С начала суток зафиксировано 5 нарушений "тишины" на Донбассе, боевых потерь нет, средствами РЭБ подавлен вражеский БПЛА, - пресс-центр ОС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать достигнутые в рамках ТКГ договоренности. Так, с начала суток 12 июня на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции по подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

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Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС с начала суток разминировали более 12 гектаров территории и передали на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

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Напомним, за минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вблизи Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.