С начала суток зафиксировано 5 нарушений "тишины" на Донбассе, боевых потерь нет, средствами РЭБ подавлен вражеский БПЛА, - пресс-центр ОС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать достигнутые в рамках ТКГ договоренности. Так, с начала суток 12 июня на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции по подствольных гранатометов.
Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС с начала суток разминировали более 12 гектаров территории и передали на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.
Напомним, за минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вблизи Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
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