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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток зафиксировано 5 нарушений "тишины" на Донбассе, боевых потерь нет, средствами РЭБ подавлен вражеский БПЛА, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксировано 5 нарушений

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать достигнутые в рамках ТКГ договоренности. Так, с начала суток 12 июня на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции по подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

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Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС с начала суток разминировали более 12 гектаров территории и передали на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

С начала суток зафиксировано 5 нарушений тишины на Донбассе, боевых потерь нет, средствами РЭБ подавлен вражеский БПЛА, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, за минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вблизи Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Автор: 

беспилотник (3523) Донбасс (26955) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Скоро Американські реби будуть в Україні . Буде легше мочить русню .
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12.06.2021 18:30 Ответить
Але повітряну безпілотну кульку все ж подавили. Невідомо, чи насмерть, але десь поділась.
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12.06.2021 18:40 Ответить
Так сбит или подавлен
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12.06.2021 18:46 Ответить
"... она с подавленным настроением пошла домой..."
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12.06.2021 18:48 Ответить
Т.н. "Режим тишины"существует только для пацифиста Зе,его окружения и зебилоидов,для остальных он превратился в "пшик"с первым выстрелом "той стороны"..
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12.06.2021 19:15 Ответить
 
 