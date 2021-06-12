В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы
В российском Санкт-Петербурге торговлю сувенирной продукцией к Евро-2020 проверят на предмет реализации формы сборной Украины по футболу.
Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу", - сказал собеседник.
По его словам, речь, в частности, идет о сувенирной торговле на стадионе, где сборная России в субботу сыграет со сборной Бельгии.
Между тем другой источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки объектов к Евро, сообщил, что не стоит ожидать торговлю формой всех участников чемпионата в Петербурге, тем более если эта сборная не играет в Петербурге на групповой стадии.
"Не думаю, что вы сможете найти в сувенирной торговле форму, например, Уэльса или Швейцарии. Этот вопрос касается коммерческих ожиданий продавцов, а они не станут продавать предметы, на которые не ожидается спрос", - сказал собеседник.
При этом он не смог однозначно сказать, есть ли где-то в продаже в Петербурге форма сборной Украины к Евро-2020.
В пресс-службе оргкомитета "Интерфаксу" не смогли ответить на вопрос, продается ли где-либо в Петербурге сейчас футболка сборной Украины к Евро-2020.
В пресс-службе Фестиваля болельщиков (фанзона на Конюшенной площади) "Интерфаксу" сообщили, что формы сборной Украины в продаже у них нет.
"На территории Футбольной деревни на Конюшенной площади можно приобрести фирменную атрибутику шести стран: Россия, Финляндия, Словакия, Польша, Швеция и Бельгия", - сказал собеседник.
Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс не располагает.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.
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В музеї адмiнicтpaтopкa: У нac вci eкcкypciї пpoвoдятьcя укpaїнcькoю мoвoю.
Вiдвiдyвaчкa: А мьi xoтим пo-pyccки!
Адмiнicтpaтopкa: (звepтaючиcь дo кacиpa) Пoвepни звичaйнy зa 200 гpн. тa пpoбий їм зa 500 гpн. iнoзeмнoю мoвoю, якщo вoни тaк xoчyть.
чи як бандерівське "капоте" для кацівських алєнєй
знатно підірвало !!!!!!!!!!!
Я спрогнозувала нічию.
Ми тут конкурс влаштували
Пішла подивилася в =мою= таблицю: я їх з групи =не вивела=, лишила на останньому місці з оцим одним очком від сьогодні.
но я бы его защитал...
може как то правила изменить и отмeнить "вне игры" в штрафной площадке?
И не надо мацать украинскую форму своими грязными лапами.
А ми кацапське толеруємо.
Сказ про то,
как некто https://myrotvorets.center/criminal/lejbin-vitalij-eduardovich/ Виталий Лейбин , https://archive.is/ppQuS Игорь Гужва , https://myrotvorets.center/criminal/xisamov-iskander-aminovich/ Искандер Хисамов &Со. создавали агентурную сеть из украинских журналистов и др. деятелей для осуществления информационных операций в интересах россии (страна-агрессор). Иными словами, как россия создавала в Украине пророссийскую пропагандистскую машину.
В 2013 году В. Лейбин пишет помощнику президента россии (страна-агрессор) В. Суркову записку по работе с общественным мнением в Украине, в которой прямо излагает, что для решения задач информационного воздействия на население Украины необходимо создавать сеть агентов влияния из числа украинских журналистов, политологов, политтехнологов, пиарщиков, рекламщиц и ученых.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2016/12/pysmo-po-Ukrayne.jpg
21 мая 2015г. (уже во время войны) главный редактор журнала "Русский репортер" https://myrotvorets.center/criminal/lejbin-vitalij-eduardovich/ Виталий Лейбин отправляет https://myrotvorets.center/criminal/surkov-vladislav-yurevich/ В.Суркову (помощнику президента страны-агрессора) соответствующее письмо. Мы взяли его из дампа почты https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/ [email protected] , (https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/ опубликован на сайте InformNapalm 3.11.2016).
Документ озаглавлен "Украина: работа с общественным мнением. Некоторые точки входа", в нем названы, по мнению Лейбина, перспективные контакты в украинской среде, описан их род деятельности, указаны мотивы и интересы, на которых можно строить взаимодействие, а также прописаны предложения для дальнейшего расширения влияния россии (страна-агрессор).
Особенно интересна первая группа лиц, о которых говорится, что с ними "возможны все виды взаимодействия (проведены предварительные разговоры о проблеме пророссийской позиции на Украине, есть интерес)":
- Никита Потураев, сейчас занимается в Киеве прикладной футурологией, создав https://www.facebook.com/futurelab.institute/ Quantum Future Lab и школу управления будущим;
- Искандер Хисамов - в настоящее время главный редактор антиукраинского медиапроекта Украина.ру, входящий в международное информационное агентство «Россия сегодня»;
- Валерий Вакарюк (бывший вице-президент фонда Виктора Пинчука, сейчас устроился в россии (страна-агрессор), секретарь политкомитета российской партии «https://www.facebook.com/CivilplatformPress Гражданская ПЛАТФОРМА », поддерживающей оккупацию Крыма);
- Игорь Гужва (главный редактор Вести, Strana.ua).
https://myrotvorets.news/kak-pod-patronatom-moskvy-rezydentom-vytalyem-lejbynym-formyrovalas-agenturnaya-set-v-sree-zhurnalystov/
всегда оличался особой *************....
ни в каком другом городе нет такого кол-ва зеков и их охраняющих...
и да тока там мог произойти бунт пьяной матросни в17м прошлого века,
и тока оттуда могла выползти ета бледная ботоксная спирохета.....
с Украиной в своих границах да! - заказ сделан, доча подсуетится.
почему то хочется шо бы ето было из Украины, а не по интернету...
дамочки со мною на ножах, бо я сболтнул шо не то - мой косяк...
Пан пистолет, ну очень надеюсь, появится и ето у него просто временная депрессия.
А косяки таки у Вас
былибывают...
Приветствую, пан Шамов)
В Україні заборонено кацапів аквафрєш тому що ми воюємо з кацапами а кацапи вищать що 'іхтамнєт' й вони "нє ваюєм в Украінє" .... то з якого переляку заборона? Хоча шукати логику у діях диких, нерозвинених та агресивних кацапов-рашисстов марна справа.
УЕФА выполнило все требования РФ, надпись "Героям Слава!" закрыта (как того РФ и требовала).
Чего им боятся?
99,9% не 'квартал95' розробка.
Які =лавки= ? Це все одно, що =куліч= і =деревня=.
Ну, блін !
Теж хочу, щоб наші послали цей дебілізм.
На День России, 12 июня, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области оригинально поздравило российское консульство, напомнив, что украинцы обороняли Донецкий аэропорт от фашистов 242 дня.
Это уже не первый случай, когда СБУ таким образом напоминает россиянам об их агрессии против Украины. Так, в конце февраля 2021 года перед консульством РФ в Харькове был размещен баннер с напоминанием об оккупации Россией Крыма.
...
- нет.
- вы завтра прапор с квартирой и девушки у нас интерсные..
- вы не видели киевлянок.
- тогда дембель у вас под елочку 31 декабря
- значит 31го.....
Во скрепоносцев штырит! ))
говно город....