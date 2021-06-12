После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита, но это "абсолютно не говорит" о невысоких ожиданиях от их встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

По словам Пескова, отдельная пресс-конференция — "это практика американской стороны". Он уточнил, что после саммита Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ.

Российский и американский президенты встретятся в Женеве 16 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом