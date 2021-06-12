В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы

В российском Санкт-Петербурге торговлю сувенирной продукцией к Евро-2020 проверят на предмет реализации формы сборной Украины по футболу.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу", - сказал собеседник.

По его словам, речь, в частности, идет о сувенирной торговле на стадионе, где сборная России в субботу сыграет со сборной Бельгии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу прилетела в Амстердам. ФОТО

Между тем другой источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки объектов к Евро, сообщил, что не стоит ожидать торговлю формой всех участников чемпионата в Петербурге, тем более если эта сборная не играет в Петербурге на групповой стадии.

"Не думаю, что вы сможете найти в сувенирной торговле форму, например, Уэльса или Швейцарии. Этот вопрос касается коммерческих ожиданий продавцов, а они не станут продавать предметы, на которые не ожидается спрос", - сказал собеседник.

При этом он не смог однозначно сказать, есть ли где-то в продаже в Петербурге форма сборной Украины к Евро-2020.

Также смотрите: ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России

В пресс-службе оргкомитета "Интерфаксу" не смогли ответить на вопрос, продается ли где-либо в Петербурге сейчас футболка сборной Украины к Евро-2020.

В пресс-службе Фестиваля болельщиков (фанзона на Конюшенной площади) "Интерфаксу" сообщили, что формы сборной Украины в продаже у них нет.

"На территории Футбольной деревни на Конюшенной площади можно приобрести фирменную атрибутику шести стран: Россия, Финляндия, Словакия, Польша, Швеция и Бельгия", - сказал собеседник.

Также читайте: "Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс не располагает.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.