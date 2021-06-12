Второй раз за полгода завершена выплата "карантинных" 8 тысяч предпринимателям, - Шмыгаль

На этой неделе полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тыс. гривен предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу усиления карантина в связи с пандемией коронавируса - на общую сумму в 6,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, комментируя экономические итоги уходящей недели.

"Это уже второй раз за последние полгода правительство запустило и качественно провело такую ​​масштабную программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены были ограничить работу в связи с усилением карантина. Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6,5 млрд грн", - написал Шмыгаль.

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