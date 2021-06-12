После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита, но это "абсолютно не говорит" о невысоких ожиданиях от их встречи.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
По словам Пескова, отдельная пресс-конференция — "это практика американской стороны". Он уточнил, что после саммита Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ.
Российский и американский президенты встретятся в Женеве 16 июня.
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+10 Baden
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+7 Серый Вовк
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у нас свое малюсенькое ЗЕльоное "пу" такое-же - знаем, проходили !
@Alex99347486Встреча выпускников Ленинградской школы КГБ.
Сразу как -то прочиталось: "Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пуйлом".
И подумалось, что разговоры о раздвоении личности, расстройстве сознания, и далее по списку, не так уж и беспочвенны. ))