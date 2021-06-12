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Новости Агрессия России против Украины
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Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - штаб ООС

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - штаб ООС

По решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в недельном отчете штаба ООС относительно работы КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 305 человек и 47 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 436 человек и 70 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

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Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток там по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15%. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошло 6684 человека, а на контролируемую территорию - 7321 человек. Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

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Также пограничники обнаружили 5 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.
Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Международный Комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы, медицинское оборудование и товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарной помощи составил около 71,1 тонны.

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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як для гуманітарної місії то вистачае ...
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12.06.2021 16:16 Ответить
Надо закрівать все КПВВ с ОРДЛО лет на 30. Откроем только тогда, когда население там созреет.
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12.06.2021 16:29 Ответить
Закрити взагалі ті КПП, щоб "годувальник" заразу та зброю не розносили. В нас війна. Хто хотів виїхати - вже давно виїхали. Залишились 80 відсотків сепари, що хочуть рашку в Україні. З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7669
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12.06.2021 16:35 Ответить
Виявляється там "ноги росли" не з 2014 року, ну що ж - в "добрий путь" долбодятли, не захотіли жити в Україні, живіть в Росії, вона вас "кине", та і вже "кинула".
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12.06.2021 16:45 Ответить
Я очень "возмущен" такими действиями "лугандонских властей"!
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12.06.2021 16:37 Ответить
Шото мнагавато! Аж занадто.
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12.06.2021 16:43 Ответить
подарите сепарам пару ящиков контрафактной вотки шоб его тоже закрыли.... получать пен-
сии от двух воюющих сторон можно рассмотреть как преступление
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12.06.2021 17:40 Ответить
И одного КПП много!!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2021 18:14 Ответить
Закрыть их все и не пускать заразу в Украину! Только железный занавес!
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12.06.2021 18:56 Ответить
 
 