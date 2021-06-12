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Новости Коронавирус и карантин
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Канада отказывается от использования партии вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. 300 тыс. доз будут выброшены, - Le Figaro

Канада отказывается от использования партии вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. 300 тыс. доз будут выброшены, - Le Figaro

В Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 тыс. доз, закупленных в апреле, просто выбросят.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Причиной отказа от вакцины назвали опасения по поводу производства вакцины в американской лаборатории.

"Из-за озабоченности по поводу лекарственного вещества, разработанного на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, Министерство здравоохранения Канады не будет распространять полученные инвентарные запасы в целях защиты здоровья и безопасности канадцев и канадских женщин", - заявили в Министерстве здравоохранения.

Там утверждают, что вакцина была "загрязнена компонентами другой вакцины" во время производства, и после исследования флаконов Министерство здравоохранения Канады не смогло сделать вывод, что они соответствуют канадским стандартам. Также там заявили, что делегация проинспектирует завод в Мэриленде, и Канада не примет до этого момента никаких новых поставок вакцин с этого завода.

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Также известно, что органы здравоохранения США объявили о необходимости выбросить несколько партий вакцин Johnson & Johnson, произведенных на этом заводе в Балтиморе.

Добавим, что кроме вакцины Johnson & Johnson в Канаде используют вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом в стране уже 64% населения вакцинированы одной дозой, что является одним из лучших показателей в мире.

Автор: 

вакцина (3814) Канада (2073) карантин (16729) США (26336) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
догадайтесь із 3 разів де скоро опиниться отой весь непотріб із забракованих 100 000 000 вакцин ...
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12.06.2021 16:13
+2
Знайдуться такі аферисти, які це перепродають українській владі.
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12.06.2021 16:40
+2
а чого її ще не сертифікували ?
до того ж, європейці не визнають паспорт щеплення дійним, якщо людина вакцинувалась китайською вакциною.
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12.06.2021 16:41
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догадайтесь із 3 разів де скоро опиниться отой весь непотріб із забракованих 100 000 000 вакцин ...
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12.06.2021 16:13 Ответить
Не надо писать херню: для ввоза вакцины в страну, она должна быть сертифицирована. Сертификата на джонсон - нет.
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12.06.2021 17:27 Ответить
факт - писати хєрню не потрібно ...але е і інше : для дЄбілів це не припис...

https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/novyna/svit/yes-rozpovily-yaki-vakcyny-pidxodyat-covid-sertyfikativ
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13.06.2021 17:30 Ответить
Пора уже всем ума набраться.
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12.06.2021 21:57 Ответить
"Усушка, утруска, бой...." - три источника и три составные части развитого социализма
густо намазанные сверху елементарным раздолбайством !

капитализм не избавился от "родимых пятен" первобытно-общинного коммунизма
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12.06.2021 16:15 Ответить
Ця вакцина буде в Україні.
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12.06.2021 16:17 Ответить
Если ты не баран то откажешься. В чем проблема? Или тебе будут ее насильно впихивать?
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12.06.2021 16:35 Ответить
Я точно таке собі колоти не буду.
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12.06.2021 16:37 Ответить
Я тебе желаю, как адепту плоской земли, подцепить корону хотя-бы в средней степени тяжести. Переобуешься в прыжке.
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12.06.2021 22:37 Ответить
Якщо канадці вирішили щось утилізувати, то дідька лисого ти те придбаєш і ше менша ймовірність, що вивезеш.
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12.06.2021 20:50 Ответить
Особисто я нічого купляти не збираюся.
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12.06.2021 22:41 Ответить
Ти просто безкорисно вангуєш?
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12.06.2021 22:52 Ответить
а в нас колять китайську і індійську туфту.
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12.06.2021 16:20 Ответить
китайская - самая нормальная вакцина, сваренная по рецепту дедушки Пастера
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12.06.2021 16:23 Ответить
а чого її ще не сертифікували ?
до того ж, європейці не визнають паспорт щеплення дійним, якщо людина вакцинувалась китайською вакциною.
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12.06.2021 16:41 Ответить
Уже в процесс сертификации в ЕС. Так же ВОЗ уже разрешила использовать SINOVAC в экстренных случаях.
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12.06.2021 18:21 Ответить
ВООЗ визнали, то і вони визнають
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12.06.2021 19:13 Ответить
Знайдуться такі аферисти, які це перепродають українській владі.
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12.06.2021 16:40 Ответить
Ви належите да таких аферистів, "які це перепродають українській влад"? Во ви причктні до цього? Для чого дурню писати...
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12.06.2021 19:15 Ответить
Читаєш отаке і зайвий раз переконуєшся, що люди чинять вірно ігноруючи "вакцинацію" шмурдяком який везуть на Україну.
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12.06.2021 17:11 Ответить
Как говорят у нас в Одессе: пфайзер и степашкин шмурдяк ковидшел - это две большие разницы.
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12.06.2021 17:23 Ответить
Із за таких "вумних", як ви, інші можуть померти... Подумайте при своїх близьких
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12.06.2021 19:17 Ответить
ляхи на границе вакцинируют наших вьезжающих заробитчан, как раз джонсоном потому что она не требует повторной дозы. Это гиниальный ход - не надо ничего выбрасывать)
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12.06.2021 17:22 Ответить
Мы не Канада. У нас разные прожиточные минимумы с отличием в сотню раз.
И при таком положении дел (прожиточный минимум - пайка Освенцима после оплаты коммуналки и пары носков)
для "них" не столь важно каким говном вакцинировать своё население.
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12.06.2021 17:39 Ответить
Н-да, =безопасности канадцев и канадских женщин= ...

Редагування - супер.

Цю викидають, чекають наступну.
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12.06.2021 17:41 Ответить
уверен что зеленский уже готовит самолет и мусоровозы в Канаду))) ждем победных видосиков про завоз 300 тыс доз джонсона в Украину!))
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13.06.2021 10:30 Ответить
 
 