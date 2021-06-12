Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений

В Москве из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 власти объявили выходными дни с 15 до 19 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, таким образом выходные продлятся в столице с 12 до 20 июня (12 июня отмечают День России, из-за чего выходной переносится на понедельник).

Кроме того, по его словам, рестораны, бары и другие заведения питания в городе не смогут обслуживать клиентов после 23:00 по меньшей мере до 20 июня. В городе также планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте и в общественных местах, нарушителям грозит штраф до 5 000 рублей (70 долларов).

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В Москве за минувшие сутки обнаружили 6 701 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Тогда было зафиксировано 7 480 случаев COVID-19. Умерли за сутки в российской столице 67 пациентов.