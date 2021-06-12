Нацполиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины, упавшего с полки в поезде "Рахов-Киев"
Национальная полиция начала уголовное производство по факту гибели человека в поезде "Рахов-Киев" 12 июня 2021 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области
"На станцию "Фастов", где находился поезд, немедленно выехала следственно-оперативная группа и выяснила, что 27-летний житель города Тернополь направлялся со своей женой на отдых. Ночью он упал с верхней полки в поезде и, по предварительным данным, ударился затылком. После падения мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо, вернулся на верхнюю полку и лег спать. Утром, жена обнаружила тело мужа без признаков жизни и вызвала скорую. Медики констатировали смерть мужчины", - отмечается в сообщении.
Сейчас полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч.1 ч. 115 Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направлено в морг.
"Полиция выражает соболезнования родным и близким погибшего и напоминает пассажирам о неукоснительном соблюдении правил безопасности в поездах! Путешествуя на верхних полках, используйте ремни безопасности и ограничительные перила. Берегите себя и своих близких", - резюмируется в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 июня "Укрзализныця" заявила о том, что мужчина умер после падения с верхней полки в поезде "Рахов – Киев".
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Кілька років тому верхня полиця обірвалась і травмувала пасажирів.
Не пам'ятаю точно, можливо навіть хтось загинув.
Прикро за хлопця. Якби був старшого віку, а так явно отримав травму при падінні.
А тут лише внаслідок травмування.
вот для этого и регистрация в ЕРДР и уголовное дело проверка экспертизы в случае криминальных моментов будут копать глубже... если судебные медики скажут что не мог он с такими травмами мозга ... отек мозга... сдавление мозга.... провал мозга... сам встать и подняться и влезь на 2 полку то причины становятся интересными скинули уронили ударив иным с целью смазать картинку потом поклали на полку кстати вопрос смерти.. время точное.. установят вроде как упал в3 часа ночи... а что скажут судебные медики....