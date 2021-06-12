Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной
Украина не беспокоится о предстоящих переговорах президента США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Принципиальная позиция - не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за спиной Украины.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он назвал "закомплексованным бредом" формулировку "никаких разговоров об Украине без Украины".
"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: "Никаких договоренностей об Украине без Украины", - отметил Кулеба.
По его словам, это две принципиально разные концепции.
"Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине за нашей спиной без нас. И это совершенно жесткая и принципиальная позиция", - сказал министр.
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что теперь стонешь...?
да вы уже допустили и ПАСЕ восстановила рашку в правах и НАТО уже ныкается от вас и Байден уже жалеет что переговорил с напольёном, перебрехавшим потом всё шо можно и не следовало б )))
они не допустят)))) кто вас спросит таких пафосно беспомощных звездунов
Эта команда такого задания перед собой не ставила.
Все претензии - к предшественнникам. Это они о таком болтали.
Хотя, это они нас за таких дебилов держат, позволяя себе такие высказывания...
ЗЕ ***** наваляет? ЗЕ Байдену наваляет?
Нет. ЗЕ утрется и будет просить денег. И заглотнет у того, кто их ему даст.