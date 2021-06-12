Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать

В Германии можно приобрести ювелирное украшение в виде карты Украины, но без Крыма. Производитель объясняет ошибку техническими, а не политическими причинами.

Немецкая фирма S.W.W. Schmuckwaren GmbH из города Леонберг, что у Штутгарта, производит и продает золотые и серебряные подвески в форме карты Украины, но вообще без Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. В зависимости от размера и материала стоимость кулона составляет от 22,95 до 295,95 евро. Фирма производит похожи ювелирные очертаниями многих других стран мира, однако они соответствуют международно признанным границам этих стран.

Директор фирмы-производителя Свен Вильгельм заявил, что ювелирное изделие не имеет никакой политической подоплеки. По его словам, сделать подвеску-карту, где полуостров был бы присоединен к материковой части Украины, просто "технически невозможно".

На замечание DW, что в таком виде карта-подвеска не соответствует международно признанным границам Украины, Вильгельм заметил, что те, кому это изделие не нравится, не должны его покупать. "Вы можете заказать у меня также отдельную подвеску с Крымом и носить их вместе", - предложил компромиссный, по его мнению, вариант директор S.W.W. Schmuckwaren GmbH.

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Подвески с Украиной без Крыма до недавнего времени можно было купить не только у фирмы-производителя, но и на сайтах таких гигантов интернет-торговли, как OTTO и Amazon. DW связалась с обеими компаниями и попросила объяснить, почему на их торговых площадках товары ювелирное изделие, которое не отражает признанные мировым сообществом границы Украины.

Отреагировали компании на запрос по-разному. Немецкий концерн OTTO, который многие в Украине знают еще по каталогам посылочной торговли, мгновенно удалил подвеску со своего сайта. По словам представителя концерна Франко Зургольта, OTTO также выдвинул продавцу требование никогда больше не продавать через сайт otto.de этот или похожий товар.

А вот в немецком подразделении компании Amazon приняли к сведению запрос DW, но впоследствии отказались комментировать эту ситуацию. Подвески с картой Украины без Крыма по состоянию на 11 июня еще можно было купить на немецком сайте Amazon (12 июня товар уже не доступен. - Ред.).

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Напомним, что в феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили органы власти Автономной республики Крым и стратегические объекты. Впоследствии президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные. 16 марта на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный мировым сообществом "референдум", по результатам которого Россия включила полуостров в свой состав. Ни Украина, ни Германия, ни ЕС не признали результаты этого "референдума". Большинство международного сообщества считает оккупацию Крыма незаконной, а страны Запада ввели против России из-за этих действий экономические санкции.