За сутки от коронавируса в Киеве умерли три человека, выздоровели - 1 955, выявлено 215 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 215 больных коронавирусом. Умерли три человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"215 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5 147 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 210 735", - сообщил Кличко.

Заболела 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 73 человека в возрасте от 24 до 82 лет. А также 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом, а также 22 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 1 955 человек. В целом коронавирус преодолел 194 931 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 42, в Дарницком - 35 и в Оболонском районе - 34 случая", - отметил Кличко.

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