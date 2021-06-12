Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 15 июня, примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", который будет проходить в Киеве 14-16 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается в программе мероприятия, открытие всеукраинского Форума "Украина 30. Экономика без олигархов " запланировано на понедельник, 14 июня, с участия премьера Дениса Шмыгаля в 10:30.
Во вторник, 15 июня, в 10:30 выступит президент Владимир Зеленский, в 10:40 – премьер-министр Шмыгаль.
В среду, 16 июня, третий день Форума глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко.
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Быстро они с ними покончили.
Следующий шаг - Политика без олигархов.
Или коронный номер на рояле?
"Украина 30. Экономика без олигархов"
всі 30 років українська економіка саме й була олігархічною
І ШО ? А...а... Сперважливі люди збирались до Вашингтону, але там показали їх реальне місце - за картярським столом , а вони вірять, що америкосам зараз можна впарити все,що тільки захочеш. А їм взад по Станіславському І ШО А..А..
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.