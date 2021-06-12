Канада отказывается от использования партии вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. 300 тыс. доз будут выброшены, - Le Figaro
В Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 тыс. доз, закупленных в апреле, просто выбросят.
Об этом сообщает Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Причиной отказа от вакцины назвали опасения по поводу производства вакцины в американской лаборатории.
"Из-за озабоченности по поводу лекарственного вещества, разработанного на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, Министерство здравоохранения Канады не будет распространять полученные инвентарные запасы в целях защиты здоровья и безопасности канадцев и канадских женщин", - заявили в Министерстве здравоохранения.
Там утверждают, что вакцина была "загрязнена компонентами другой вакцины" во время производства, и после исследования флаконов Министерство здравоохранения Канады не смогло сделать вывод, что они соответствуют канадским стандартам. Также там заявили, что делегация проинспектирует завод в Мэриленде, и Канада не примет до этого момента никаких новых поставок вакцин с этого завода.
Также известно, что органы здравоохранения США объявили о необходимости выбросить несколько партий вакцин Johnson & Johnson, произведенных на этом заводе в Балтиморе.
Добавим, что кроме вакцины Johnson & Johnson в Канаде используют вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом в стране уже 64% населения вакцинированы одной дозой, что является одним из лучших показателей в мире.
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https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/novyna/svit/yes-rozpovily-yaki-vakcyny-pidxodyat-covid-sertyfikativ
густо намазанные сверху елементарным раздолбайством !
капитализм не избавился от "родимых пятен" первобытно-общинного коммунизма
до того ж, європейці не визнають паспорт щеплення дійним, якщо людина вакцинувалась китайською вакциною.
И при таком положении дел (прожиточный минимум - пайка Освенцима после оплаты коммуналки и пары носков)
для "них" не столь важно каким говном вакцинировать своё население.
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