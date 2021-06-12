РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11720 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
977 8

Второй раз за полгода завершена выплата "карантинных" 8 тысяч предпринимателям, - Шмыгаль

Второй раз за полгода завершена выплата

На этой неделе полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тыс. гривен предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу усиления карантина в связи с пандемией коронавируса - на общую сумму в 6,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, комментируя экономические итоги уходящей недели.

"Это уже второй раз за последние полгода правительство запустило и качественно провело такую ​​масштабную программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены были ограничить работу в связи с усилением карантина. Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6,5 млрд грн", - написал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионный фонд завершил выплату "карантинных" 8 тысяч ФОПам

выплаты (642) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2668) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
///
В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по выплате заработанной платы сотрудникам предприятий и компаний выросла еще на 5,4% по сравнению с 1 апреля 2021 года - до 3 567,552 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«На начало мая этого года основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%)», - сказано в сообщении.
показать весь комментарий
12.06.2021 19:23 Ответить
Вдруге за пів року завершено виплату "карантинних" 8 тисяч підприємцям, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3724
показать весь комментарий
12.06.2021 21:15 Ответить
Прокинули через хрен сферу услуг . Но мы не злопамятные , херню припомним . )) .
показать весь комментарий
12.06.2021 19:28 Ответить
Второй раз за полгода завершена выплата "карантинных" 8 тысяч предпринимателям-----а остальные не люди сиди не работай а за все плати продолжают делить людей.
показать весь комментарий
12.06.2021 19:47 Ответить
А сколько списали компаниям, имевшим задолженность перед НАК Нафтогаз?
Почему не пишете про это?
Так поддержать олигархов, это надо озвучивать!
А про выплаты предпринимателям, так это еще с какой стороны посмотреть.
В крупнейших сетевых магазинах, таких как "Фокстрот", "Эльдорадо", "Комфи", используется довольно простой способ уклонения от уплаты налогов.
Каждый отдел, даже часть отдела, оформлен на ФОП.
Это называется "оформление на поставщика".
ФОП, ясное дело - чисто подставное лицо: он оформляется как предприниматель, передает левому человеку доверенность и дело в шляпе.
Он получает небольшую сумму в месяц, бонус в пенсионный фонд и естественно, он имеет право на "помощь".
А сеть, вместо плательщика налогов на общих основаниях, становится целым базаром из ФОПов.
показать весь комментарий
12.06.2021 20:01 Ответить
По 100$ в месяц, есть чем хвастать конечно
показать весь комментарий
12.06.2021 20:26 Ответить
ну зачем вы ослы, барыгам то платите!!!)) они же ржут на вами пустоголовыми!))). пенсам выплатите или молодняку, ими выкинутому за ворота без выходного пособия!..ну что же за тупые урядники у власть за бабки прорвались..
показать весь комментарий
12.06.2021 20:55 Ответить
У кума 5 дітей, жінка вдома - а єдиний магазин закрили на карантин.
8 тисяч каже? Засунь Шмигаль собі в одне місце.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:26 Ответить
 
 