Рудик о Притуле: "Можем пожелать ему успеха в стремлении возглавить хоть что-то"
Председатель партии "Голос" Кира Рудик прокомментировала выход Сергея Притулы из политсилы, отметив, что он, находясь в рядах партии, не мог окончательно определиться с тем, чем именно хочет заниматься.
Кроме того, действия Притулы, по словам Рудик, в последнее время были несколько "неорганизованными".
Об этом она заявила в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще несколько недель назад мы слышали, что Сергей хочет возглавить партию, а несколько дней назад он сделал заявление, что покидает партию. А до этого у него были заявления, что он хочет возглавить киевский центр, а до этого говорил, что хочет возглавить фракцию в Киевсовете. А еще до этого он хотел создать партию Сергея Притулы, а еще до этого он хотел уйти из политики. Поэтому я искренне желаю, чтобы он наконец определился с тем, что он хочет делать, и мы можем пожелать ему только успеха в стремлении возглавить хоть что-то", - сказала Рудик.
Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики и не исключает создание своего политического проекта.
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