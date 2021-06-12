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Новости Революция в Беларуси
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На пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово" представители белорусской диаспоры провели акции против режима Лукашенко

На пунктах пропуска

На границе Украины с Беларусью проходят акции протеста против белорусского режима. Акции немногочисленные, их устроили на пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Возле двух пунктов пропуска на границе с Беларусью находятся незначительные группы людей - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" около 40 человек и "Доманово" около 10 человек. Они выражают протест против белорусского режима, ведут себя они мирно, никаких провокаций не осуществляют и движение транспорта не блокируют", - отметил Демченко.

По его словам, по разным каналам распространялись призывы к гражданам Беларуси в Украине выходить на поддержку своей страны, в том числе с возможным перекрытием дорог.

"Нами было организовано сотрудничество с сотрудниками полиции. На данный момент участники акции не создают помех для движения, ведут себя они мирно", - добавил Демченко.

Он также выразил надежду, что они не будут пытаться перекрыть движение, поскольку в таком случае сотрудники полиции могут привлечь их к ответственности.

Отметим, что акции организовало белорусское движение "Народное антикризисное управление", которое координирует оппозиционер Павел Латушко.

Участники акции требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Александра Лукашенко. А от нелегитимного президента - вернуть белорусам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda)

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) протест (5854)


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Топ комментарии
+5
Нафиг акции? Скиньтесь на киллера
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12.06.2021 18:43
+4
Колись дуже сподобалась фраза : - Не понравилось , как в Украине , - будет как в Гулаге . (( .
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12.06.2021 18:47
+3
Стара безперспективна тема.....
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12.06.2021 18:43
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Правила форума Совет форумчан
мало платють...
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12.06.2021 18:55 Ответить
Стара безперспективна тема.....
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12.06.2021 18:43 Ответить
Нафиг акции? Скиньтесь на киллера
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12.06.2021 18:43 Ответить
Нда.
Ну, пусть пикетируют. В свободной стране это разрешено.
Главное, чтобы вели себя согласно закону.
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12.06.2021 18:44 Ответить
геям можно , а им нет?
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12.06.2021 18:54 Ответить
Вони і є геї, тільки політичні...
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12.06.2021 19:10 Ответить
Подобається залізний занавес?
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12.06.2021 21:18 Ответить
В своей-то стране ведь уже все просрали...
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12.06.2021 18:44 Ответить
Колись дуже сподобалась фраза : - Не понравилось , как в Украине , - будет как в Гулаге . (( .
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12.06.2021 18:47 Ответить
я бы их пропустил после очень много вопросов.
и да - шарики от сюда в ету ямку, цветы в ту же ямку - и да вот вам флажки красно-черные - ето ваш пропуск до формальной легализации...
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12.06.2021 18:47 Ответить
Ён і так майже у растовє живёть))) саюзнає гасударства ж, як нє крути...)))
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12.06.2021 19:13 Ответить
чому не роблять закликів до Українців в росії?
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12.06.2021 19:33 Ответить
 
 