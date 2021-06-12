Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - штаб ООС

По решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в недельном отчете штаба ООС относительно работы КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 305 человек и 47 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 436 человек и 70 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

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Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток там по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15%. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошло 6684 человека, а на контролируемую территорию - 7321 человек. Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

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Также пограничники обнаружили 5 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Международный Комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы, медицинское оборудование и товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарной помощи составил около 71,1 тонны.