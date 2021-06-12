"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild
Запрет на использование слогана "Героям слава" на новой форме сборной Украины по футболу может быть связан со спонсорским контрактом "Газпрома" и УЕФА
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет немецкое авторитетное издание Bild.
В статье под заголовком "Миллионное соглашение между Газпромом и УЕФА. Купил ли Путин чемпионат Европы по футболу?" говорится о том, что такое поведение России может быть обусловлено многомиллионным контрактом между УЕФА и "Газпромом", который был подписан всего три недели тому назад.
"Газпром" стал спонсором турниров УЕФА для сборных и теперь имеет партнерские права на Евро-2020. По информации инсайдеров, сумма контракта составляет не менее 50 млн евро.
Отметим, что "Газпром" также является официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА.
"То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, становится понятным из истории с украинским футболками", - пишет автор издания.
В комментарии Bild посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил мнение, что жалоба РФ в УЕФА на фоне спонсорского соглашения с "Газпромом" не является совпадением.
"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу относительно украинской национальной формы буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и государственным концерном РФ "Газпром", является более чем подозрительным", - заявил дипломат.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.
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Будемо підтримувати його і наших хлопців незалежно від результату.
Ім зараз це дуже потрібно.Так що бажаємо успіхів, ми Вас любимо!!!
2. такие же кретины в Москве гневно отреагировали, и привлекли к вопросу внимание широкой публики, которая могла просто не заметить эту карту
3. и, наконец, кретины из УЕФА, ввязавшиеся в спор - они могли спокойно ответить, что у них и так сугубо футбольных проблем выше крыши накануне чемпионата
итог: недовольны все
потому, что кретины
Розголос і патріотизм дорогого коштують
Удачи, бельгийцам!
скрепу перевоткни - она тебе лишнюю хромосому чешет...
Ей так же не повезло с соседями как и Украине, при любом замесе Франция -Германия - первой жертвой всегда была Бельгия... - злые они бельгийцы ...
а злые, обычно, совсем неплохо шарят в футбол.... )))
ни в Украине ни в Бельгии...
Украина? - обязана просто!
И после этого чиновники из УЕФА еще что-то требуют? Наверное очманели от вонючего кацапского газа.
А так рашка тої УЕХА сраку підставило й воно миттево почало ії
вилизувати. І так робить половина Європи! Бо ж газом пахне!
Организаторы фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 во Львове запустят акцию, которую приурочат к потенциальным неудачам сборной России на турнире.
В частности, за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией организаторы фан-зоны бесплатно раздадут по 100 бокалов пива.
"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России. Приходи к нам на LVIV FAN FESTIVAL, выпьем за здоровье Де Брейне и Лукаку", - говорится в сообщении организаторов фан-зоны на их странице в "Инстаграме".
Отметим, что сборная России встретится с бельгийцами 12 июня в матче первого тура группового этапа Евро. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: страница LVIV FAN FESTIVAL в "Инстаграме"
Источник:https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-besplatno-nalyut-po-100-bokalov-piva-za-kazhdyy-gol-belgii-v-vorota-rossii.html?utm_source=yxsport&utm_medium=mobile https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-b...
переробляв! Я би ще на внутрішньої стороні трусів
нагаптував слоган : " путін х...ло!".