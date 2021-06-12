Нацполиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины, упавшего с полки в поезде "Рахов-Киев"

Национальная полиция начала уголовное производство по факту гибели человека в поезде "Рахов-Киев" 12 июня 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области

"На станцию ​​"Фастов", где находился поезд, немедленно выехала следственно-оперативная группа и выяснила, что 27-летний житель города Тернополь направлялся со своей женой на отдых. Ночью он упал с верхней полки в поезде и, по предварительным данным, ударился затылком. После падения мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо, вернулся на верхнюю полку и лег спать. Утром, жена обнаружила тело мужа без признаков жизни и вызвала скорую. Медики констатировали смерть мужчины", - отмечается в сообщении.

Сейчас полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч.1 ч. 115 Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направлено в морг.

"Полиция выражает соболезнования родным и близким погибшего и напоминает пассажирам о неукоснительном соблюдении правил безопасности в поездах! Путешествуя на верхних полках, используйте ремни безопасности и ограничительные перила. Берегите себя и своих близких", - резюмируется в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 июня "Укрзализныця" заявила о том, что мужчина умер после падения с верхней полки в поезде "Рахов – Киев".