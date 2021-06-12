Китай - партнер номер один в торговле для Украины, несмотря на его сложные отношения с США, - Кулеба

США - партнер №1 Украины в вопросах политики и безопасности, а Китай - в торговле.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, считать Китай врагом или партнером для Украины, Кулеба ответил: "Мы понимаем то противостояние, которое развернулось уже между США и Китаем. Это закономерность исторического развития. Об этом можно очень долго говорить. Оно есть. Но модель очень простая сейчас: США являются партнером №1 Украины в вопросах политики и безопасности, Китай является торговым партнером №1 Украины. Вот и вся логика... В отдельных вопросах одно другому мешает, приходится работать дипломатии, убирать разногласия, устранять какие-то проблемы. Но концептуально логики, которую я озвучил, мы придерживаемся".

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