільки б набрав голос на виборах без авторитету Притули )))))
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12.06.2021 13:52 Ответить
А у этого шута с "Логики" еще остался авторитет?
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12.06.2021 14:05 Ответить
Да
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12.06.2021 14:37 Ответить
Это да того как он взял деньги за весь сезон рашенской франшизы или уже после того?
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12.06.2021 14:41 Ответить
Без Притулы и Вакарчука эта свиноматка никогда бы не стала депутатом. Но она отьелась и забыла об этом.
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12.06.2021 13:56 Ответить
Ага...раздробили проевропейские силы и оба пОциента слились в закат! А как быть с заявлением про "интеграцию" ЕС в Голос? Та и вообще, парень он не плохой (наверное), но уж очень любит он, то ли кеш, то ли себя любимого...но уж точно не страну!
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12.06.2021 14:19 Ответить
Це точно, коли вона дає інтервью то нагадує мені Голохвастова з фільму " За давома зайцями"
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12.06.2021 15:24 Ответить
Спрос на клоунов падает. Причём независимо от их цвета.
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12.06.2021 13:58 Ответить
На жаль,досвід минулих років ,свідчить про зворотнє,плебс бажає видовищ!!!)))
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12.06.2021 14:05 Ответить
Плебс не міняється протягом тисячоліть.
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12.06.2021 14:39 Ответить
Страшная женщина, обделенная мужским вниманием. Не дай бог, такая добьется успехов политике, это потенциальный диктатор уровня путлера или лукашенко
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12.06.2021 14:03 Ответить
Гірше! Бо в ***** чи Таргана ПМС не стається - з усіма наслідками (але це неточно ).
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12.06.2021 14:38 Ответить
решил посмотреть кто же такая эта Кира Рудык
Оказалось, какая-то колхозница
Рудик о Притуле: "Можем пожелать ему успеха в стремлении возглавить хоть что-то" - Цензор.НЕТ 445
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12.06.2021 14:33 Ответить
Рудык не рядовая колхозница, она бригадир доярок в колхозе "40 років без урожаю", отмечена переходящим вымпелом.
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12.06.2021 14:53 Ответить
Не треба ображати колгоспників у них інтелект на багато вищий
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12.06.2021 15:25 Ответить
От дивлюся на кирурурурудик, і згадуються давні, ще совкові часи. Коли розливне пиво, добряче розведене водою з обов'язковим додаванням прального порошку (щоб пінилось) продавали отакі цьоцьохи.
...Вивезли дівку з села, а село з дівки - забули.
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12.06.2021 14:35 Ответить
Нє, краще Серьога, ніж то кіро довстожопе! Він, хочаб, на відміну від гнусявого зельцмана, є Українець. Армії допомагає. Може без папірця та кварталівських сцынарієв щось від себе назвіздіти. Ну і зовні - нє лох і потерпілий якийсь. Карочє, кіра, прямуй до сортіра!))) Хоча, я все одно за Пороха, бо в хаті має бути чоловік, а не дебіл з кривого рогу!
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12.06.2021 14:38 Ответить
ще раз за вакарчука проголосуйте,батько його міністр а посаду ректора львівсько тримав під себе,вакарчук виріс на корупційному молоці який він може бути? це він ту мерзоту привів яку і так ніхто незнає і знати не буде...
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12.06.2021 14:40 Ответить
Эта Фрося тоже супер-лидер, судя ее внешнему виду
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12.06.2021 14:45 Ответить
Не знаю, что возглавит Притула, я поклонник не попсы а хард рока, а вот Кира Рудык после своей каденции вернется в родное село на должность бригадира оводчеводческой бригады.
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12.06.2021 14:56 Ответить
Вип*эмо куме за Киру Рудик!
-Щось забагато Ру.Краще за Рики тики тави який знищiв кубло змей!
-О о о куме,що вам вже теща зробила?
-Та поки нiчого.Але ж вона,як не робе,то плануэ куме.
-Ну тодi, За зiрвани планы наших недоброжелателей!
Рудик про Притулу: "Можемо побажати йому успіху в прагненні очолити хоч щось" - Цензор.НЕТ 8977
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12.06.2021 15:02 Ответить
в голосі все просто. Пройшли в парламент, партія отримала гроші, рудик була казначеєм. НАПК перевірило фінанси, Співак пішов, рудик кинулась до павліна-спасай. вовк поміг, НАПК відстало, члени потребували ревізії фінансів, рудик їх послала, притулу послала, бо місіс Попінс не дав розгулятись. а це кадр павліна
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12.06.2021 15:17 Ответить
Притула помогает армии и работает на Независимость Украины много лет, а кто такая Рудык? Плюнуть и растереть!
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12.06.2021 15:22 Ответить
Повідбивалися доярки від Славка. Он, навіть, власна..
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12.06.2021 15:27 Ответить
Всем известно кто стоит за Голосом. Меньший гниляк чем другие партии, но с потенциалом стать таким же гниляком,что и происходит
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12.06.2021 15:39 Ответить
Ця Фрося Рудик чудово вписалася б до слуг уродів.
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12.06.2021 15:43 Ответить
Так она и была координатором между "Голосом" и "СН" на выборах

Рудик про Притулу: "Можемо побажати йому успіху в прагненні очолити хоч щось" - Цензор.НЕТ 9453
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12.06.2021 16:48 Ответить
Ну да. Что-то Притула начал тупить слегка. Шибануло в политику чувачка. Нафига оно тебе, Сирожа! Ты отличный шоумен. Офигенный волонтер! Тебе есть чем гордиться. Тебя знают, ценят и уважают. А залезешь в эту грязь - с говном смешают твои же фаны и забудутся все твои былые заслуги, почет и уважение. Не лезь ты туда! Не нужно оно тебе!
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12.06.2021 16:37 Ответить
Кира Рудык - яркий пример, почему инвалидов нельзя допускать к принятию решений
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12.06.2021 18:55 Ответить
После этого высказывания, зеркало в спальне рудик три часа мироточило.
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12.06.2021 19:11 Ответить
шо за шмара ?
а где ублюдочный сцявик ?
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12.06.2021 23:03 Ответить
 
 