Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 15 июня, примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", который будет проходить в Киеве 14-16 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в программе мероприятия, открытие всеукраинского Форума "Украина 30. Экономика без олигархов " запланировано на понедельник, 14 июня, с участия премьера Дениса Шмыгаля в 10:30.

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Во вторник, 15 июня, в 10:30 выступит президент Владимир Зеленский, в 10:40 – премьер-министр Шмыгаль.

В среду, 16 июня, третий день Форума глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко.