Китай - партнер номер один в торговле для Украины, несмотря на его сложные отношения с США, - Кулеба
США - партнер №1 Украины в вопросах политики и безопасности, а Китай - в торговле.
Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, считать Китай врагом или партнером для Украины, Кулеба ответил: "Мы понимаем то противостояние, которое развернулось уже между США и Китаем. Это закономерность исторического развития. Об этом можно очень долго говорить. Оно есть. Но модель очень простая сейчас: США являются партнером №1 Украины в вопросах политики и безопасности, Китай является торговым партнером №1 Украины. Вот и вся логика... В отдельных вопросах одно другому мешает, приходится работать дипломатии, убирать разногласия, устранять какие-то проблемы. Но концептуально логики, которую я озвучил, мы придерживаемся".
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И это не что иное, как самолет, предназначенный для подготовки экипажей боевых самолетов.
Если по простому, учебно-боевой.
То есть, Украина должна подкинуть денег кацапам за использование лицензии и приобрести абсолютно бесполезный самолет?
Хотя похоже, что это и есть основная задача ЗЕлядей.
...ніт, таки не здається: зелені блазні навмисне роблять усе, щоб розісратися із цивілізацією і потім сказати "ну чавой-та делать, деваться некудой, надоть с повинной к п*тину на поклон..."
Як не глянеш - китаєць на китайці.
матч остановлен
....