Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений
В Москве из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 власти объявили выходными дни с 15 до 19 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, таким образом выходные продлятся в столице с 12 до 20 июня (12 июня отмечают День России, из-за чего выходной переносится на понедельник).
Кроме того, по его словам, рестораны, бары и другие заведения питания в городе не смогут обслуживать клиентов после 23:00 по меньшей мере до 20 июня. В городе также планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте и в общественных местах, нарушителям грозит штраф до 5 000 рублей (70 долларов).
В Москве за минувшие сутки обнаружили 6 701 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Тогда было зафиксировано 7 480 случаев COVID-19. Умерли за сутки в российской столице 67 пациентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спутник че?
Спутник х... через плечо !!!!
Создатель «Спутник V» предложил Путину подтолкнуть народ к вакцинации
https://lenta.ru/parts/news/
вакцина хорошая, но народ почуял неладное.....
це є неповагою до користувачів сайту.
прошу це неподобство виправити!!!
дякую!!!
Может нам надо "что то учесть"?
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые, [1]И ты, им преданный народ."
Знал что писать ! 😁
Так вот отметили в Екатеринбурге. Надпись появилась сегодня.