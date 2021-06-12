Я просто "выжимал" из европейцев План действий по визовой либерализации, - Порошенко
В годовщину предоставления Украине безвизового режима с ЕС пятый президент Петр Порошенко рассказал о событиях, которые предшествовали этой чрезвычайной победе Украины. Во время телемарафона в эфире Прямого, 5-го канала и Эспрессо Порошенко признался, что буквально "выжимал" из лидеров Евросоюза План действий по визовой либерализации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу "Европейской солидарности".
"В 2015-2016 годах во время саммитов Украина-ЕС я просто "выжимал" из наших партнеров позицию - дайте План действий по визовой либерализации. Сначала было 80 пунктов, затем 92. И я подошел к большому другу Украины Жан-Клоду Юнкеру и большому другу Украины Дональду Туску и сказал: напишите все, что вы считаете нужным, начиная от безопасности паспортов и заканчивая безопасностью движения, начиная от соблюдения тайны на передачу информации и заканчивая верховенством права и реформы гражданских прав и свобод. Запишите, но больше не увеличивайте", - вспоминает Порошенко.
Он также напомнил, что было много критики относительно сроков безвиза, однако пятый президент делал это сознательно.
"Эти сроки позволяли мне требовать у ЕС, у лидеров государств-членов ЕС:" я, президент страны, уже пообещал на базе договоренности с вами, не из воздуха, что мы это получим".
Порошенко также рассказал, что Россия еще с 2010 года препятствовала попыткам Украины договориться о безвизовом режиме с ЕС.
"Путин постоянно ходил с 2010 года и просил, чтобы ни в коем случае Украина не получила безвиз без России. И все время, что я был министром (иностранных дел), мы четко говорили: мы безвиз будем получать сами, мы не будем ни от кого зависеть", - отмечает Порошенко.
"Для меня это был вопрос жизни и смерти. Знаете, какой процент украинцев поддерживал членство в НАТО в 2014 году? 16%. Вы знаете, какой процент украинцев готов был поддерживать членство в ЕС? 32%. И для того, чтобы убедить украинцев, потому что без поддержки людей ты ничего не сделаешь, надо было, чтобы они поехали и сами увидели", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"И когда они говорили "безвиз на хлеб не намажешь", безвиз - это только для 5 тыс. состоятельных граждан, чтобы они ездили, а мы будем и дальше сидеть - нет! Лоукосты, билеты по 20, 30, 40 евро туда и обратно. И Братислава или Вена становятся не заоблачной мечтой, это абсолютно реальной. А когда они уже вернулись, их не надо было агитировать за ЕС, они становились украиноботамы и европаботамы. И никто их уже не убедит", - считает Порошенко.
"Только недалекие люди могут считать, что программа реализации безвиза, четкий план действий по визовой либерализации, это пиар-акция Порошенко. Это - возвращение Украины в семью европейских народов", - резюмировал пятый президент
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....И мы пахали ....(Порошенко)
Петрушкины сектанты уверены что это именно их любимый барин получил безвиз , ассоциацию с ЕС , возглавлял протесты на Майдане , лично метал камни в омон ,лично вел в атаку войска в Славянске , изгонял петуховича , останавливал орду х.йла на дальних подступах , превращал сою в чистый шоколад , а самую бедную страну Европы одним своим жадным взглядом в країну ЙОГО мрій
А ,,нарид,, потом взял и выбрал себе 95 квартал , потому что видите ли 73% не нравятся патужные чоколядные рехформы их святого олигарха а нравятся комедийные сериалы по телеку .
И ведь он не один там какой-то вопросик порешал, он же комплексом со всем справлялся.
Армия в тапках на войну идёт, через какое-то время - самые лучшие образцы формы на бойцах.
Не позвали на саммит? Так он сам прилетел, без приглашения, ещё и санкций добился. Никаких соплей зелёных.
А это чмо ЗЕлёное сидит пузыри из носа пускает и жалуется.
Томос там что, на блюдечке с голубой каёмочкой лежал? Просто поехал и привёз?
Там кацапы из шкур лезли - настолько сильным было противодействие. А дядька Порох как сквозь стену прошёл, с Томосом вернулся, у кацапни пердаки в хламину разорвало.
Зелене чмо кроме "термоса", даже подсосать своим братушкам не смог.
И таких примеров ведь ещё много. Никто не верил, а он просто шёл к цели, как танк.
Я знаете, о чем подумал? Вся вот эта птшня, которая сейчас пытается ему противодействовать, они же просто веники сортирные, по сравнению с проблемами которые он решал в 2014-19, да и сейчас решает.
Они борятся, пыжатся, потеют, а у него рейтинги в росте. Да, медленнее чем хотелось бы. Если учесть что он почти не напрягается, по сравнению с президенским сроком, когда он на глазах стал седым, то сейчас он отдыхает. А ведь ему жизненно необходим был такой период.
Посмотрите, как помолодел. А рейтинг в гору прёт так что у птшни маски расплавляются и стекают как макияж.
Ему реально второй президентский тогда сложно было бы вытянуть. Ему нужно было силы восстановить, батареи подзарядить. Человек с диабетом, я вообще не понимаю как он выдержал 5 лет.
Я, если честно, не понимаю как он умудряется сейчас жить в таком темпе и выглядеть в разы лучше, чем 43 летняя ЗЕсрань, которая только и делает, что отдыхает за державные деньги.
У них там машина пропаганды уже закипела от перегрева, вот-вот заклинит, а рейтинги Пороха не падают.
Не, этого человека никто не остановит. Тем более - эти зелёные блохи.
Его свнпсы кремлёвские не смогли остановить. А клоунов он даже не заметит. Вот увидите.
Просто не паникуйте.
Главное - успевать ему патроны подавать.
Арсен Зекиров
Это правда. Так "выжимал", что Панама по швам трещала