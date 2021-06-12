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"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild

Запрет на использование слогана "Героям слава" на новой форме сборной Украины по футболу может быть связан со спонсорским контрактом "Газпрома" и УЕФА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет немецкое авторитетное издание Bild.

В статье под заголовком "Миллионное соглашение между Газпромом и УЕФА. Купил ли Путин чемпионат Европы по футболу?" говорится о том, что такое поведение России может быть обусловлено многомиллионным контрактом между УЕФА и "Газпромом", который был подписан всего три недели тому назад.

"Газпром" стал спонсором турниров УЕФА для сборных и теперь имеет партнерские права на Евро-2020. По информации инсайдеров, сумма контракта составляет не менее 50 млн евро.

Отметим, что "Газпром" также является официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА.

Читайте также: Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс": поверх надписи "Героям Слава!" добавят карту с Крымом. ФОТО

"То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, становится понятным из истории с украинским футболками", - пишет автор издания.

В комментарии Bild посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил мнение, что жалоба РФ в УЕФА на фоне спонсорского соглашения с "Газпромом" не является совпадением.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу относительно украинской национальной формы буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и государственным концерном РФ "Газпром", является более чем подозрительным", - заявил дипломат.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.

Автор: 

Газпром (3183) россия (95326) сборная по футболу (296) УЕФА (341) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+52
"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 6493
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12.06.2021 15:39
+32
Сегодня болеем за сборную Бельгии в матче с рашистами.
Удачи, бельгийцам!
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12.06.2021 15:47
+25
Європа вже просмерділась вонючими газо-рублями !!!!
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12.06.2021 15:40
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Правила форума Совет форумчан
так это ясно как божий день!
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12.06.2021 15:38 Ответить
уптін ухйло
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12.06.2021 16:01 Ответить
"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 6493
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12.06.2021 15:39 Ответить
Тут у некоторых память, как у гуппи. Видать забыли, как этот хфорвард приехал из макаронии и вступил в партию - "украина вперде" натахи каралевской
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12.06.2021 16:03 Ответить
Ну і що ??? Андрій все життя м'яч ганяв і був ВЕЛИЧЕЗНИМ профі, признаним у всьому світі (як свого часу брати Кличко), але зовсім не політик. А ригівська шмара це використала. В чому його вина ??? І висновок Андрій зробив по чоловічому вірний, просто пішов із політики, знову в футбол в український футбол .
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12.06.2021 16:16 Ответить
Да і ні шо! Спочатку ганяв м'яча в нас, а потім за великі єврики поїхав його ганяти до макаронників. І як це виглядає?? Да, андрійко для ДК здобув багато перемог! Але ж воно поїхало до Макаронщиків, грати за Макаронщиків, та здобувати перемоги Макаронщикам. А нам то що??? То шо воно махало нашим ПРАПОРОМ-їм до сраки. Воно заробляло бабки, а макаронщики з його допомогою свій рейтинг в ФІФА, чи як там їх називають
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12.06.2021 16:48 Ответить
А-а-а, Андрійові "бабки" спокою не дають, заздрість то смертний гріх !
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12.06.2021 17:17 Ответить
Я хоча і не великий фанат,але Андрій Шевченко просто молодца!
Будемо підтримувати його і наших хлопців незалежно від результату.
Ім зараз це дуже потрібно.Так що бажаємо успіхів, ми Вас любимо!!!
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13.06.2021 13:05 Ответить
хоча б не така ватна мерзота як бохсер Сусік
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12.06.2021 16:32 Ответить
не загоняй...некоторие за Зеленского голосовали, а докуя тех кто и сейчас топит!
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12.06.2021 21:22 Ответить
1.какому-то кретину в Украине пришла в голову мысль разместить на футболках воинское приветствие ВСУ, хотя тризуба и карты с Крымом было бы вполне достаточно
2. такие же кретины в Москве гневно отреагировали, и привлекли к вопросу внимание широкой публики, которая могла просто не заметить эту карту
3. и, наконец, кретины из УЕФА, ввязавшиеся в спор - они могли спокойно ответить, что у них и так сугубо футбольных проблем выше крыши накануне чемпионата
итог: недовольны все
потому, что кретины
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12.06.2021 15:40 Ответить
а кричать "Слава - Украине, Героям Слава!" должны болельщики на трибунах
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12.06.2021 15:42 Ответить
Україна вже перемогла на УЄФА своєю формою !

Розголос і патріотизм дорогого коштують
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12.06.2021 15:44 Ответить
Зато теперь эти лозунги знает уже вся Европа и без крика болельщиков.
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12.06.2021 15:59 Ответить
Нужно было очередное шоу.
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12.06.2021 15:54 Ответить
Вы абсолютно правы - недовольны украинским слоганом только кремлёвская крыса путен и прокремлёвская нечисть в паРаше и Украине....И Вы, почему-то к ним примкнули....
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12.06.2021 15:55 Ответить
+++
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12.06.2021 16:18 Ответить
а с чего это ты решил что это "воинское" приветствие?!
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12.06.2021 16:05 Ответить
Європа вже просмерділась вонючими газо-рублями !!!!
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12.06.2021 15:40 Ответить
ліберало- дерьмократія...
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12.06.2021 15:45 Ответить
Не ліберало-лемократія, а звичайна продажність.
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12.06.2021 15:56 Ответить
Дьеньгі газам нье пахнут.
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12.06.2021 16:20 Ответить
кто девушку кормит - тот ее и "танцует" - старо как анекдот ...
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12.06.2021 15:41 Ответить
....а по факту "топчет"
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12.06.2021 15:43 Ответить
откровение века.
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12.06.2021 15:46 Ответить
А спонсор "Футбол без политики" - государственная компания Рашии "Газпрёмвсем"!...
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12.06.2021 15:46 Ответить
Сегодня болеем за сборную Бельгии в матче с рашистами.
Удачи, бельгийцам!
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12.06.2021 15:47 Ответить
ваша Параша чем велика...?
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12.06.2021 15:54 Ответить
Дырявыми сортирами.
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12.06.2021 15:57 Ответить
Вот Петуха помню вылепили из экологоческого материала! Нигде в мире нету аналогов! Сосия вперде!
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12.06.2021 17:45 Ответить
Так там не будет никакой Раши. Будет страна 404 с гимном из музыки гомика.
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12.06.2021 15:58 Ответить
За парашу ти хотіло сказати. Та хворій хоч здохни, падаль.
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12.06.2021 15:58 Ответить
А Чита это великий руцкий город?😂🌷×××
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12.06.2021 16:01 Ответить
пишем сюда https://www.facebook.com/uefa и сюда https://www.facebook.com/EURO2020 пред матчем ближе к 22:00 и раньше должны быть посты про сегодняшний матч оккупанты-бельгия (про игроков про расклад кто победит)предлагаю поддержать бельгийцев от Украины типа good luck Belgium from Ukraine или Ukraine support Belgium чтото в таком роде "Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 713
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12.06.2021 18:04 Ответить
+100500
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12.06.2021 19:04 Ответить
Кацапи просто всіх купують.
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12.06.2021 15:49 Ответить
Незалежна від мокшів Україна.
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12.06.2021 16:17 Ответить
Сегодня? Иди проспись)
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12.06.2021 15:54 Ответить
Я согласен с УЕФА, что Раша не существует. Есть сброд по марш гомика Чайкрвского.
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12.06.2021 16:00 Ответить
О, Бельгіє! Твої рівнини і млини! Твої сади квітучі й мови калинові : фламандська і валонська.. Твої дівчаточка дебелі,немов би із картин РУбенса і ван Дейка.. Ти виєби сьогодні ворога сумного із двоголовою потворою на гЕрбі)))
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12.06.2021 15:54 Ответить
******* ...
скрепу перевоткни - она тебе лишнюю хромосому чешет...
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12.06.2021 16:02 Ответить
як митець митцю - це вельми ожуєнно
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12.06.2021 16:08 Ответить
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12.06.2021 16:27 Ответить
Поетично😊
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12.06.2021 17:25 Ответить
Бельгия маленькая, но очень упоротая страна.
Ей так же не повезло с соседями как и Украине, при любом замесе Франция -Германия - первой жертвой всегда была Бельгия... - злые они бельгийцы ...
а злые, обычно, совсем неплохо шарят в футбол.... )))
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12.06.2021 15:58 Ответить
с лопаты гавна нихто не жрет.

ни в Украине ни в Бельгии...
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12.06.2021 16:08 Ответить
не пеперевоткнул значит...
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12.06.2021 16:21 Ответить
Щось кацапом завоняло !
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12.06.2021 16:27 Ответить
поцик - ты schedule смотрела?
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12.06.2021 15:59 Ответить
Ви б ще «Героям слава» на гумці трусів з внутрішньої сторони розмістили, засмучені дебіли!!!
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12.06.2021 15:53 Ответить
Там не розмістили. А розмістили на комірі. Тому що не дебіли як ти.
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12.06.2021 15:56 Ответить
Яке твоє кацапське діло?
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12.06.2021 16:00 Ответить
В сенсі ? Наша збірна завжди переважала вашу.
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12.06.2021 16:19 Ответить
кривоногие кацапы не должны выйти из группы.
Украина? - обязана просто!
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12.06.2021 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VmvxIrW4fWg ))))
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12.06.2021 16:23 Ответить
так они уже 'надовили' и взятки дали всем.кацапы деньги всем платят)с бюджета кацапии)а кацапня в говне живет)
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12.06.2021 16:05 Ответить
Смердит кацапсиной на ветке.
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12.06.2021 16:05 Ответить
тоже окно открыл сквозняк сделал...
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12.06.2021 16:32 Ответить
ну, не мог, а надавил. потому что при своих проблемах с мертворожденными потоками башляет уефа сотни миллионов баксов на спонсорство, а убытки потом покрывает из карманчиков россиянчиков
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12.06.2021 16:07 Ответить
сегодня Лукаку хорошо защиту кацапни на своем елдаке покрутит,херово что Де брюне вылетел и Азар не форме.Сегодня по футбольно иерархии всю харю кацапне обкончают ,класс игроков просто несопоставим.
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12.06.2021 16:16 Ответить
ничего... в Бельгии есть кому играть, раскатают кацапов... жду Бельгию в финале
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12.06.2021 16:54 Ответить
Як, як звати фюрера-оберкарліка russische schweine **********?
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12.06.2021 16:24 Ответить
и эти придурки еще лицемерно нам рассказывают, что в футболе нет место политике! ох и твари!
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12.06.2021 16:24 Ответить
"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 6156
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12.06.2021 16:44 Ответить
"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 7077
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12.06.2021 16:47 Ответить
Путин коррумпирует все и всех!
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12.06.2021 16:46 Ответить
к Ванге не ходи...
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12.06.2021 16:52 Ответить
Настав час "офігенних" здогадок.
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12.06.2021 17:13 Ответить
ПУТИН - Х.УЙЛО!
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12.06.2021 17:24 Ответить
Надеюсь Бельгию мордорфюрер не купил Сегодня с самого утра переживаю за Лукаку и компанию
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12.06.2021 17:30 Ответить
УЕФА только своим вмешательством после влияния от Газпрома уже занимается политикой.
И после этого чиновники из УЕФА еще что-то требуют? Наверное очманели от вонючего кацапского газа.
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12.06.2021 18:06 Ответить
Нашим хлопцям треба було відразу послати то УЄХА нафік!
А так рашка тої УЕХА сраку підставило й воно миттево почало ії
вилизувати. І так робить половина Європи! Бо ж газом пахне!
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13.06.2021 13:18 Ответить
Чертова коррумпированная Европа.
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12.06.2021 18:08 Ответить
Україну справедливо звинувачують у високім рівні корупції, але скільки європейських структур та політиків куплено на газпромівські гроші!
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12.06.2021 18:10 Ответить
Во Львове бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Организаторы фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 во Львове запустят акцию, которую приурочат к потенциальным неудачам сборной России на турнире.
В частности, за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией организаторы фан-зоны бесплатно раздадут по 100 бокалов пива.
"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России. Приходи к нам на LVIV FAN FESTIVAL, выпьем за здоровье Де Брейне и Лукаку", - говорится в сообщении организаторов фан-зоны на их странице в "Инстаграме".
Отметим, что сборная России встретится с бельгийцами 12 июня в матче первого тура группового этапа Евро. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: страница LVIV FAN FESTIVAL в "Инстаграме"
Источник:https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-besplatno-nalyut-po-100-bokalov-piva-za-kazhdyy-gol-belgii-v-vorota-rossii.html?utm_source=yxsport&utm_medium=mobile https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-b...
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12.06.2021 18:18 Ответить
"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 1850.
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12.06.2021 22:13 Ответить
Мало кто ожидал, что российские политики создадут такой бренд украинской футболке, следующий шаг, это мода на на эту форму.
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12.06.2021 23:06 Ответить
Там мы прогнулись в очередной.. кто скажет внятно форму перекроили.. там возможно было хлопнуть дверью но павелки правят и жируют а мангальщик всё никак не нажрётся
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13.06.2021 07:15 Ответить
Шановний ви слідкуете за подіями? Ніхто нічого не
переробляв! Я би ще на внутрішньої стороні трусів
нагаптував слоган : " путін х...ло!".
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13.06.2021 13:25 Ответить
 
 