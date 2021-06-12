Я просто "выжимал" из европейцев План действий по визовой либерализации, - Порошенко

В годовщину предоставления Украине безвизового режима с ЕС пятый президент Петр Порошенко рассказал о событиях, которые предшествовали этой чрезвычайной победе Украины. Во время телемарафона в эфире Прямого, 5-го канала и Эспрессо Порошенко признался, что буквально "выжимал" из лидеров Евросоюза План действий по визовой либерализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу "Европейской солидарности".

"В 2015-2016 годах во время саммитов Украина-ЕС я просто "выжимал" из наших партнеров позицию - дайте План действий по визовой либерализации. Сначала было 80 пунктов, затем 92. И я подошел к большому другу Украины Жан-Клоду Юнкеру и большому другу Украины Дональду Туску и сказал: напишите все, что вы считаете нужным, начиная от безопасности паспортов и заканчивая безопасностью движения, начиная от соблюдения тайны на передачу информации и заканчивая верховенством права и реформы гражданских прав и свобод. Запишите, но больше не увеличивайте", - вспоминает Порошенко.

Он также напомнил, что было много критики относительно сроков безвиза, однако пятый президент делал это сознательно.

"Эти сроки позволяли мне требовать у ЕС, у лидеров государств-членов ЕС:" я, президент страны, уже пообещал на базе договоренности с вами, не из воздуха, что мы это получим".

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Порошенко также рассказал, что Россия еще с 2010 года препятствовала попыткам Украины договориться о безвизовом режиме с ЕС.

"Путин постоянно ходил с 2010 года и просил, чтобы ни в коем случае Украина не получила безвиз без России. И все время, что я был министром (иностранных дел), мы четко говорили: мы безвиз будем получать сами, мы не будем ни от кого зависеть", - отмечает Порошенко.

"Для меня это был вопрос жизни и смерти. Знаете, какой процент украинцев поддерживал членство в НАТО в 2014 году? 16%. Вы знаете, какой процент украинцев готов был поддерживать членство в ЕС? 32%. И для того, чтобы убедить украинцев, потому что без поддержки людей ты ничего не сделаешь, надо было, чтобы они поехали и сами увидели", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"И когда они говорили "безвиз на хлеб не намажешь", безвиз - это только для 5 тыс. состоятельных граждан, чтобы они ездили, а мы будем и дальше сидеть - нет! Лоукосты, билеты по 20, 30, 40 евро туда и обратно. И Братислава или Вена становятся не заоблачной мечтой, это абсолютно реальной. А когда они уже вернулись, их не надо было агитировать за ЕС, они становились украиноботамы и европаботамы. И никто их уже не убедит", - считает Порошенко.

"Только недалекие люди могут считать, что программа реализации безвиза, четкий план действий по визовой либерализации, это пиар-акция Порошенко. Это - возвращение Украины в семью европейских народов", - резюмировал пятый президент