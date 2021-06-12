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Китай - партнер номер один в торговле для Украины, несмотря на его сложные отношения с США, - Кулеба

Китай - партнер номер один в торговле для Украины, несмотря на его сложные отношения с США, - Кулеба

США - партнер №1 Украины в вопросах политики и безопасности, а Китай - в торговле.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, считать Китай врагом или партнером для Украины, Кулеба ответил: "Мы понимаем то противостояние, которое развернулось уже между США и Китаем. Это закономерность исторического развития. Об этом можно очень долго говорить. Оно есть. Но модель очень простая сейчас: США являются партнером №1 Украины в вопросах политики и безопасности, Китай является торговым партнером №1 Украины. Вот и вся логика... В отдельных вопросах одно другому мешает, приходится работать дипломатии, убирать разногласия, устранять какие-то проблемы. Но концептуально логики, которую я озвучил, мы придерживаемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Евросоюза объявили Китай своим "системным соперником"

Автор: 

Китай (2909) США (26368) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
А ты, кулебыка зеленая, почаще повторяй, что Китай наше всьо и очень скоро у Украины тоже будут сложные отношения с США.

Хотя похоже, что это и есть основная задача ЗЕлядей.
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12.06.2021 19:42
+12
После китая останется пустыня...Бойтесь китайцев,дары приносящих!!!
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12.06.2021 19:42
+9
Кулеба ти зі своїм паханом Єрмаком просрав усі міжнародні здобутки Пороха - тепер до Китаю хилитесь, задум був таким?
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12.06.2021 19:45
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Правила форума Совет форумчан
Китай и для США партнёр №1. И основная статья закупок американцев ... - китайская электроника!
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12.06.2021 19:38 Ответить
Аутсортинг.
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12.06.2021 19:44 Ответить
Мотор Січ має бути повернута китайским інвесторам.
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12.06.2021 20:10 Ответить
Потрібно повернутись до планів виробництва китайського бойового літака - винищувача/бомбардувальника/штурмовика L-15 з двигунами Мотор-Січ на українських авіазаводах для потреб ЗСУ.
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12.06.2021 20:13 Ответить
сонячне затемнення викликало помутніння в залишках твоїх мізків?
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12.06.2021 20:20 Ответить
Його мізки працюють проти України і проти наших союзників.
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13.06.2021 20:34 Ответить
Если ты не в курсе, то L-15, это лицензионная версия кацапского самолета Як-130.
И это не что иное, как самолет, предназначенный для подготовки экипажей боевых самолетов.
Если по простому, учебно-боевой.
То есть, Украина должна подкинуть денег кацапам за использование лицензии и приобрести абсолютно бесполезный самолет?
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12.06.2021 20:44 Ответить
L-15 це унікальний бойовий літак - акробат, винищувач, штурмовик та бомбардувальник в одному літаку, який має українські двигуни 5-го покоління і може розвивати швидкість більше 1700 км на годину і нести на собі озброєння більше власної ваги!!!! Це літак майбутнього, розроблений італійцями на базі радянського Як-130 і проданий китайцям для виробництва. Такий літак точно не буде зайвим для України, це фактично універсальний літак - те що потрібно нам для ведення бойових дій як заміна Міг-29, Су-24 та Су-25! Тому питання виробництва L-15 в Україні має бути вирішене в найближчі терміни!
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12.06.2021 21:42 Ответить
Китай - партнер номер один в торговле для Украины, несмотря на его сложные отношения с США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6199
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12.06.2021 19:40 Ответить
Кара басс , - подожди официальных отчётов . Не соси так сразу . Встречи ещё ж не было даже . ))
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12.06.2021 19:52 Ответить
Китай - партнер номер один у торгівлі для України, попри його складні стосунки із США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9150
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12.06.2021 19:54 Ответить
Та не треба таких довгих преамбул! Давай вже амбулу - ГОСДОЛГ США!!!111!1
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12.06.2021 20:02 Ответить
Это на кацапских сайтах такую ху.. ню мелят . Кара бас , бояру нада закусывать . Не похмеляйся больше , -- сдохни ! .
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12.06.2021 20:10 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_trading_partners_of_the_United_States
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12.06.2021 20:27 Ответить
Дебилы. Весь мир отказывается от Huawei, а они заключают контракты на построение гос.сетей. Китайцы очень и очень "хитрый" партнер.
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12.06.2021 19:41 Ответить
А ты, кулебыка зеленая, почаще повторяй, что Китай наше всьо и очень скоро у Украины тоже будут сложные отношения с США.

Хотя похоже, что это и есть основная задача ЗЕлядей.
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12.06.2021 19:42 Ответить
После китая останется пустыня...Бойтесь китайцев,дары приносящих!!!
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12.06.2021 19:42 Ответить
Янык уже попробовал. До сих пор расплачиваемся.
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12.06.2021 19:45 Ответить
Це правда китайозів треба тримати на дистанції, щоб ця жовта маса не заполонила цілий світ!!! торгувати можна, але землю їм не під які гарантії давати, продавати, в оренду НІ!!!!!!!!!
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12.06.2021 23:47 Ответить
Цікаво , шо наприклад зараз на заводі коммунар в Запоріжжі . )
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12.06.2021 19:44 Ответить
мы в китай поставляем валюту, ну а они нам своё барахло, которое желтушники клепают на коленках в подвалах ...
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12.06.2021 19:44 Ответить
поправочка - это наши "безнесмены" покупают дешевку, чтобы продать по цене доставки Марс+ ... в Поднебесной же достаточно и очень качественного товара...
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12.06.2021 19:58 Ответить
Кулеба ти зі своїм паханом Єрмаком просрав усі міжнародні здобутки Пороха - тепер до Китаю хилитесь, задум був таким?
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12.06.2021 19:45 Ответить
З мови зняли.
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12.06.2021 19:47 Ответить
Зазначив влучно, немов стрельнув з цибулі.
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12.06.2021 19:59 Ответить
П - підісрав

...ніт, таки не здається: зелені блазні навмисне роблять усе, щоб розісратися із цивілізацією і потім сказати "ну чавой-та делать, деваться некудой, надоть с повинной к п*тину на поклон..."
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12.06.2021 19:46 Ответить
Основная особенность Китайских "инвесторов"-чихать они хотели на страну,в которую инвестируют! Главное- китайские технологии,(которые ни хрена не лучшие,!!!
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12.06.2021 19:47 Ответить
Кажуть що Байден сдав Путлєру все...НАТО, Україну та Омерику,а Андрій Піонтковский каже що Путлєру Байден дасть кредит 100 ярдів на новий Северний поток-3 Короче предателем Байден оказался...Китай - партнер номер один у торгівлі для України, попри його складні стосунки із США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 501
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12.06.2021 19:50 Ответить
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12.06.2021 20:21 Ответить
Частка Китаю в імпорті США становить майже 20% - це перша позиція, що навіть більше, ніж в України.
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12.06.2021 19:50 Ответить
Ну да,а,простые лопасти воспроизвести не могут!!!
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12.06.2021 19:55 Ответить
Китайская техника такое же дерьмо как и бівшая советская,+ авто у китайцев круче Мерседесов Вольвов с прочих Ситроєнов... А сопли китайские стоят дороже золота с платиной... Нашли инвестор...,а мамай бабай и черные ботинки с одноразовыми китайскими майками и труселями..,постьирал выкинь на Мусорник...
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12.06.2021 19:56 Ответить
ніхто не здивується, якщо росіяни знищать гравців Данії та Фінляндії
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12.06.2021 19:58 Ответить
знищать фізично, звичайно, і це вже почалось. Росіяни вбивають Крістіана Еріксена
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12.06.2021 20:03 Ответить
Новичок?
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12.06.2021 20:06 Ответить
Отруєння. 100% всі розуміють, що це буде новачок. Це остання межа яку перейшла Росія. Далі тільки смерть
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12.06.2021 20:06 Ответить
та ладно...а тайга кончится-чего делать станете?
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12.06.2021 20:23 Ответить
Там вже кацапи скінчились.
Як не глянеш - китаєць на китайці.
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12.06.2021 20:25 Ответить
Милоьдонтию нажрутся выиграют весь чемпионат...быдло Мавзолейное уже выиграло Сочинсчкую ОЛЕНЬпияду.. правда 10 золлотых медалей отоббрали у быдла...
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12.06.2021 20:00 Ответить
Це пояснює бкування перед Байденом. Плісняві, таки, навострили лижі і бік мордора і китаю.
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12.06.2021 20:08 Ответить
Русские отравили игрока сборной Дании, почему вы молчите?
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12.06.2021 20:11 Ответить
Эриксону оказывают помощь...
матч остановлен
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12.06.2021 20:17 Ответить
Росія повинна бути відсторонена від всіх міжнародних змагань, через замах на вбивство гравця збірної Данії
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12.06.2021 20:15 Ответить
расєя пишеться з маленької букви
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12.06.2021 20:25 Ответить
У всех стран мира Китай торговый партнер №1, кроме одной страны - Тайваня, и то только потому что они сами Китай.
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12.06.2021 20:19 Ответить
с китайцами нужно быть осторожными , они могут проникнуть толпами в Украину и занять плодородные земли на юго-востоке , как в рашке сибирь и дальний восток , потом хрен выгонишь
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12.06.2021 20:23 Ответить
кулеба...может выходной возьмешь...а то трындит и трындит абы шо...
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12.06.2021 20:36 Ответить
Украина должна наращивать экспорт сырья для Китайских предприятий, чтобы хоть какие то бабки страна зарабатывала, чтобы кредиты отдать. И нужно Китайский инвестиционный банк приглашать инвестировать создавать в Украине производства.
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12.06.2021 20:57 Ответить
И объяснить паралельно, шо такое "инвест-няня", а то китайцы могут не понять данное "инновацию"
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12.06.2021 22:08 Ответить
Китай - партнер номер один у торгівлі для України, попри його складні стосунки із США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1836

....
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12.06.2021 21:18 Ответить
а в підтвердження своїх слів кулебяка може надати річний товарний оборот між Україною і Китаєм і іншими країнами за декілька минулих років?
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12.06.2021 23:01 Ответить
росіся теж для зільоних члєнограїв важливий портньор
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12.06.2021 23:04 Ответить
Нашо мати справи з саранчою...
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12.06.2021 23:36 Ответить
Кулеба ты дурак.
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12.06.2021 23:46 Ответить
правильно.
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13.06.2021 15:05 Ответить
Пора вводить пошлиньі на китайский товар
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07.09.2021 08:16 Ответить
 
 