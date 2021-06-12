Второй раз за полгода завершена выплата "карантинных" 8 тысяч предпринимателям, - Шмыгаль
На этой неделе полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тыс. гривен предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу усиления карантина в связи с пандемией коронавируса - на общую сумму в 6,5 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке, комментируя экономические итоги уходящей недели.
"Это уже второй раз за последние полгода правительство запустило и качественно провело такую масштабную программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены были ограничить работу в связи с усилением карантина. Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6,5 млрд грн", - написал Шмыгаль.
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В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по выплате заработанной платы сотрудникам предприятий и компаний выросла еще на 5,4% по сравнению с 1 апреля 2021 года - до 3 567,552 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«На начало мая этого года основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%)», - сказано в сообщении.
Почему не пишете про это?
Так поддержать олигархов, это надо озвучивать!
А про выплаты предпринимателям, так это еще с какой стороны посмотреть.
В крупнейших сетевых магазинах, таких как "Фокстрот", "Эльдорадо", "Комфи", используется довольно простой способ уклонения от уплаты налогов.
Каждый отдел, даже часть отдела, оформлен на ФОП.
Это называется "оформление на поставщика".
ФОП, ясное дело - чисто подставное лицо: он оформляется как предприниматель, передает левому человеку доверенность и дело в шляпе.
Он получает небольшую сумму в месяц, бонус в пенсионный фонд и естественно, он имеет право на "помощь".
А сеть, вместо плательщика налогов на общих основаниях, становится целым базаром из ФОПов.
8 тисяч каже? Засунь Шмигаль собі в одне місце.