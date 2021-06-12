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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ

Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ

Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов из оккупированных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в вузы. Решение принято, поскольку в последнее время оккупанты не выпускают молодых людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

"Мы уже приняли решение о продлении подачи документов на подготовительные курсы - вначале было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения", - отметила она.

Однако, по ее словам, откладывать начало занятий на курсах не смогут бесконечно, поскольку некоторые абитуриенты смогли выехать и нужно учитывать их интересы.

вступительная кампания (288) Министерство молодежи и спорта (128) абитуриент (147) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434)


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Топ комментарии
+7
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6211
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12.06.2021 19:16
+5
У луГандонах в крови любовь к ***** и ненависть к Украине. Нахер нам это стадо скотов ?
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9137
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12.06.2021 19:13
+5
Мені цікаво, а за які такі заслуги??? ((( Якщо вони нашилюди, то що Закон один для всіх вже не діє?
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12.06.2021 19:49
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Правила форума Совет форумчан
приравняем их к иностранцам и озвучим цены за обучение! (у них руплёвые бальшие зарплаты)
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12.06.2021 19:08 Ответить
У луГандонах в крови любовь к ***** и ненависть к Украине. Нахер нам это стадо скотов ?
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9137
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12.06.2021 19:13 Ответить
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6211
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12.06.2021 19:16 Ответить
56 років тому я з повністю україномовної полтавщини за місяць підготовчих курсів перейшла на здачу екзаменів російською у Дніпропетровськиий вуз , УСІ на 5 балів доречі, а як ці зрусифіковані дітки будуть здавати?
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12.06.2021 19:33 Ответить
Носит вас по свету. И все в Америку.
Себе что-ли поехать?
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12.06.2021 19:37 Ответить
а потому что некоторые абитуриенты еще не сдали экзамены в диверсионных школах. продлите еще на 2 месяца чтоб получить в Украину настоящих спецов разведки и подривной деятельности а не делитантов.
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12.06.2021 19:45 Ответить
Мені цікаво, а за які такі заслуги??? ((( Якщо вони нашилюди, то що Закон один для всіх вже не діє?
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12.06.2021 19:49 Ответить
сепары пришли к власти совместно с опзжо все это и делают
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12.06.2021 20:31 Ответить
Не только пришли, но и не планируют уходить, и мечтают о втором сроке. Я бы пожелала им в качестве второго срока- ТЮРЕМНЫЙ! Уж слишком много враждебного они натворили!
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12.06.2021 22:11 Ответить
 
 