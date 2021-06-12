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Нацполиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины, упавшего с полки в поезде "Рахов-Киев"

Нацполиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины, упавшего с полки в поезде

Национальная полиция начала уголовное производство по факту гибели человека в поезде "Рахов-Киев" 12 июня 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области

"На станцию ​​"Фастов", где находился поезд, немедленно выехала следственно-оперативная группа и выяснила, что 27-летний житель города Тернополь направлялся со своей женой на отдых. Ночью он упал с верхней полки в поезде и, по предварительным данным, ударился затылком. После падения мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо, вернулся на верхнюю полку и лег спать. Утром, жена обнаружила тело мужа без признаков жизни и вызвала скорую. Медики констатировали смерть мужчины", - отмечается в сообщении.

Сейчас полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч.1 ч. 115 Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направлено в морг.

"Полиция выражает соболезнования родным и близким погибшего и напоминает пассажирам о неукоснительном соблюдении правил безопасности в поездах! Путешествуя на верхних полках, используйте ремни безопасности и ограничительные перила. Берегите себя и своих близких", - резюмируется в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 июня "Укрзализныця" заявила о том, что мужчина умер после падения с верхней полки в поезде "Рахов – Киев".

поезд (1024) смерть (9211) Укрзализныця (2743)


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Топ комментарии
+5
якби старшого віку- то можна було запідозрити інші причини.
А тут лише внаслідок травмування.
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12.06.2021 18:10
+4
Ті полиці реально небезпечні. Прогнило все.
Кілька років тому верхня полиця обірвалась і травмувала пасажирів.
Не пам'ятаю точно, можливо навіть хтось загинув.
Прикро за хлопця. Якби був старшого віку, а так явно отримав травму при падінні.
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12.06.2021 18:09
+4
"Ремни безопасности, это што? Милиционеры сами то ездили в советских поездах? Может надо смашины снять, пока поездом катаешся?
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12.06.2021 18:17
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а что тут возбуждать ? просто несчастный случай .. по статистике, в мире каждый год погибает около 50 тыс. человек из за падения со своей кровати .. так и здесь свои дела по открывайте ...
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12.06.2021 18:05 Ответить
это реальный повод закрыть гниду Сергея Лещенка за решётку. Зеленая Фемида не упускайте шанс, ибо завтра гнида Серлещ уже зеленую фемиду будет закрывать за решётку
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12.06.2021 19:03 Ответить
серьлещ и остальные ублюдки гребут деньги за такой ужасный «сервис « , иностранцы сами окна моют , люди с полок падают , воняет в туалетах 🤮🤮🤮
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12.06.2021 20:01 Ответить
Ті полиці реально небезпечні. Прогнило все.
Кілька років тому верхня полиця обірвалась і травмувала пасажирів.
Не пам'ятаю точно, можливо навіть хтось загинув.
Прикро за хлопця. Якби був старшого віку, а так явно отримав травму при падінні.
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12.06.2021 18:09 Ответить
якби старшого віку- то можна було запідозрити інші причини.
А тут лише внаслідок травмування.
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12.06.2021 18:10 Ответить
ПОЯСНЯЮ ЕСТЬ ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ УПАЛ САМ И "УРОНИЛИ"...
вот для этого и регистрация в ЕРДР и уголовное дело проверка экспертизы в случае криминальных моментов будут копать глубже... если судебные медики скажут что не мог он с такими травмами мозга ... отек мозга... сдавление мозга.... провал мозга... сам встать и подняться и влезь на 2 полку то причины становятся интересными скинули уронили ударив иным с целью смазать картинку потом поклали на полку кстати вопрос смерти.. время точное.. установят вроде как упал в3 часа ночи... а что скажут судебные медики....
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12.06.2021 18:38 Ответить
Давно пора закупить абсолютно новые , современные , а не тырить в три глотки
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12.06.2021 20:03 Ответить
Як ти собі уявляєш "скинули уронили ударив иным с целью смазать картинку потом поклали на полку" при повному вагоні людей? (а він до того ж ще був і не сам а із жоною)
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13.06.2021 08:39 Ответить
"Ремни безопасности, это што? Милиционеры сами то ездили в советских поездах? Может надо смашины снять, пока поездом катаешся?
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12.06.2021 18:17 Ответить
Я всегда беру ремни у проводника, если еду на верхней полке. Ни разу не было, чтоб проводник не дал ремни.
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12.06.2021 20:39 Ответить
вперше чую про таке. Якійсь доп сервіс
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13.06.2021 08:41 Ответить
Я тоже. Манал я падать вниз со второго яруса ночью. Пару раз ездил на верхней полке, говорил проводнику, что бы дал страховочный ремнь. Некоторым дурачкам может быть стыдно попросить ремень, но зато им будет не стыдно навернуться ночью затылком внизу
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13.06.2021 15:16 Ответить
Ремені безпеки? У потягах? Серйозно?
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12.06.2021 18:38 Ответить
В деяких поїздах є. Сам здивувався. Можливо від провідника залежить
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12.06.2021 18:41 Ответить
А в цій ситуації щось мені підказує, що у поїзді після інциденту дуже оперативно пришпандьорили усі ремені. Мовляв, дивіться - усе феньшуйово, ремені є, хто ж винен, що сарака не пристібнувся, ото й крепір його микнув...
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12.06.2021 18:54 Ответить
Навіщо нам ремені безпеки поки на залізниці існують стрілочники.
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12.06.2021 18:56 Ответить
тем временемлещенко женушку в ******** провожал..... борцун ..... уев
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12.06.2021 22:27 Ответить
Ограничительные перила имеются не во всех вагонах, ремней безопасности никто не предлагает. Следовало бы выдавать их для вторых полок вместе с постелью.
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12.06.2021 22:43 Ответить
а на третіх полках ващє не прістьогнутиє хроплять
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12.06.2021 23:11 Ответить
вони там хроплять, бо із задоволенням дихають випражненнями всіх, хто є на нижніх 2-х полках
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13.06.2021 09:48 Ответить
Только что приехал этим поездом. Ремни везде висят, проводница суетится - "все застегните, не снимайте, один уже доездился".
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13.06.2021 09:48 Ответить
памятаю, в давні часи мужик іпанувся з полки вниз мордую на стоячу на столику пляшку з пивом. Ох і морда була синя і обидва ока спухли, замість двох очей - щілини, як 2 пісюхи.
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13.06.2021 09:53 Ответить
він на море їхав
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13.06.2021 09:54 Ответить
Та ніколи не бачив, щоб були спецкріплення на других полицях у вагоні, щоб пасажир міг себе зафіксувати. Може потрібно було просити такі кріплення у кондуктора вагона?
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13.06.2021 16:38 Ответить
 
 