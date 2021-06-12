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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать

Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать

В Германии можно приобрести ювелирное украшение в виде карты Украины, но без Крыма. Производитель объясняет ошибку техническими, а не политическими причинами.

Немецкая фирма S.W.W. Schmuckwaren GmbH из города Леонберг, что у Штутгарта, производит и продает золотые и серебряные подвески в форме карты Украины, но вообще без Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. В зависимости от размера и материала стоимость кулона составляет от 22,95 до 295,95 евро. Фирма производит похожи ювелирные очертаниями многих других стран мира, однако они соответствуют международно признанным границам этих стран.

Директор фирмы-производителя Свен Вильгельм заявил, что ювелирное изделие не имеет никакой политической подоплеки. По его словам, сделать подвеску-карту, где полуостров был бы присоединен к материковой части Украины, просто "технически невозможно".

На замечание DW, что в таком виде карта-подвеска не соответствует международно признанным границам Украины, Вильгельм заметил, что те, кому это изделие не нравится, не должны его покупать. "Вы можете заказать у меня также отдельную подвеску с Крымом и носить их вместе", - предложил компромиссный, по его мнению, вариант директор S.W.W. Schmuckwaren GmbH.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Подвески с Украиной без Крыма до недавнего времени можно было купить не только у фирмы-производителя, но и на сайтах таких гигантов интернет-торговли, как OTTO и Amazon. DW связалась с обеими компаниями и попросила объяснить, почему на их торговых площадках товары ювелирное изделие, которое не отражает признанные мировым сообществом границы Украины.

Отреагировали компании на запрос по-разному. Немецкий концерн OTTO, который многие в Украине знают еще по каталогам посылочной торговли, мгновенно удалил подвеску со своего сайта. По словам представителя концерна Франко Зургольта, OTTO также выдвинул продавцу требование никогда больше не продавать через сайт otto.de этот или похожий товар.

А вот в немецком подразделении компании Amazon приняли к сведению запрос DW, но впоследствии отказались комментировать эту ситуацию. Подвески с картой Украины без Крыма по состоянию на 11 июня еще можно было купить на немецком сайте Amazon (12 июня товар уже не доступен. - Ред.).

Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать 01

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Напомним, что в феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили органы власти Автономной республики Крым и стратегические объекты. Впоследствии президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные. 16 марта на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный мировым сообществом "референдум", по результатам которого Россия включила полуостров в свой состав. Ни Украина, ни Германия, ни ЕС не признали результаты этого "референдума". Большинство международного сообщества считает оккупацию Крыма незаконной, а страны Запада ввели против России из-за этих действий экономические санкции.

Автор: 

Германия (6926) Крым (26362) украшения (13)


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Топ комментарии
+85
Та не вопрос,выпустить подвеску ФРГ без восточной Германии.достаточно в одном экземпляре и выставить на АлиЭкспресс
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12.06.2021 21:54
+48
Вообще то любопытный немецкий полудурок...
1). Кто в мире купит кулон в виде карты Украины кроме украинцев?
2). Кто из украинцев купит купит кулон с испохаблебленой картой своей страны?
3). Для кого тогда он произвел этот дебильный кулон?
...ответ простой: весь тираж заказала и выкупила в пропагандистских целях какая то структура ГазПрёма, иначе жадный немец никогда бы не произвел того что может принести только убыток...
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12.06.2021 22:26
+38
Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать - Цензор.НЕТ 7202Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать - Цензор.НЕТ 5798

...
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12.06.2021 21:59
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Страница 2 из 2
в виде карты Украины- это не карта Украины а кусок железки можеш продавать но не называй это картой Украины оно вообще не соответствует с таким успехом карта Италии без сапога продай что тебе макаронники скажут твое дело или нет
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12.06.2021 22:42 Ответить
Бельгия - раша 2 : 0
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12.06.2021 22:43 Ответить
Всадник без головы.
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12.06.2021 22:46 Ответить
Заходим в гугле на сайт отзывы и ставим одну звезду - https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1,,,
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12.06.2021 22:47 Ответить
Тыц😂🌷×××
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12.06.2021 22:54 Ответить
ссылка не работает
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12.06.2021 22:50 Ответить
S.W.W. Schmuckwaren GmbH ищи через гугл, [url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c03/2106/c5/4c92300481ff.jpg[/img][/url]
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12.06.2021 22:54 Ответить
Спасибо за ссылку - написал отзыв...
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13.06.2021 00:10 Ответить
+
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13.06.2021 11:00 Ответить
Німецький виробник підвіски у вигляді карти України без Криму: Кому прикраса не подобається, не мусить її купувати - Цензор.НЕТ 126
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12.06.2021 22:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/229262
https://censor.net/ru/user/229262
https://censor.net/ru/user/229262
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12.06.2021 23:19 Ответить
Дайте нормальную ссылку на сайт, а не профиль.
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13.06.2021 00:04 Ответить
https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1,,,
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13.06.2021 00:17 Ответить
ищи через гугл название фирмы, справа увидишь отзывы и адрес
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13.06.2021 00:18 Ответить
https://sww-schmuck.shop/product/ukraine-*********-in-massiv-925-silber/#comment-1381
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13.06.2021 11:01 Ответить
https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1
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13.06.2021 10:54 Ответить
ставим негативный отзыв на гугл, пусть немец подавится своим золотом.
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12.06.2021 22:50 Ответить
Надо бежать! Надо бежать! Чота совсем не захотел бежать черышев, да и баринов тоже му… Пля, я ору с этих комментаторов на Скотоматушка1))
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12.06.2021 22:47 Ответить
Надо оторвать этому мудаку его яйцы, пусть носит их отдельно в кармане, если они ему так нравятся...
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12.06.2021 22:56 Ответить
Заходим в гугле на сайт отзывы и ставим одну звезду
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12.06.2021 22:57 Ответить
Их Франции доступен и по прежнему продает
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12.06.2021 23:04 Ответить
Вже знятий з продажу на Амазоні.
Нацист смердючий.
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12.06.2021 23:06 Ответить
зараз на сайтіі теж вже немає!!!
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13.06.2021 22:36 Ответить
германия- блдь анальная, в прочем как и италия с францией и австрией, блевотина сифиличной шлюхи после российской сивухи.
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12.06.2021 23:13 Ответить
3:0 !!!
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12.06.2021 23:50 Ответить
Ура! я поставил, что Бельгия забьет 3 гол и она забила России 3 гол на последних минутах! )))
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12.06.2021 23:52 Ответить
Игра была не Бельгия-Россия, а Бельгия - Оккупанты
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13.06.2021 21:36 Ответить
раз, два, три - Россиюшка соси! Это про матч Бельгия - Россия. )))
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12.06.2021 23:54 Ответить
рассосія двассосія, у хрюсскіх свята повен рот
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13.06.2021 00:32 Ответить
Скотина фашистская. Это как турбины Сименс нечаянно оказались в Крыму
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12.06.2021 23:54 Ответить
А что еще ожидать от этих "чистолюбивых" егоистов. Мнят себя невесть кем.
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13.06.2021 00:09 Ответить
На "Аmazon.de" теж до цих пір висить ця пропозиція:

https://www.amazon.de/Ukraine-Anh%C3%A4nger-massiv-585-Gelbgold/dp/B00PZLE4PQ/ref=sr_1_5?currency=EUR&dchild=1&fbclid=IwAR0BINMrXCS7UJ4MNoI0oKUXMsPdzCfko2dnmrbHAorQdGIhNz3oiztiLqA&ie=UTF8&keywords=schmuckador%20ukraine&language=en_GB&qid=1623247277&s=jewelry&sr=1-5
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13.06.2021 00:13 Ответить
Де ви бачите Україну на цьому шматку металу?
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13.06.2021 00:21 Ответить
так, пан шмульке робить фуфло
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13.06.2021 00:37 Ответить
https://www.google.com/maps/place/worldschmuck/@48.7050065,8.7220134,14.12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe3aaa647694b4a20!8m2!3d48.7056633!4d8.7349702

а подивіться у гугл цю сторінку цієї фірми . випадково кажуть ...
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13.06.2021 00:30 Ответить
Можно это рассматривать как директор фирмы заранее спилил мушку.
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13.06.2021 00:44 Ответить
«Технически-невозможно..»,каже типу «ювелір».Знаєте,що технічно неможливо виконати у ******** ювелірці?Це копію посмертної маски фараона Тутанхамона.Вірніше,можливо зробити ідентичну копію оригіналу.Але,три з половиною тисячі років тому інструменти,якими працювали ювеліри були аж ніяк не такі,які використовують зараз.І,що найголовніше,фараон був помер раптово і для «приготування» його до «загробного життя» жреці мали дуже обмежений період часу-два місяці.Десь,буквально донедавна,вважалося,що для Тутанхамона переробили маску його мачухи,Нефертіті,яка померла раніше.Але,дослідивши ту маску докладно,все таки,прийшли до висновку,що вона була один раз роблена і один раз «одіта».Так ось,якщо команді ******** ювелірів дати в руки інструменти три тисячі з половиною років давності і сказати:»маєте два місяці,щоб зробити маску Тутанхамона»,то вони не зможуть її зробити,це є технічно-неможливо.До чого я це все розказую:знаєте,якщо для цього німця штампанути з кусочка золота,****** у вигляді карти України-є технічно неможливо,то єдине,що мені приходе на думку,так це те,що у цього німця-руки ростуть з сраки.
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13.06.2021 01:31 Ответить
Та то він клеє дурня.
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13.06.2021 07:42 Ответить
Предлагаю выпустить подвеску в виде Германии без Баварии.
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13.06.2021 01:40 Ответить
Для кого эти подвески? Немцам дела нет до Украины, зачем им эти подвески?Украинцы не купят без Крыма.Путька дене гприплатил немцу?
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13.06.2021 01:47 Ответить
Не кажи так категорично............. 73% купить запросто....
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13.06.2021 07:30 Ответить
Найвірогідніша версія.
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13.06.2021 17:08 Ответить
Кацапье купит. А потом юудет этот металлолом всем тыкать, мол смотрите и гансы признали "Крым наш". Вот интересно, сколько бабла отвалили московиты автору за это "украшение"?
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13.06.2021 02:36 Ответить
Титульный спонсор - газпром.
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13.06.2021 07:27 Ответить
Невже хтось дійсно вірить в те що іноземці досі реально вважають Крим Україною?
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13.06.2021 07:28 Ответить
З питаннями віри тобі до церковних дебілів з брудним волоссям, а усі юридичні особи мають дотримуватися міжнародного законодавства. Треба щоб українські правники нормально працювали та подавали позови проти подібних компаній.
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13.06.2021 07:39 Ответить
За останні півстоліття німці перетворилися на шльондр кремля.
Втім, не лише вони...
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13.06.2021 07:31 Ответить
Просто туди переїхало багато не німців як у наш Донбас.
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13.06.2021 12:07 Ответить
вже прибрано, і українці насипали фоток із укр.підвісками навіть на гугл-карти!
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13.06.2021 22:40 Ответить
немцу написали отрицательных отзывов о его странице в гугле, а он пожаловался и их удалаи. Пишем отрицательные отзывы об его фирме. https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1,,,
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13.06.2021 09:02 Ответить
у сша вообще нет аляски и гаваев. и они по этому поводу не воют
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13.06.2021 09:24 Ответить
Воешь ты. Думаешь что написал придурок?
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13.06.2021 09:39 Ответить
пора печатать на пакетах чтото вроде
https://ru-geld.de/media/images/germany/map-with-states-and-capitals-russian-small.jpg

да и марочку почтовую изваять не плохо бы
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13.06.2021 09:26 Ответить
тьху забыл совсем - маечки с кепочками на евро 2020
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13.06.2021 09:28 Ответить
Що, прозріння на 8 рік прийшло? Та євробл:дям на нас насра:ь! Німецькі шлюхи будуть робтит те ,що їм скаже кацапія.
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13.06.2021 09:41 Ответить
ну так выпустите такую же, немецкую карту без Баден - Вюртенберга... и пусть немчура подавится....
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13.06.2021 10:03 Ответить
кажется, тут все должно быть очень просто - ИСК на фирму производителя и публичный судебный процес с оплатой солидной суммы. Другим не повадно будет. Реакция нашего МИД и сопли будет? Почему Дойче велле занимается запросами к производителю а не офиц. органы Украины?
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13.06.2021 10:20 Ответить
Ага. Плюс иск за изготовление куклы бабы-Яги на том основании, что её не существует.
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13.06.2021 10:34 Ответить
ФАШИСТЫ !!!
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13.06.2021 11:41 Ответить
Голубеющая Европа ??
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13.06.2021 15:16 Ответить
Как у хохлянди подгорает, можно смотреть бесконечно! 🤣
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13.06.2021 19:39 Ответить
Да, да. Вчера при игре в футбол Бельгия - Оккупанты, команда оккупантов позорно проиграла в футбол, чем расстроила своего фюрера. Прямо как немцы в 1936 году на Олимпиаде в Берлине расстроили Гитлера.
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13.06.2021 21:33 Ответить
Ох уж эти немцы... Такие рвачи. Все хотят подлизнуть ***** и получить должность директора в Роснефти или Газпроме.
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13.06.2021 21:29 Ответить
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