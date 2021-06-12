Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной

Украина не беспокоится о предстоящих переговорах президента США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Принципиальная позиция - не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за спиной Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он назвал "закомплексованным бредом" формулировку "никаких разговоров об Украине без Украины".

"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: "Никаких договоренностей об Украине без Украины", - отметил Кулеба.

По его словам, это две принципиально разные концепции.

"Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине за нашей спиной без нас. И это совершенно жесткая и принципиальная позиция", - сказал министр.

Читайте также: Угроза военной операции России против Украины остается, - Кулеба