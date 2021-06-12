"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild

Запрет на использование слогана "Героям слава" на новой форме сборной Украины по футболу может быть связан со спонсорским контрактом "Газпрома" и УЕФА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет немецкое авторитетное издание Bild.

В статье под заголовком "Миллионное соглашение между Газпромом и УЕФА. Купил ли Путин чемпионат Европы по футболу?" говорится о том, что такое поведение России может быть обусловлено многомиллионным контрактом между УЕФА и "Газпромом", который был подписан всего три недели тому назад.

"Газпром" стал спонсором турниров УЕФА для сборных и теперь имеет партнерские права на Евро-2020. По информации инсайдеров, сумма контракта составляет не менее 50 млн евро.

Отметим, что "Газпром" также является официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА.

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"То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, становится понятным из истории с украинским футболками", - пишет автор издания.

В комментарии Bild посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил мнение, что жалоба РФ в УЕФА на фоне спонсорского соглашения с "Газпромом" не является совпадением.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу относительно украинской национальной формы буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и государственным концерном РФ "Газпром", является более чем подозрительным", - заявил дипломат.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.