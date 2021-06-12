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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений

В Москве из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 власти объявили выходными дни с 15 до 19 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. 

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, таким образом выходные продлятся в столице с 12 до 20 июня (12 июня отмечают День России, из-за чего выходной переносится на понедельник).

Кроме того, по его словам, рестораны, бары и другие заведения питания в городе не смогут обслуживать клиентов после 23:00 по меньшей мере до 20 июня. В городе также планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте и в общественных местах, нарушителям грозит штраф до 5 000 рублей (70 долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада отказывается от использования партии вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. 300 тыс. доз будут выброшены, - Le Figaro

В Москве за минувшие сутки обнаружили 6 701 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Тогда было зафиксировано 7 480 случаев COVID-19. Умерли за сутки в российской столице 67 пациентов.

карантин (16729) москва (3072) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений - Цензор.НЕТ 9664
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12.06.2021 16:51
+8
Спутник че?
Спутник че?
Спутник х... через плечо !!!!
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12.06.2021 16:50
+8
Сестра Шойгу померла від побічної дії "спутніка"
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12.06.2021 16:50
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Спутник че?
Спутник че?
Спутник х... через плечо !!!!
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12.06.2021 16:50 Ответить
лучше заболеть чем уколоться ?

Создатель «Спутник V» предложил Путину подтолкнуть народ к вакцинации
https://lenta.ru/parts/news/

вакцина хорошая, но народ почуял неладное.....
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12.06.2021 18:08 Ответить
...сПУТнИк Х... тебе в плечо ...
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12.06.2021 20:06 Ответить
Та пусть
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12.06.2021 16:50 Ответить
Сестра Шойгу померла від побічної дії "спутніка"
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12.06.2021 16:50 Ответить
Чому смайлика нема? Москаль??
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12.06.2021 16:59 Ответить
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12.06.2021 17:11 Ответить
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений - Цензор.НЕТ 9664
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12.06.2021 16:51 Ответить
Я Вас оьожнюю,мої чудові,ласкаві,,коханії мої Україночки!!!
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12.06.2021 17:06 Ответить
І як в рашці матчі Евро проводити???
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12.06.2021 16:51 Ответить
отменить форму Украинской команды !
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12.06.2021 16:59 Ответить
Данбасс-Арєна?...
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12.06.2021 17:01 Ответить
Недавно выкладывали в инет свежие фото этого пастбища для домашней травоядной скотины . Удручающее зрелище . Какие " хозяева " , - такая и арена .
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12.06.2021 17:13 Ответить
На підході вакцина Путін&Путін!
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12.06.2021 16:52 Ответить
Спутник V наконец - то начал работать . ))
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12.06.2021 16:56 Ответить
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений - Цензор.НЕТ 9005
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12.06.2021 16:57 Ответить
Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины AstraZeneca
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12.06.2021 17:01 Ответить
Отказ от препарата "Спутник V": в Словакии объяснили причины
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12.06.2021 17:02 Ответить
Одна из причин этого - хотя "Спутник V" разрешен к использованию в Словакии, людей перед прививкой информируют, что эта вакцина не зарегистрирована в ЕС.
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12.06.2021 17:04 Ответить
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJKiBzv8Rg2QEAOwh3Bwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623535603/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.pravda.com.ua%2frus%2fnews%2f2021%2f06%2f12%2f7297023%2f/RK=2/RS=7D7tJ33TG_mofnGgZepJdzm0wj8- Отказ от препарата ''Спутник V'': в Словакии объяснили ...
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12.06.2021 17:08 Ответить
Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів - Цензор.НЕТ 6614
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12.06.2021 17:06 Ответить
Де єнот??? Де Міккі Маус???
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12.06.2021 17:11 Ответить
Так цеж покишо тільки в москві . А пітєр , а інші ? ... . Поляки взагалі не радять своїм громадянам їхати в крим . А я ще б зарадив зовсім не їхати в рашастан .
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12.06.2021 17:23 Ответить
Петкинбург ставит рекорды по заболеваемости в Европе.
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12.06.2021 17:36 Ответить
виникає питання.чому на Цензорі пишуть день росії з великих літер???
це є неповагою до користувачів сайту.
прошу це неподобство виправити!!!
дякую!!!
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12.06.2021 17:14 Ответить
день соссии
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12.06.2021 17:16 Ответить
Можно просто "лишнехромосомный лаптестан"
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12.06.2021 17:41 Ответить
кацапия нужно писать.
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12.06.2021 20:34 Ответить
выпускайте енота !
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12.06.2021 17:15 Ответить
Московская погода всегда добиралась до Киева через пару дней.
Может нам надо "что то учесть"?
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12.06.2021 17:27 Ответить
уже учли, при Порохе:

"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые, [1]И ты, им преданный народ."
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12.06.2021 17:37 Ответить
он дипломат. он знает что зажигательно сказат.
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12.06.2021 17:48 Ответить
Лермонтов то при чём?
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12.06.2021 20:26 Ответить
Лермонтов великий русский поэт.
Знал что писать ! 😁
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12.06.2021 21:16 Ответить
А как же хвалённый спутник? Или это фуфломицин!?
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12.06.2021 17:40 Ответить
С днём России

Так вот отметили в Екатеринбурге. Надпись появилась сегодня.Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів - Цензор.НЕТ 2706
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12.06.2021 18:16 Ответить
 
 