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После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков

После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита, но это "абсолютно не говорит" о невысоких ожиданиях от их встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

По словам Пескова, отдельная пресс-конференция — "это практика американской стороны". Он уточнил, что после саммита Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ.

Российский и американский президенты встретятся в Женеве 16 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом

Автор: 

Байден (2785) Песков (1853) путин (31197) Женева (80)


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Топ комментарии
+10
Кто ещё прочитал: https://censor.net/ru/news/3271031/posle_sammita_s_bayidenom_putin_samostoyatelno_poobschaetsya_s_kremlevskim_pulom_i_drugimi_smi_peskov... ?
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12.06.2021 15:22
+9
C кремлевским пуйлом? Это сам с собой?
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12.06.2021 15:14
+7
***** расскажет мудазвону и сливным бачкам ,как он опять всех переиграл :********* это полнейший дурдом при чём управляют им не врачи а самые отъявленные психи ..
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12.06.2021 15:06
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***** расскажет мудазвону и сливным бачкам ,как он опять всех переиграл ******** это полнейший дурдом при чём управляют им не врачи а самые отъявленные психи ..
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12.06.2021 15:06 Ответить
отдельно врать удобнее
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12.06.2021 15:13 Ответить
будет грузить о великой рашке и пу

у нас свое малюсенькое ЗЕльоное "пу" такое-же - знаем, проходили !
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12.06.2021 16:32 Ответить
C кремлевским пуйлом? Это сам с собой?
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12.06.2021 15:14 Ответить
Кто ещё прочитал: https://censor.net/ru/news/3271031/posle_sammita_s_bayidenom_putin_samostoyatelno_poobschaetsya_s_kremlevskim_pulom_i_drugimi_smi_peskov... ?
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12.06.2021 15:22 Ответить
с чувством глубокого самоудовлетворения
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12.06.2021 17:39 Ответить
После общения с ****** пообщаются с пуйлом.
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12.06.2021 18:47 Ответить
С другими СМИ? Кому он нужен кроме своих журнашлюх?
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12.06.2021 15:24 Ответить
а это значит , что уже сегодня ясно Байден с гопником с питерской подворотни не желает лишний раз даже рядом стоять.и ни о чем они не договорятся.как бы холодная фаза войны не переросла в горячую. А центр огня будет скорее всего Украина.
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12.06.2021 15:26 Ответить
ша за пул???... подтанцовкой пуйла..так и пиши!, писькин!))
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12.06.2021 15:32 Ответить
Alex
@Alex99347486Встреча выпускников Ленинградской школы КГБ.
После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков - Цензор.НЕТ 466
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12.06.2021 15:34 Ответить
Наврет с три короба
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12.06.2021 15:48 Ответить
"Пулом" написано неправильно-пропущена "й" после "у".После исправления фраза звучала бы так:"После встречи Пуйло поговорит с единственным человеком,которого любит и уважает-с собой"
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12.06.2021 16:04 Ответить
значить, слід очікувати від дядька Джо на пресусі щось на зразок "*****=кілер"; ну, може, в більш дипломатичному варіанті...
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12.06.2021 16:05 Ответить
А понимаю, почему кремлёвская крыса боится давать интервью , сидя рядом с мировым лидером, с президентом можнейшего государства планеты .... Потому что, на фоне политика мирового уровня ботоксное мокшанское ничтожество будет выглядеть ещё более мелким, гнусным, неадекватным, шизанутым и несчастным.... Вот рядом с жополизом лукашенкой кремлёвская крыса - херой, величина, пуп Земли.... Жертва деменции он, а не политик....
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12.06.2021 16:08 Ответить
"Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом".

Сразу как -то прочиталось: "Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пуйлом".

И подумалось, что разговоры о раздвоении личности, расстройстве сознания, и далее по списку, не так уж и беспочвенны. ))
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12.06.2021 16:42 Ответить
В конце весь пул споёт стоя "Мы жертвою стали в борьбе роковой", у дирижопского пульта товарищ Швондер.
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12.06.2021 19:05 Ответить
Интересно почему если кремлёвский то пул, а если офисный то планктон? менагеры должны обидеться
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12.06.2021 20:36 Ответить
Очам не вірю: ************* виродок пісюков став обзиваться?!
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12.06.2021 22:09 Ответить
Після саміту з Байденом Путін самостійно поспілкується із кремлівським пулом та іншими ЗМІ, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5175.
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12.06.2021 22:14 Ответить
 
 