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Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"

Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 15 июня, примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", который будет проходить в Киеве 14-16 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в программе мероприятия, открытие всеукраинского Форума "Украина 30. Экономика без олигархов " запланировано на понедельник, 14 июня, с участия премьера Дениса Шмыгаля в 10:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, если не найдет поддержки в парламенте, - Зеленский

Во вторник, 15 июня, в 10:30 выступит президент Владимир Зеленский, в 10:40 – премьер-министр Шмыгаль.

В среду, 16 июня, третий день Форума глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко.

Зеленский (20196) олигарх (1027) Форум (179) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+13
Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" - Цензор.НЕТ 5936
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12.06.2021 14:12
+12
Видовище кремлівського лялькового балагана триває ,запасаємося попкорном !!!)))
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12.06.2021 14:11
+9
Порох не олигарх. Ну что взять с пупого зебильного ватника. Для него все кто имеют больше 1 киоска уже алигархи!
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12.06.2021 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Видовище кремлівського лялькового балагана триває ,запасаємося попкорном !!!)))
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12.06.2021 14:11 Ответить
На ПРЯМОМ будет прямая трансляция.
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12.06.2021 14:15 Ответить
Я не споживаю локшину і ТБ не дивлюсь,це шкідливо для психіки !!!)))
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12.06.2021 14:18 Ответить
Зеленский устраивает форумы -цирки, для отвлечения внимания людей от начала разбазаривания земли, от нежелания провести референдум по земле, от зашкаливающих тарифов,от судебного и полицейского беспредела, от коррупции и преступниках начиная с той же Рады, а олигархи не садятся в тюрьмы, сидят во власти, бесчинствуют в стране, лезут в политику, подкупают власть и держат ее на коротком поводке, заставляют принимать законы под себя. Для этого посадили в президенты зеленого клоуна? Для того, чтобы он снял контроль за тарифами? Для того, чтобы разрешал олигархам продавать агрессру титан для его вооружения, которое убивает украинцев? Для того, чтобы олигархи платили мизерные налоги и имели налоговые амнистии? Для них пыхтит зеленый маленький клоун?
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12.06.2021 15:08 Ответить
каких тебе ещё реформ не хватает плять ...? - ты же ВАЗеленского и выбрала...!
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12.06.2021 15:42 Ответить
Не тыкай , брехливый бот, я с тобой коров не пасла, веди себя прилично, бедолага, брешешь тут за копейки который год, нищеброд голодный. Тьфу!
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12.06.2021 20:53 Ответить
иди паси коров кухарка - я то точно не пас их...!
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12.06.2021 22:22 Ответить
Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" - Цензор.НЕТ 5936
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12.06.2021 14:12 Ответить
и без журналистов что б вопросы щипетильные не задавали
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12.06.2021 14:13 Ответить
Шо? Уже?
Быстро они с ними покончили.
Следующий шаг - Политика без олигархов.
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12.06.2021 14:14 Ответить
заживем, прошлый президент вообще то олигарх
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12.06.2021 14:19 Ответить
Порох не олигарх. Ну что взять с пупого зебильного ватника. Для него все кто имеют больше 1 киоска уже алигархи!
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12.06.2021 14:21 Ответить
если и олигарх, дай Бог побольше нам таких олигархов.
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12.06.2021 14:23 Ответить
Просто есть понятие олигарха и крупного бизнесмена. Олигарх это ток тко использует власть для получения преференций для своего бизнеса. Вот про Пороха я не слышал что-бы его конфеты государство субсидировали!
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12.06.2021 14:26 Ответить
Екскурс в історію-Мазепа,яскравий приклад українського олігарха !!!)))
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12.06.2021 14:28 Ответить
дай ему Бог здоровья и поскорее прибить зеленую падаль.
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12.06.2021 14:22 Ответить
Шо, уже олигархат разромлен и напальйон крыварогскай одержал величайшую пАбеду????! *************** ПОЦ совсем свои скудные мозги растерял!!!!!
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12.06.2021 14:19 Ответить
Во сейчас в ветку налетят толпы зебилья и ваты! Хай скавучить злобний ворог! ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕ ПОРОХ!
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12.06.2021 14:20 Ответить
именно так!
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12.06.2021 14:22 Ответить
Без трусов будет прыгать по эстраде?
Или коронный номер на рояле?
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12.06.2021 14:21 Ответить
форум проплатять олігархи?
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12.06.2021 14:24 Ответить
А хто за дівчинку платить ,той її і танцює !!!)))
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12.06.2021 14:29 Ответить
Украина после зе-мародеров будет без олигархов, без заводов, без людей и без земли:
Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" - Цензор.НЕТ 8924
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12.06.2021 14:29 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ !!!
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12.06.2021 14:38 Ответить
Экономика должна быть выстроена на открытии рынков мировых для Украины и экспорта туда Украинской продукции! Порты должны быть построенные гигантские контейнеровозы должны быть забиты и беспрерывный экспорт должен идти всего! И сырья и готовой продукции! Чем больше будет экспорт, тем богаче будет Украина!
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12.06.2021 14:40 Ответить
я не верю Зеленскому по олигархам от слова совсем! А ложь став явной для народа, станет приговором для Зеленского!
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12.06.2021 14:42 Ответить
Один - ручной през Бени, другой - ручной премьер Ахметки, решили поговорить о борьбе с олигархами. Пчелы про́тив меда
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12.06.2021 14:44 Ответить
+100500
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12.06.2021 19:02 Ответить
Цирк на дроті. Олігархи проти олігархів.
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12.06.2021 14:56 Ответить
Самое смешное, что по канонам зебилья, зелупу тоже можно записать в олигархи. Хотя я забыл, в голове у картавого черта, олигарх в Украине только один - порошенко. А каломойше, который за прошлый год украл минимум миллиард баксов у украинцев - честный бизнесмен. Как и рыжая тварь - ахметов, прибарахлившаяся при зелупе на 5 лярдов.
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12.06.2021 14:58 Ответить
прип.здент у якого в сраці рука коломойського разом з міністром у якого х.й ахмєтова в роті будуть щось там віщати про "країну без олігархів".
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12.06.2021 15:06 Ответить
черти вы покупаете газ по 3 гривны. так продавайте народу по 3,60 с наценкой 20%.
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12.06.2021 15:23 Ответить
Лопату візьми побільше. До вагнергейта ще є трохи часу, кидай, кидай(((
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12.06.2021 15:37 Ответить
всеукраинская "зе клоунада" от преза- комика продолжается
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12.06.2021 15:48 Ответить
На моє переконання Вальдемару потрібно вивчити Конституцію України і перестати курити коноплю і нюхати порошок.
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12.06.2021 15:54 Ответить
як цей дурник вже набрид.
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12.06.2021 15:55 Ответить
Він остоπ3#ів ще в квні
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12.06.2021 16:11 Ответить
Ну козєля рищикує. нарід може його разів 5 обирати. Міняючи з ківою. По прикладу кацапів. Тому лайфхак для шмапклі - до 2100 року звести в могилу всіх олігарзів, яких знає нарід. Гонорар за лайфхак прошу перерахувати на Тау Кіта 4-ту планету. В гривнях.
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12.06.2021 16:09 Ответить
Боже! Нащо той форум?! Нащо там шмигаль із зельцманом?! Поверніть мені Україну, а нє вот ето вот всьо!
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12.06.2021 16:22 Ответить
Увурен, что за время прибывания у власти зеля и шмыга так нажились, что их можно смело отнести к олигархам. Т.е. форум "Украина без зели и шмыги"!!! Эта тема давно напрашивается.
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12.06.2021 16:31 Ответить
Украина без клоуна наркомана дезертира
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12.06.2021 17:33 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-12-06-21.html Несмотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере $5млрд. , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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12.06.2021 17:39 Ответить
корпоратив Клоунів олігархів

"Украина 30. Экономика без олигархов"

всі 30 років українська економіка саме й була олігархічною
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12.06.2021 17:45 Ответить
2 дебила- это сила . Особенно с рукой в анусе от ахметки и коломы. Антиолигархисты 😁😁😁
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12.06.2021 17:55 Ответить
Краще провів би форум - "ОП без наркотиків!"
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12.06.2021 18:19 Ответить
Бывший топ-менеджер олигарха Ахметова Шмыгаль примет участие в форуме "Экономика без олигархов".
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12.06.2021 19:02 Ответить
с шестёркой Коломойского ЗЕ.
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12.06.2021 19:03 Ответить
я думаю, що цей весь цирк налаштований на американські вуха. Все розписано, розмальовано в кольорі, сформована президія, громи і блискавки погоджені, підібрані статисти, заготовлені пресрелізи, а поводирі внесли останні правки, підключені видатні блогери. Отже, все на мазі. Через тиждень запланована доповідь про хід виконання заходів (так звані заходи на заходи).
І ШО ? А...а... Сперважливі люди збирались до Вашингтону, але там показали їх реальне місце - за картярським столом , а вони вірять, що америкосам зараз можна впарити все,що тільки захочеш. А їм взад по Станіславському І ШО А..А..
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12.06.2021 20:30 Ответить
‎12.‎06.‎2021

Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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13.06.2021 06:09 Ответить
Это прикол кокс прилетел шмыгаль на посту фин директора львовского авбусного довел до бббанкротства
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13.06.2021 07:10 Ответить
 
 